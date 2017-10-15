Какой очиститель воздуха выбрать? Кварцевание полезно? А комнатные растения? Важные вопросы о воздухе в доме

Чем холоднее на улице, тем суше воздух дома. Животные и одежда бьются током, начинают трескаться губы, и становится сложнее переживать ОРВИ. И это не единственное, что нужно знать о воздухе в квартире. «Медуза» рассказывает, как нужно следить за состоянием воздуха, чтобы не возникло опасностей для здоровья.

Вроде в квартире нормальный воздух. Надо его как-то дополнительно проверять?

Если вам кажется, что все в порядке, никакого специального анализа проводить не надо, но все-таки есть показатели, за которыми важно следить.

Уровень влажности. В холодное время года слишком сухой воздух — общая проблема. Это приводит к тому, что пересыхает слизистая носа, может даже пойти кровь, трескаются губы, зудят глаза, сложнее переживать ОРВИ и (теоретически) проще ее подцепить.

Если относительная влажность воздуха высокая (60% еще считаются допустимыми, больше — уже нет), то в таких условиях хорошо размножаются пылевые клещи, которые вызывают аллергию, разводится плесень, а также распространяется . Влажность измеряют с помощью гигрометра — такие анализаторы часто продаются в составе домашних метеостанций, которые также измеряют температуру воздуха.

Уровень угарного газа. У угарного газа нет цвета и запаха, и он может быть очень опасен. Этот газ выделяется при горении различных видов топлива. Если в закрытом помещении с плохо работающей вентиляцией, к примеру, греться с помощью газовой плиты, курить кальян или использовать неисправный газовый водонагреватель, можно отравиться угарным газом. При отравлении у человека болит голова, он чувствует слабость, его тошнит, возникает одышка, все становится мутным и в итоге можно даже потерять сознание и умереть. Так что нужно установить в квартире детекторы угарного газа (их легко купить в интернете).

Уровень радона. Эта главка касается только тех, кто живет на первом или втором этаже. Радон — это радиоактивный газ, который поступает из земли и, по всей видимости, увеличивает риск развития рака легкого при постоянном вдыхании. На улице его концентрация меньше, чем в помещении. Далеко не во всех регионах в почве много радона — например, как сообщили «Медузе» в Роспотребназдоре, для Москвы это нехарактерно.

По некоторым данным, к такой угрозе стоит внимательнее относиться жителям республики Алтай, Еврейской автономной области, Ставропольского края, Иркутской области и Забайкальского края. Роспотребнадзор добавляет, что, кроме этих регионов, повышенный уровень радона в помещениях обнаруживали в Башкирии, Якутии, Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Рязанской и Свердловской областях. Для измерений рекомендуется использовать трековые комплексы или электретные детекторы. Но они очень дорогие, так что, возможно, лучше воспользоваться услугами компании, которая проводит такие измерения.

Если все хорошо, можно расслабиться?

В целом да — просто постарайтесь ничего не испортить. Есть три главных правила, которым нужно следовать, чтобы воздух оставался чистым:

Не загрязнять. Не курить в доме, не покупать мебель из ДСП (она выделяет вредный формальдегид), не использовать растворители, по возможности избавиться от ковров (в них могут жить пылевые клещи, которые вызывают аллергию). И это, по сути, самая эффективная мера в борьбе за чистоту воздуха, потому что обычно основные источники загрязнения — внутри, а не снаружи. Чаще проветривать. Если, конечно, окна выходят не на шоссе. Сквозняк — это, кстати, не так страшно, как принято думать. Пульмонолог клиники «Чайка» Василий Штабницкий считает, что, если и рассматривать его как причину серьезного переохлаждения, то повысить риск развития ОРВИ или пневмонии он может только для людей с очень плохим здоровьем. По словам невролога, медицинского директора клиники «Семейная» Павла Бранда, «застудить спину» таким образом тоже маловероятно. Установить очиститель воздуха , если вам кажется, что воздух мог бы быть и получше. Очиститель может убирать из воздуха пыль и другие частицы, а также газовые примеси.

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Что делать, если с влажностью воздуха не все в порядке?

Если относительная влажность воздуха слишком низкая — ниже положенных 30–50%, нужно использовать увлажнитель.

