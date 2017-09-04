1 сентября по меньшей мере 53 российских издания написали о задержании в Костромской области троих человек, которые обналичили биткоины на сумму 500 миллионов рублей. МВД возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Многие журналисты сделали акцент на том, что задержанные проводили операции с помощью биткоинов, а эксперты говорили, что это первое в России уголовное дело за обналичивание криптовалюты. В действительности полицейские провели задержание еще в 2015 году, а уголовное дело было возбуждено из-за того, что задержанные брали комиссию за обменные услуги без банковской лицензии.

1 сентября МВД России рассказало о задержании в Костромской области трех человек, которые вели «незаконную банковскую деятельность путем использования площадки по обмену биткоинов». Судя по оперативным кадрам, задержание проводилось в Костроме, в доме 29 по Галичской улице; в операции участвовали сотрудники ФСБ. «Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в пресс-релизе МВД.

По данным полиции, задержанные обналичили около 500 миллионов рублей, всем троим предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Многие издания, написавшие о задержании и уголовном деле, связали их с использованием биткоинов. Так, материал РБК вышел под заголовком «В Костроме завели дело за обналичивание 500 млн руб. через биткоины», Republic — «МВД возбудило дело из-за продажи биткоинов». В статье «Ведомостей» руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк заявил, что это «первое уголовное дело за обналичивание биткоина».

На самом деле задержание проводилось еще в 2015 году, а уголовное дело, по всей видимости, не связано исключительно с использованием биткоинов. О том, что арест произошел в 2015-м, «Медузе» сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев (конкретную дату проведения операции он назвать затруднился). Он также заявил, что на задержанных завели уголовное дело, поскольку «их деятельность не была лицензирована или как-либо узаконена»: «Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент».

«Биткоины — второстепенная вещь в этой истории, — отметил в разговоре с „Медузой“ технический директор компании ICOnic, исследующей криптовалюты, Никита Кузнецов. — В свое время то же самое было с незаконными обменниками, которые не вели налоговую отчетность, никак не взаимодействовали с государством и потом стали закрываться. Биткоины в России не запрещены; у них нет правового статуса, и статья за торговлю ими не предусмотрена. А вот обналичивание средств с использованием любого инструмента — необязательно биткоина — без банковской лицензии незаконно».

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Тем не менее использование задержанными биткоинов создает неопределенную правовую ситуацию. В разговоре с «Коммерсантом» глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев заявил, что состава преступления в деятельности задержанных нет: «Электронную валюту сейчас невозможно отнести ни к деньгам, ни к имуществу, ни к ценным бумагам, также нет запрета на торговлю ею. Те основания, которые были объявлены правоохранителями в своем пресс-релизе и применимы к этой статье, не имеют к закону никакого отношения».

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что «владение криптообменным сервисом не может быть составом преступления по статье 172 УК РФ». «Саму по себе продажу криптовалют за фиатные [обычные] деньги нельзя классифицировать как банковскую деятельность. Последняя строго отрегулирована федеральным законом „О банках и банковской деятельности“. В нем нет ничего связанного с оборотом криптовалют», — заявил Дарбинян в разговоре с TJournal. Он предположил, что задержанные занимались другой незаконной деятельностью, а криптовалюты использовались в качестве «орудия преступления».

Представитель костромского МВД Роман Варенцев на вопрос «Медузы» о том, будут ли в отношении задержанных выдвигаться другие обвинения (отмывание денег или незаконное предпринимательство), заявил, что «пока такой информации нет».

В феврале 2014 года Генпрокуратура заявила, что считает криптовалюты «денежным суррогатом», то есть заменителем обычных денег; выпуск «денежного суррогата» в России запрещен. Источник РБК в ведомстве тогда сообщал, что правоохранительные органы не планируют наказывать за покупку биткоинов, но собираются возбуждать дела против тех, кто принимает криптовалюту как платежное средство.

У криптовалют в России до сих пор нет юридического статуса. В сентябре 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) операции с криптовалютой — такая мера заложена в проекте правил обращения криптовалют в РФ, который готовит его ведомство. Никифоров отметил, что биткоин при этом вряд ли будет полностью легализован в России, так как основан на иностранных алгоритмах шифрования.