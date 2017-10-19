Основатель Facebook Марк Цукерберг старается вести себя, как нормальный человек, но многие интернет-пользователи уверены, что на самом деле Цукерберг инопланетянин-рептилоид, лишь изображающий из себя человека. «Медуза» рассказывает, какие «доказательства» приводят конспирологи и что об этом говорит сам Цукерберг.

В твиттере Cyber Violence 18 октября выложили старое видео с фрагментом выступления Марка Цукерберга, в котором тот делает смешную оговорку: «…но это будет вас беспокоить, потому что вы люди. И я был человеком. Я и есть человек. Все еще. Я просто говорил о себе в прошлом, а не о том, что я не человек».

ZUCKERBERG

E X P O S E D pic.twitter.com/841RwfFrEw — Cyber Violence [HC] (@HSuggests) October 18, 2017

When Mark Zuckerberg tries tellin u he's human pic.twitter.com/eXVAlO6VOc — Sam (@_albillo) October 19, 2017

Конечно, это выглядит как шутка; но интернет-пользователи постоянно находят в Цукерберге что-то, что подтверждает их теорию: основатель Facebook не человек. Например, в ролике про «умный дом», который Цукерберг показал в конце 2016 года, есть такая сцена: глава соцсети достает из тостера готовый тост и ест его.

Что необычного? То, как он ест этот хлеб!

«Цукерберг достает один тост из тостера, и на его тарелке оказывается два кусочка хлеба. Да, даже чтобы съесть тост, Цукербергу понадобилось несколько дублей», — писал об этом эпизоде The Poke. Комментаторы отмечали, что он ест хлеб с неправильной стороны и не закрывает рот, когда жует.

Цукерберг весь 2017 год путешествует по территории США. Он встречается с людьми и рассказывает об этом в фейсбуке (но отрицает, что таким образом готовится к выдвижению на пост президента страны).

Just got into Ohio. Thanks to Dan and Lisa Moore for welcoming me into your home for a wonderful dinner! Опубликовано Mark Zuckerberg 28 апреля 2017 г.

Все это тоже вызывает подозрения у пользователей соцсетей. Некоторые уверены, что Цукерберг просто пытается казаться человеком, и пишут от его лица «настоящие» посты.

Hello I'm Mark Zuckerberg and I enjoy providing nutrients to the protein units on my free time like a regular person pic.twitter.com/KKa5zWvTuI — Mark Constantine (@vexmark) May 1, 2017

The daily Zuck pic.twitter.com/dRutwqJnwp — Orwell & Goode 🇨🇱 (@OrwellNGoode) October 5, 2017

Has anyone taken a look at Zuckerberg's facebook? pic.twitter.com/cTOmb8Dspv — 🍄Dr Worm🎃 (@BasedDrWorm) September 28, 2017

Наконец, подозрение вызывают ноги Цукерберга — они (по крайней мере, на паре фотографий) выгибаются не в ту сторону!

Однажды Цукерберг так хотел убедить всех, что он человек, что подписанные на него пользователи получили по восемь уведомлений о важном событии — Марк съел сэндвич и он ему понравился.

Некоторым не нужны никакие доказательства — они просто верят, что Цукерберг никакой не человек.

you will never convince me mark zuckerberg is a human being with the same internal organs as the rest of us — 🍍 karaoke saiyan 🍍 (@crushingbort) October 10, 2017

Что же думает сам Марк Цукерберг? В июне 2016 года он провел прямую трансляцию в фейсбуке, в ходе которой отвечал на вопросы из комментариев. Тогда он прямо опроверг свою причастность к рептилоидам.

«Марк, существуют теории, что вы на самом деле рептилоид, — зачитал Цукерберг в ходе трансляции. — Эм… Я собираюсь, я собираюсь сказать „нет“. Я не рептилоид». Он выглядел нервным и назвал этот вопрос «очень глупым».