Увлажнители бывают разными, и строгих рекомендаций, какой лучше выбрать, нет. Единственное — если в доме есть дети, не нужно покупать те устройства, которые нагревают воду, чтобы ребенок случайно не получил ожог. Еще важно следить за тем, чтобы увлажнитель воздуха сам по себе не навредил вам: в нем могут расти бактерии или плесень. Поэтому по-хорошему надо:

заливать туда дистиллированую воду или воду, очищенную от минералов каким-то другим способом;

менять воду каждый день, предварительно давая увлажнителю высохнуть;

мыть его каждые три дня с трехпроцентным раствором перекиси водорода или другим средством, которое указано в инструкции, и потом ополаскивать;

менять фильтр с той частотой, которая указана в инструкции, или чаще, если он стал грязным.

Следовать инструкции — вообще хорошая идея. Если в комнате есть кровать, то увлажнитель должен стоять метрах в двух от нее. Окна и двери при увлажнении, конечно же, не должны быть открыты нараспашку — иначе пользы не будет никакой.

Если относительная влажность воздуха повышена, можно чаще открывать окна, если на улице нормальная влажность, или купить осушитель воздуха (они бывают в составе более сложных аппаратов для манипуляций с воздухом). Обычный кондиционер тут тоже справится.

А если у меня много радона?

Тут потребуются серьезные меры и в одиночку вам не справиться. Проветривание в этом случае помогает, но ненадолго: уже через 12 часов радон может вернуться к прежнему уровню. Очистители воздуха тоже не рекомендуется использовать: нет убедительных данных, что от них будет польза. Поэтому лучше вообще не допускать, чтобы радон попадал в квартиру или дом. Для этого, как сообщили в Роспотребнадзоре, «в ряде случаев применяют специальные мероприятия: например, герметизируют подвалы либо покрывают стены (если радон выделяют стены, например, из бетона) краской, обоями — это тоже задерживает его выделение».

Если я просто чувствую, что воздух грязный, стоит покупать очиститель?

Возможно. Но все-таки лучше сначала предпринять две вещи:

Избавиться от источников загрязнения. Начать чаще проветривать квартиру или дом.

Проблема в том, что очистители воздуха не могут справиться со всеми загрязнителями. Например, части пылевых клещей быстро оседают и до очистителя могут просто-напросто не долететь. Поэтому полагаться исключительно на эти устройства нельзя.

Пульмонолог Василий Штабницкий считает, что не стоит ждать от очистителей защиты от каких-то серьезных заболеваний. По крайней мере, в Москве. Исследований тут не очень много, и те, что указывают на какой-то эффект, нельзя назвать надежными.

Какой очиститель воздуха выбрать?

Это зависит от того, чем именно загрязнен воздух. Очистители бывают разными и по методу, и, соответственно, по эффекту.

Механические — это просто физический барьер. Чаще всего используются HEPA-фильтры — они не должны пропускать крупные частиц вроде пыли, пыльцы и перхоти животных.

Адсорбенты (например активированный уголь), по идее, должны задерживать вредные газовые примеси. Правда, далеко не все. Например, от того же радона так не защититься.

Электростатические фильтры придают даже мелким частицам заряд, благодаря чему те притягиваются к специальной «собирающей» секции. По тому же принципу работают ионизаторы, только они выпускают ионы наружу, где те прикрепляются к частицам, которые в итоге оседают на поверхностях в комнате, и, надо сказать, оставляют налет. Но в обоих случаях это чревато образованием озона, который вреден сам по себе и может также вступать в реакции и провоцировать образование других опасных веществ. Еще есть озонаторы, которые якобы нейтрализуют загрязняющие воздух частицы, но это не так.

Фотокаталитический фильтр работает так: ультрафиолетовая лампа воздействует на катализатор (обычно это диоксид титана) и в результате некоторые газы превращаются в более безопасные соединения. Но такие фильтры не борются с нежелательными частицами в воздухе (разве что с микроорганизмами).

Насколько эффективно электрический (не механический) очиститель избавляет воздух от табачного дыма, пыльцы или пыли, показывает CADR. Это система оценки, которая измеряет не только эффективность фильтра, но и сколько воздуха он может через себя пропустить за определенный срок.

По возможности устройство должно быть тихим, как минимум чтобы не хотелось его побыстрее выключить. С другой стороны, очиститель со слабым вентилятором или вообще без него обычно прогоняет через себя гораздо меньше воздуха, что сказывается на эффекте.

Чтобы пользы от очистителя было больше, его нужно ставить в правильное место — ближе к источнику загрязнения (например, клетке с животным). Если такого места нет, то нужно поставить устройство так, чтобы оно подавало чистый воздух туда, где в основном находится человек. Вход и выход, конечно же, не должны блокироваться мебелью или стенами.

