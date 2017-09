Apple выпустила часы с сотовой связью. Именно связь работает в них хуже всего

На презентации 12 сентября Apple показала новые часы Apple Watch с беспроводным модемом. Теперь, по утверждению компании, можно не брать с собой телефон и оставаться на связи. Часы поступают в продажу 22 сентября, но изданию The Verge уже удалось их потестировать и выяснить, что хуже всего в них работает именно мобильная связь.

Новые Apple Watch Series 3 с поддержкой беспроводной связи LTE стоят 399 долларов. В России такие часы пока продаваться не будут; с 29 сентября можно будет только купить обычную версию Watch за 24,5 тысячи рублей.

У Watch Series 3 есть встроенная сим-карта, которая синхронизируется с сим-картой телефона. Часы делят с айфоном владельца не только номер, но и тарифный план, хотя некоторые американские сотовые операторы требуют за подключение нового устройства по 10 долларов в месяц. Но самое главное, что сотовая связь в часах работает крайне плохо и нестабильно, выяснила журналистка The Verge Лорен Гуд.

Получив часы на тестирование, Гуд перевела телефон в режим полета (то есть выключила сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth), надела Apple Watch и пошла гулять. На прогулке она попыталась отправить с помощью часов несколько сообщений (это возможно через функцию распознавания речи) и попросила Siri позвонить по нескольким номерам, а также задала голосовому помощнику несколько вопросов. Ни одна из этих функций не сработала как надо: звонки проходили лишь иногда, и то приходилось вручную выбирать кому звонить — Siri на просьбы позвонить тому или иному адресату не откликалась.

Примерно через час эксперимента у Apple Watch осталось около трети заряда, при том что обычно батарейки хватает более чем на сутки. Что-то с часами явно было не так, и Apple заменила тестовый экземпляр. Кое-что исправилось: например, Siri наконец начала говорить через встроенный в Apple Watch динамик, устройство стало медленнее разряжаться, но проблемы со связью никуда не делись. По словам Гуд, часы часто не могли поймать сотовый сигнал после того, как подключились к какому-нибудь Wi-Fi, и говорили об отсутствии связи в условиях, когда никакой проблемы с ней быть не должно было.

Например, журналистка решила покататься на серфе с часами и позвонить кому-нибудь прямо во время катания. Хотя она каталась совсем близко к берегу, часы показывали, что связь либо отсутствует, либо очень плохая; ей удалось сделать только один звонок.

«Справедливо ожидать, что Apple Watch потребуется минута, чтобы поймать связь, когда вы далеко от своего телефона. Но то, что часы пытаются поймать сеть несколько минут или не находят ее вообще — это никуда не годится», — пишет Лорен Гуд.

С ее мнением солидарны и другие авторы обзоров Apple Watch. Например, Джоанна Стерн из The Wall Street Journal называет их ненадежным устройством и обращает внимание, что во время разговора часы нагреваются. Авторы обзоров для Wired и The New York Times с такими серьезными проблемами не сталкивались, но отмечали, что возможность оставаться на связи, оставив телефон дома — не такая уж и важная функция, без которой совершенно спокойно можно обойтись.

В Apple уже признали, что у Apple Watch Series 3 есть проблема с беспроводной связью. Часы действительно могут перестать находить сотовый сигнал после того, как автоматически подключатся к Wi-Fi; компания обещает исправить это как можно скорее.