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Все думают, что Марк Цукерберг — не человек. Однажды он даже (случайно) признал это сам!

Meduza
11:07, 19 октября 2017
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Основатель Facebook Марк Цукерберг старается вести себя, как нормальный человек, но многие интернет-пользователи уверены, что на самом деле Цукерберг инопланетянин-рептилоид, лишь изображающий из себя человека. «Медуза» рассказывает, какие «доказательства» приводят конспирологи и что об этом говорит сам Цукерберг.

В твиттере Cyber Violence 18 октября выложили старое видео с фрагментом выступления Марка Цукерберга, в котором тот делает смешную оговорку: «…но это будет вас беспокоить, потому что вы люди. И я был человеком. Я и есть человек. Все еще. Я просто говорил о себе в прошлом, а не о том, что я не человек».

«Цукерберг разоблачен!»
«Когда Марк Цукерберг пытается сказать тебе, что он человек»

Конечно, это выглядит как шутка; но интернет-пользователи постоянно находят в Цукерберге что-то, что подтверждает их теорию: основатель Facebook не человек. Например, в ролике про «умный дом», который Цукерберг показал в конце 2016 года, есть такая сцена: глава соцсети достает из тостера готовый тост и ест его.

Mark Zuckerberg eats toast

Что необычного? То, как он ест этот хлеб!

«Цукерберг достает один тост из тостера, и на его тарелке оказывается два кусочка хлеба. Да, даже чтобы съесть тост, Цукербергу понадобилось несколько дублей», — писал об этом эпизоде The Poke. Комментаторы отмечали, что он ест хлеб с неправильной стороны и не закрывает рот, когда жует.

Цукерберг весь 2017 год путешествует по территории США. Он встречается с людьми и рассказывает об этом в фейсбуке (но отрицает, что таким образом готовится к выдвижению на пост президента страны).

Just got into Ohio. Thanks to Dan and Lisa Moore for welcoming me into your home for a wonderful dinner!

Опубликовано Mark Zuckerberg 28 апреля 2017 г.

Все это тоже вызывает подозрения у пользователей соцсетей. Некоторые уверены, что Цукерберг просто пытается казаться человеком, и пишут от его лица «настоящие» посты.

«Привет, я Марк Цукерберг, и мне, как обычному человеку, нравится в свободное время снабжать белковые единицы питательными веществами»
«Вот фотографии, на которых я естественно позирую с моими товарищами людьми в то время, когда мы занимаемся одним из моих многочисленных типичных человеческих занятий»
«На этой фотографии я обсуждаю стейки с двумя человеческими особями, одетыми в белые футболки и имеющими растительность на лице. После проведения монетарной транзакции на сумму $8,32 и ожидания в течение 4 минут 32 секунд, я получил от милого человека Джона приготовленное бычье мясо. Животное мясо было теплым».
Еще несколько постов, написанных от лица Цукерберга-рептилоида

Наконец, подозрение вызывают ноги Цукерберга — они (по крайней мере, на паре фотографий) выгибаются не в ту сторону!

Надпись на картинке: «Ноги Цукерберга выгибаются не в ту сторону. Рептилоиды ошиблись, когда собирали его»
«Как и многие из вас, я люблю ходить туда-сюда на своих человеческих ногах, когда занимаюсь обычными делами — например, изучением своего телефона или тасканием моей собаки с помощью веревки».

Однажды Цукерберг так хотел убедить всех, что он человек, что подписанные на него пользователи получили по восемь уведомлений о важном событии — Марк съел сэндвич и он ему понравился.

Некоторым не нужны никакие доказательства — они просто верят, что Цукерберг никакой не человек.

«Вы никогда не убедите меня, что Марк Цукерберг — человек с такими же внутренними органами, как у нас всех»

Что же думает сам Марк Цукерберг? В июне 2016 года он провел прямую трансляцию в фейсбуке, в ходе которой отвечал на вопросы из комментариев. Тогда он прямо опроверг свою причастность к рептилоидам.

«Марк, существуют теории, что вы на самом деле рептилоид, — зачитал Цукерберг в ходе трансляции. — Эм… Я собираюсь, я собираюсь сказать „нет“. Я не рептилоид». Он выглядел нервным и назвал этот вопрос «очень глупым».

First ever Live Q&A on Facebook! Leave questions and comments below.

Опубликовано Mark Zuckerberg 14 июня 2016 г.
Ответ на вопрос про то, рептилоид ли Цукерберг, начинается с отметки 8:00

Султан Сулейманов (человек)

Султан Сулейманов (человек)

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