Очистители, безусловно, и сами нуждаются в чистке, а также замене фильтров: иначе могут хуже работать или вообще возвращать в воздух все, что накопили. И тут лучше следовать инструкции.

Как совмещать проветривание и очистку воздуха?

Конкретных рекомендаций тут нет, но производители воздухооочистителей советуют проветривать комнату, когда вам становится душно. В принципе 15–20 минут пару раз в день может хватить. Когда окна закрыты, можно пользоваться очистителем воздуха. Обязательно нужно проветривать комнату, если вы, к примеру, что-то красите.

Если проветривать нет никакой возможности, потому что воздух снаружи нельзя назвать чистым, то в квартире можно установить компактную приточную вентиляцию с фильтром (это устройство, которой «пригоняет» в помещение воздух с улицы, попутно его очищая).

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Комнатные растения помогают очищать воздух?

Как сообщает американское Агентство по охране окружающей среды, «на данный момент нет доказательств того, что домашние растения (в разумном количестве) очищают воздух от значительного количества загрязнителей в домах и офисах». А если растений много и их активно поливают, из-за этого могут размножиться неприятные для людей с аллергией микроорганизмы.

Если в квартире живет человек с астмой или аллергией, нужны какие-то особые меры?

В этом случае, кроме главных мер (избавиться от загрязнителя и проветривать) могут пригодиться очистители воздуха, но нельзя сказать, что все они сильно помогают. Особенно если в комнате есть ковер или мягкая мебель, которые копят аллергены. Американская академия аллергии, астмы и иммунологии считает, что лучше всего использовать HEPA-фильтр и делать так, чтобы чистый воздух шел к голове спящего.

Мне нужно чистить обычную вентиляцию в квартире?

Нет. В большинстве многоквартирных домов по центральной вентиляции воздух уходит, но не поступает. Важно, чтобы вентиляция не была забита и работала, но чистить ее — не ваше дело.

Если вентиляция плохо работает, то в комнате бывает слишком влажно, плохие запахи могут подолгу не уходить, часто становится душно. Работу вентиляции по-хорошему нужно проверять, если разница в температуре с воздухом на улице не меньше 13 градусов. Для этого надо приоткрыть окно в жилой комнате, открыть дверь, чтобы между кухней или ванной комнатой не было преград. Затем нужно поднести листок бумаги к вентиляционному отверстию — бумагу должно затянуть. Подносить горящую спичку чревато: в вентиляции могут скапливаться взрывоопасные газы. Если вентиляция не работает, то это нарушение, и вы всегда можете пожаловаться в госорганы. Либо для начала обратиться в управляющую организацию, чтобы все исправили, причем сделать это должны бесплатно.

Когда у кого-то дома ОРВИ, кварцевание защитит остальных?

Скорее всего нет. При кварцевании используется кварцевая бактерицидная лампа, которая излучает ультрафиолет. Этот вид очистителей не самый очевидный выбор, если вы хотите защититься от ОРВИ. И вот почему:

Кварцевание может убивать вирусы, бактерии и плесень, но при этом нет доказательств того, что в результате люди в жилых домах (не больницах) меньше болеют. Те лампы, которые можно использовать дома, не так эффективны, как те, что используются в больницах. Лампы нужно регулярно протирать и менять, при этом они достаточно дорогие. Такие лампы не могут быть полноценной заменой очистителям воздуха.

Другими словами, если дома кто-то болеет, нужно просто держаться от него подальше в течение первых дней болезни, правильно мыть руки и научить его или ее чихать и кашлять в сгиб локтя или бумажный платок.

Какая температура воздуха должна быть в комнате?

Единого мнения тут нет, но американское Управление по технике безопасности и гигиене труда рекомендует поддерживать температуру 20–24 °C. Американское общество ASHRAE, создающее стандарты условий для жизни и работы в помещении, тоже считает, что должна быть такая температура, но только зимой, а вот летом — 22–27 °C.

Если же вы хотите закаляться, то всегда можно сделать похолоднее.

Кондиционер — это безопасно?

По словам Василия Штабницкого, маловероятно, что кондиционер, как и сквозняк, доведет до ОРВИ или пневмонии. Но в фильтре могут накапливаться аллергены и различные микроорганизмы. И если не менять его вовремя, то все это может снова оказаться в воздухе и спровоцирует неприятные симптомы.