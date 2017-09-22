Стыдные вопросы про пластическую хирургию Зачем корректировать внешность? Всегда ли видно «не свой» нос? И почему это так дорого стоит?

Люди все чаще обращаются к пластическим хирургам. В прошлом году только в США провели около 1,8 миллиона пластических операций. Америка вообще лидирует в области эстетических процедур (18,6% от мирового количества операций делают именно там), на втором месте — Бразилия (10,7%), на третьем — Южная Корея (5,3%). Так, в 2016 году южнокорейские клиники приняли больше 364 тысяч пациентов из других стран, 11% из них приехали специально затем, чтобы сделать пластическую операцию. Вместе с Национальной организацией туризма Кореи разбираемся, такое ли баловство пластика, как долго на нее копить и какие операции делают за рубежом.

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Разве пластическая хирургия — это не развлечение для людей, которые хотят «подправить» свою внешность? У нее вообще есть полезные функции?

Есть, пластика — это не только про красоту, но и про здоровье, в том числе психологическое. В России к пластической хирургии относятся предвзято, потому что она ассоциируется с неестественностью — непропорционально большой грудью, губами и т. д. Исследование «Левада-центра» показало: из 1600 опрошенных россиян старше 18 лет 40% выступают против пластических операций, цель которых — улучшение внешности. При этом немногие знают, что пластические хирурги решают и более серьезные вопросы: например, восстанавливают грудь пациенткам после мастэктомии (хирургического удаления молочной железы). Носы «исправляют» в том числе для того, чтобы облегчить дыхание человеку с искривленной носовой перегородкой. А женщины с грудью больших размеров обращаются к хирургам, чтобы уменьшить бюст, так как это помогает разгрузить спину и избавиться от хронических болей. В конце концов, даже инъекции ботокса помогают не только в борьбе с морщинами, но и при гипергидрозе (повышенной потливости): препарат вводят в область подмышек и ладони.

По некоторым данным, корейцы более толерантны к пластической хирургии, чем, к примеру, жители США. Южнокорейские клиники берутся не только за решение эстетических проблем. Такие операции, как выпрямление носовой перегородки, уменьшение груди и восстановление после мастэктомии, пользуются здесь не меньшим спросом.

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Зачем женщины делают пластические операции, если представления о красоте постоянно меняются и сейчас ценятся самые разные типажи?

Во-первых, не только женщины. Американское общество пластических хирургов подсчитало, что в 2016 году было проведено 55 000 операций по изменению формы носа у мужчин (стоит отметить, что с 2015 года эта цифра выросла на 3%). Второй по популярности у мужчин стала коррекция формы век. А из малоинвазивных процедур (предполагающих минимальное вмешательство) мужчины чаще всего выбирали инъекции ботокса и лазерное удаление волос. О перенесенных пластических операциях регулярно рассказывают и знаменитости — от Энрике Иглесиаса до Саймона Коула.

Во-вторых, пластические операции помогают избавиться от комплексов и повышенного внимания общества (к сожалению, оскорбления, завязанные на внешности, по-прежнему отравляют жизнь многим). Если принять осознанное решение, тщательно взвесить за и против, то получается, что такая операция способна сделать жизнь лучше — как минимум почувствовать себя увереннее. Исключение: люди, страдающие от дисморфофобии — психического расстройства, из-за которого человек ненавидит свой внешний вид. В таких случаях пластическая операция противопоказана. Ответственный врач на первичном приеме обязательно расспрашивает пациента о его мотивах и целях, но не может запретить операцию, если человек здоров и уже принял решение.

В Южной Корее психологическое обследование перед пластической операцией — дело добровольное. Закон в этот процесс не вмешивается: пациенты старше 18 лет могут не объяснять специалисту свои мотивы, тем более решение пациента в приоритете. Врачи, однако, обязаны детально рассказать о том, как будет проходить операция, предупредить о рисках и последствиях. Несмотря на то что у пациента прав больше, в некоторых случаях врач может отказаться от проведения операции.

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Результаты пластики всегда такие неестественные? Видно же, когда «не свое»!

Не всегда. Отражение в зеркале после операции зависит не только от мастерства хирурга, но и от самого пациента. Последним бывает трудно увидеть себя со стороны и вовремя остановиться (что, кстати, может уже говорить о дисморфофобии). В этом случае лучшее нередко враг хорошего, отсюда и эффект неестественности.

При этом современные эстетические методики позволяют изменить внешность так, чтобы результат операции выглядел как «от природы» (тут помогают и малоинвазивные техники). Кроме того, многие доктора специализируются на конкретных процедурах (или на двух смежных областях) — будь то липосакция, ринопластика или блефаропластика.

Блефаропластика популярна в Южной Корее, так что местные хирургии неплохо набили руку на таких операциях. Многие клиники в Сеуле придерживаются принципа «разделяй и властвуй»: в них создаются отдельные департаменты для разных видов эстетической хирургии. Чтобы понять, к какому специалисту идти за помощью, в профилях врачей также указывают их специализацию и профессиональные интересы.

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Почему пластические операции так дорого стоят и можно ли как-то сэкономить?

Цена зависит от вида операции и от условий клиники, но в целом классическая пластическая хирургия (не малоинвазивные методики) — это дорого. В общую стоимость процедуры может входить цена имплантов (если они есть), оплата работы хирурга, анестезия и т. п. Иногда анестезия оплачивается отдельно (как в Канаде), а значит, это еще одна-две тысячи долларов в чеке. Сегодня самая дорогая операция (подтяжка лица) обойдется в 7–12 тысяч долларов. Причем в каждой стране стоимость будет разной: в США, например, за подтяжку лица в среднем можно отдать немного больше семи тысяч долларов, а для Южной Кореи это будет средней стартовой ценой.

Лучше сразу подготовить себя к тому, что пластические операции чаще всего не покрываются медицинской страховкой. Даже если речь идет о реконструктивной хирургии, в России ее придется оплачивать из собственного кошелька (а в США, например, есть шанс сделать бесплатно). В погоне за экономией некоторые едут оперироваться в другие страны, туда, где стоимость процедуры минимальная, — ничем хорошим это обычно не заканчивается. Так, в 2013 году 19 пациентов из США подхватили серьезную инфекцию во время проведенных в Доминикане пластических операций.

Впрочем, немного сэкономить без ущерба для здоровья можно. В Южной Корее иностранные пациенты могут оформить tax-free и вернуть 10 процентов от стоимости некоторых услуг: ринопластики, блефаропластики, липосакции, увеличения и уменьшения груди, ортодонтальной пластики и других.

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Обязательно ложиться под нож, если хочешь скорректировать внешность?

Это решает каждый сам для себя. Если человек не планирует серьезных изменений внешности, а хочет лишь немного скорректировать то, что считает недостатками, подойдут малоинвазивные методы, например инъекции ботокса и филлеров. По данным Американского общества пластических хирургов, в 2015 году в стране провели 14,2 миллиона подобных процедур. Исследования показывают, что они достаточно эффективны, когда дело касается подтяжки кожи лица или изменения формы носа. По сравнению с пластическими операциями малоинвазивные процедуры занимают меньше времени и не требуют длительной реабилитации. Но и эффект от них менее долговечный, так что результат придется регулярно обновлять.

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Долго ли восстанавливаться после операции? Правда, что рубцов и шрамов не избежать?

Все зависит от операции. Например, при ринопластике отек уйдет через несколько недель — все это время необходимо носить специальную повязку, а на то, чтобы нос принял окончательную форму, понадобится около года. Если пугают шрамы и долгое восстановление — лучше присмотреться к малоинвазивным методикам (по сути, это не операции, а косметологические процедуры). После них редко бывают осложнения. Например, после введения в кожу филлеров можно практически сразу вернуться к привычному образу жизни (хотя на ближайшие 24–48 часов стоит воздержаться от занятий спортом). В целом предсказать, останется ли шрам после процедуры, невозможно, но если следы на коже все же не проходят, их можно убрать, например с помощью лазера.

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Допустим, пластическая хирургия действительно — относительно быстрый и безопасный способ корректировки внешности. Тогда почему не все пластические операции проходят гладко?

Потому что любая операция — это внешнее вмешательство и риск для здоровья. Предусмотреть все риски невозможно, но точно стоит обсудить с врачом наиболее частые осложнения — от боли и воспаления до отторжения импланта. Особую осторожность при подготовке к пластической операции нужно соблюдать людям с диабетом, — возможно, доктор посоветует отказаться от процедуры совсем. Нужно заранее сообщить врачу обо всех принимаемых лекарствах и обсудить, нужно ли отказаться перед операцией от алкоголя и курения. Кроме того, нельзя списывать со счетов индивидуальные особенности пациентов: например, реакцию на препараты не всегда можно предсказать, а многие даже не знают, на что у них аллергия.

Корейские врачи перед пластическими процедурами проводят обязательное предоперационное обследование. Проверяют все: общее самочувствие, работу сердца, легких, печени, узнают, нет ли проблем с давлением, и т. д. В день операции сделают еще одну проверку и финально согласуют план изменений внешности с пациентом.

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