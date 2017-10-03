Барселона сегодня не работает Всеобщая забастовка в Каталонии в знак протеста против полицейского насилия. Фотографии

3 октября — день всеобщей забастовки в Каталонии, объявленной в знак протеста против действий полиции во время референдума о независимости региона. По всей Барселоне идут многочисленные акции протеста, закрыты школы, университеты, учебные центры и большинство магазинов; до пяти вечера в городе не будет работать общественный транспорт. Участники забастовки перекрыли десятки дорог, спровоцировав огромные пробки.