истории

Барселона сегодня не работает Всеобщая забастовка в Каталонии в знак протеста против полицейского насилия. Фотографии

Meduza
13:00, 3 октября 2017

Протестующие разбрасывают бюллетени для голосования на референдуме около штаб-квартиры правящей «Народной партии» Испании. Барселона, 3 октября 2017 года

Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA

3 октября — день всеобщей забастовки в Каталонии, объявленной в знак протеста против действий полиции во время референдума о независимости региона. По всей Барселоне идут многочисленные акции протеста, закрыты школы, университеты, учебные центры и большинство магазинов; до пяти вечера в городе не будет работать общественный транспорт. Участники забастовки перекрыли десятки дорог, спровоцировав огромные пробки.

Участники забастовки с эстеладой — неофициальным флагом Каталонии
Susana Vera / Reuters / Scanpix / LETA
Пустые платформы станции метро «Площадь Каталонии». Метро Барселоны откроется в пять вечера и будет работать всего три часа
Susana Vera / Reuters / Scanpix / LETA
Пожарные присоединяются к протестам у представительства испанского правительства в Барселоне
Manu Fernandez / AP / Scanpix / LETA
Участники демонстрации на проезжей части у здания национальной полиции в центре Барселоны
Jim Hollander / EPA / Scanpix / LETA
Протестующие на трассе NII, перекрытой из-за всеобщей забастовки в Каталонии. Массовые акции на дорогах спровоцировали многокилометровые пробки
Robin Townsend / EPA / Scanpix / LETA
Популярный городской рынок Бокерия 3 октября тоже не работает
Susana Vera / Reuters / Scanpix / LETA
Протестующие перекрывают улицу Гран-Виа, которая проходит через всю Барселону
Vincent West / Reuters / Scanpix / LETA
Акция протеста у штаб-квартиры испанской «Народной партии» в Барселоне
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Протестующие блокируют движение по улице Гран-Виа. Гран-Виа пересекает всю Барселону, связывая несколько площадей
Vincent West / Reuters / Scanpix / LETA

Главное о референдуме

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме