истории
Барселона сегодня не работает Всеобщая забастовка в Каталонии в знак протеста против полицейского насилия. Фотографии
Meduza
13:00, 3 октября 2017
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
3 октября — день всеобщей забастовки в Каталонии, объявленной в знак протеста против действий полиции во время референдума о независимости региона. По всей Барселоне идут многочисленные акции протеста, закрыты школы, университеты, учебные центры и большинство магазинов; до пяти вечера в городе не будет работать общественный транспорт. Участники забастовки перекрыли десятки дорог, спровоцировав огромные пробки.
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