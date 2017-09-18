Суд в украинском Черноморске (до февраля 2016 года — Ильичевск) оправдал 19 подсудимых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Пятерых фигурантов, которые находились под стражей, суд освободил, но двоих из них — россиянина Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова — тут же задержала Служба безопасности Украины. Теперь их обвиняют в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

Расследование по делу 2 мая длится уже три года, но до 18 сентября суд никаких решений не принимал. В связи с беспорядками и пожаром в Доме профсоюзов возбуждены несколько отдельных дел. Одно — по факту столкновений пророссийский и проукраинских активистов, другое — по факту гибели людей при пожаре и третье — по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей милицией и Государственной службой чрезвычайных ситуаций.

2 мая на Греческой площади экипированные битами и защитной амуницией пророссийские активисты вступили в схватку с «евромайдановцами». Противники закидывали друг друга камнями и коктейлями Молотова. Потом началась стрельба, шесть человек погибли от огнестрельных ранений. Активисты «Евромайдана» отправились на Куликово поле, где стоял лагерь пророссийского «Антимайдана», чтобы разгромить его. Часть антимайдановцев забаррикадировалась в Доме профсоюзов, стороны обоюдно использовали коктейли Молотова, в результате здание загорелось. Пожар долгое время не тушили; находившиеся в Доме профсоюзов пытались спастись и выпрыгивали из окон. Всего 2 мая погибло 48 человек, из них шесть — во время столкновений на Греческой площади, восемь — в попытке выпрыгнуть из окна горящего Дома профсоюзов, а 34 — отравились угарным газом или получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Судебные заседания по делу неоднократно переносились. Суд над обвиняемыми «антимайдановцами» начался еще в ноябре 2014 года, процесс с этого времени почти не двигался — то обвиняемые не приходили на заседание, то дело отправляли на доработку или передавали в другой суд, то судьи сами брали самоотвод. Из-за постоянного продления срока содержания под стражей, россиянин Максим Сакауов объявлял голодовку, а Евгений Мефедов пытался порезать вены в зале суда. Все 19 обвиняемых не признавали свою вину. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер неоднократно критиковала украинскую власть за «затягивание расследования 2 мая».

Всего по трем делам проходит 26 подозреваемых, пятеро из них до 18 сентября содержались под стражей, остальные приходили на заседания по требованию суда. Большая часть из них — а это представители «Антимайдана» — обвиняются по первому делу — о столкновениях на Греческой площади. Из «евромайдановцев» в деле есть лишь один человек — Сергей Ходияк, его обвиняют в нападении на милиционера, он находится на свободе. Из-за того, что «антимайдановцы» уже три года сидят за решеткой, а Ходияк нет, суд 18 сентября назвал следствие предвзятым.

В деле также фигурирует ряд бывших одесских чиновников. Бывший начальник областной милиции Петр Луцюк обвиняется в умышленном бездействии, неоказании помощи и служебном подлоге. Его заместитель Дмитрий Фучеджи в розыске, по данным журналистов, он получил российское гражданство. В розыск объявлены и бывший глава областного ГосЧС Владимир Боделан со своим заместителем Русланом Великим.

Вооруженный человек в ходе столкновений в Одессе, 2 мая 2014 года Евгений Волокин / Reuters / Scanpix / LETA

18 сентября суд пришел к выводу, что «обвинение даже не пыталось доказать вину» подсудимых. Был назван ряд просчетов — например, следствием не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие; не были допрошены представители футбольных болельщиков (столкновения 2 мая изначально называли стычкой фанатов одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста»; в Харькове это сразу отрицали — прим. «Медузы»), а из милиционеров допросили лишь одного человека; на фото и видео, представленных обвинением, невозможно различить лица.

Генеральная прокуратура Украины будет обжаловать оправдательный приговор. Российские власти приговор не комментировали.

Двоих оправданных вновь задержали сразу после оглашения решения суда. Как сообщило одесское издание «Таймер», в зал суда вошли представители СБУ, которые выдворили из здания журналистов. Позже стало известно, что силовики предъявили обвинение в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность страны Евгению Мефедову и Сергею Долженкову. Долженков — один из лидеров местного «Антимайдана», следствие считало, что он был организатором беспорядков. Мефедов в ходе следствия настаивал, что приехал в 2014 году в Одессу из России как турист, а в Доме профсоюзов пытался спрятаться, чтобы его не избили. Долженкова и Мефедова взяли под стражу.

Вечером под зданием суда начались беспорядки. Там весь день дежурили националисты, которые были недовольны оправдательным приговором. Они пытались прорваться через кордон силовиков и помешать вывезти обвиняемых. Полиции применила слезоточивый газ.

Дело о пожаре в доме профсоюзов еще расследуется и в суд не поступало. В мае «Би-би-си» сообщало, что назначены повторные экспертизы о причинах смерти людей в горящем здании. Основные фигуранты этого дела — представители ГосЧС и милиции.