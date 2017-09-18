Задержаны двое подозреваемых, взорвавших бомбу в лондонском метро. Они воспитывались в знаменитой английской семье, которая вырастила 268 приемных детей

Утром 15 сентября 2017 года в Лондоне взорвалась самодельная бомба — в вагоне метро на станции «Парсонс-Грин». Полиция признала, что это теракт. В последнем вагоне остановившегося на станции поезда кто-то оставил самодельное взрывное устройство; оно выглядело как белое пластиковое ведро, похожее на емкость для краски или строительной смеси, завернутое в пластиковый пакет магазина сети супермаркетов Lidl. По данным Sky News, у бомбы был часовой механизм. Самодельная бомба содержала инициирующее взрыв вещество (перекись ацетона), гвозди и другие металлические предметы. Правоохранительные органы считают, что взрывное устройство сдетонировало не полностью. В результате взрыва пострадали 29 человек. В основном они госпитализированы с ожогами, ни у одного нет травм, опасных для жизни.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из «Исламского государства».

Первого подозреваемого задержали ровно через сутки. В 7:50 утра 16 сентября в портовой зоне города Дувр полиция остановила 18-летнего молодого человека. Позже его арестовали «по подозрению в подготовке теракта». Имя полиция не называет. По данным «Би-Би-Си», это беженец из Ирака. На протяжении трех последних лет он жил в городке Санбери-он-Темз в семье пожилых приемных родителей. Из Ирана он сбежал, когда ему было 15 лет — после того, как там погибли его собственные родители.

Второго подозреваемого задержали в ночь с 16 на 17 сентября на окраине Лондона. Его имя известно, это 21-летний сирийский беженец родом из Дамаска Яхья Фаррух. Полиция задержала его в лондонском районе Ханслоу, когда он выходил из фастфуд-ресторана Alladins. По словам менеджера этого ресторана, Фаррух работал там несколько месяцев. Как сообщили очевидцы задержания, полицейские покрыли одежду Фаруха пластиковой пленкой прежде чем посадить в полицейскую машину — возможно, для того, чтобы сохранить следы взрывчатки на его одежде. В съемной квартире Фаруха, жившего возле лондонского аэропорта Хитроу, провели обыск.

Известно, что Фаррух родом из города Аль Хара рядом с Дамаском, он уехал из Сирии в Египет, а потом на лодке приплыл в Италию — и прибыл в Англию в 2013 году. Здесь он учился в колледже в Ханслоу и подрабатывал промоутером в компаниях, занимающихся организацией вечеринок.

Оба подозреваемых жили в знаменитой приемной семье, воспитавшей с 1970 года больше 250 детей. Они воспитанники 88-летнего Рональда Джонса и его 71-летней супруги Пенелопы. Семья известна тем, что с 1970 года приняла на воспитание 268 детей, в том числе и беженцев из нескольких стран. В 2009-м королева Великобритании наградила Джонсов орденом Британской империи за их вклад в поддержку семей и детей. Фаррух в последнее время жил самостоятельно, а 18-летний подозреваемый, чье имя не называется, продолжал оставаться у приемных родителей. У последнего несколько раз были проблемы с полицией; какие именно, пока неизвестно. Приемные родители также информировали полицию о том, что с ним «могут быть проблемы». 16 сентября полиция обыскала дом Джонсов, предварительно эвакуировав всех их соседей.

Кто именно из арестованных оставил взрывное устройство в вагоне метро, не сообщается. Телеканал ITV показал в эфире трехсекундную запись, на которой видно человека с пакетом Lidl, который идет по улице в Санбери-он-Темз. Судя по таймеру, это произошло за 90 минут до взрыва в лондонском метро.