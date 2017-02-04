Надо ли закаляться?

В советских учебниках полно конкретных схем, но на самом деле за ними нет никакой доказательной базы. Врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, рекомендуют обтираться, обливаться холодной водой или принимать контрастный душ, только если это вам доставляет удовольствие (по всей видимости, продолжительность такого мероприятия не имеет большого значения, но лучше, чтобы она составляла не меньше 30 секунд). Короткое воздействие очень низких температур действительно может привести к адаптации к холоду. Если такой подход вам не близок, можно попробовать держать в комнате температуру ниже комфортной (хотя бы несколько часов в день и регулярно). Однако, похоже, если не сделать это все частью вашего образа жизни, достигнутый эффект потом сойдет на нет.

Еще одно важное правило — постепенность. Если вы решите сразу искупаться в проруби, это может закончиться плохо.