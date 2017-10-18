Что перекопают в Москве в 2018 году. Карта

Программа «Моя улица», в рамках которой благоустраивают Москву, не закончится никогда. Спецкор «Медузы» Иван Голунов изучил документы и тендеры и выяснил, какие улицы должны перекопать в Москве в 2018 году. В следующем году работы будут менее масштабными, чем этим летом, однако благоустройство все равно коснется многих территорий в центре города и за его пределами — от Волхонки, Киевского вокзала и Китай-города до ВДНХ и парков за пределами Третьего транспортного кольца.