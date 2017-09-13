Умерла 88-летняя ЛГБТ-активистка Эдит Уиндзор. Она добилась равных прав для гетеросексуальных и однополых семей в США

12 сентября в Нью-Йорке в возрасте 88 лет умерла Эдит Уиндзор — ЛГБТ-активистка и бывшая сотрудница IBM. В 2010 году Уиндзор вступила в борьбу с американским законодательством, требуя включить однополые пары в закон о защите семей, — и победила. «Медуза» вспоминает, как одна женщина боролась за собственные права — а в итоге изменила жизнь всех гомосексуалов в США.

В 2007 году Эдит Уиндзор (которую всю ее взрослую жизнь называли Эди) и ее партнерша, психолог Тея Спайер, сочетались браком в Канаде. Пара была вместе больше сорока лет и пережила многое: женщины познакомились в начале 1960-х в Нью-Йорке, обе в тот момент были в гетеросексуальных отношениях, пытались вести «нормальную жизнь» и лишь спустя пару лет начали тайно встречаться. Уиндзор даже придумала легенду о романе с братом Спайер, чтобы скрыть свои отношения с женщиной. Они мечтали пожениться с 1967 года, вместе участвовали в волне ЛГБТ-протестов в 60-х и 70-х, а их дом стал своего рода светским салоном для ЛГБТ-сообщества. «Большинство из нас всю свою жизнь фильтровали информацию. В одном месте ты могла сказать, что у тебя есть жена, и это было безопасно, а в другом — нет», — вспоминала Уиндзор.

В 1977 году Тее Спайер поставили диагноз «рассеянный склероз», а в 2007-м сказали, что ей осталось жить не больше года. Уиндзор и Спайер поняли, что у них остался последний шанс пожениться — тем более что в ряде стран это было уже легально. Впрочем, в штате Нью-Йорк, где жили женщины, однополые браки еще не были разрешены, так что Уиндзор и Спайер отправились в Торонто — где их и расписал открытый гей судья Харви Браунтстоун.

Тея Спайер умерла в 2009 году, завещав все свое имущество жене. Однако когда Эдит Уиндзор попыталась вступить в наследство, выяснилось, что на нее не распространяются налоговые льготы для вдов и вдовцов: в американском законе о защите брака было четко прописано, что семьей считается только союз двух людей противоположного пола. За наследство своей супруги Эдит Уиндзор должна была отчислить в федеральную казну 363 тысячи долларов. Если бы она была замужем, а не жената, платить бы ей не пришлось. «Вдобавок к моему горю я осознала, что для государства мы чужаки, а это означало огромный налог на наследство. Для этого мне надо было продать кучу вещей, а расставаться с ними было нелегко. К тому же у меня были очень ограниченные доходы», — объяснила она свое решение бороться.

9 ноября 2010 года начался судебный процесс, ставший историческим в США: Эдит Уиндзор в судебном порядке потребовала компенсировать ей сумму налога (который ее все-таки обязали уплатить). Но главное, что в ходе этого иска оспаривалась сама конституционность закона о защите брака — точнее, его третьей главы, определяющий брак как союз между мужчиной и женщиной. В феврале 2011 года Эрик Холдер, занимавший тогда должность генерального прокурора США, заявил, что министерство юстиции не будет настаивать на законности этой главы, а в октябре 2012 года суд признал третью главу закона о защите брака антиконституционной и удовлетворил иск Эдит Уиндзор.

83-летняя активистка победила не только в своей личной борьбе за право наследовать имущество так же, как и гетеросексуальные люди, — она изменила систему. Благодаря этому судебному разбирательству в июне 2013 года Верховный суд США отменил третью главу закона о защите брака как нарушающую личные свободы человека, которые гарантирует Пятая поправка к Конституции. За это решение выступили пять судей из девяти. Правда, оно вступало в действие только в 13 штатах и округе Колумбия, где к тому моменту были разрешены однополые браки. В 2015 году это решение распространилось на всю Америку.

В 2016 году Эдит Уиндзор женилась еще раз — на 51-летней Джудит Кейсен, вице-президенте крупной брокерской компании Wells Fargo Advisors. Уиндзор было 87 лет. Чуть меньше года спустя ее не стало; причины смерти пока не разглашаются. «Ее победа была победой для всех семей, для принципа равенства. Каждый из нас должен быть равен перед законом, неважно, кто мы и кого мы любим, — сказал бывший президент США Барак Обама после известия о смерти Эдит Уиндзор. — Весь день я думал о миллионах неизвестных героев, чьи небольшие подвиги постепенно помогли целой стране понять, что любовь — это всегда любовь. И в результате сделали нас более свободными».