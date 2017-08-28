«Мы уже понимали, что в таких условиях шансов выжить у наших родных не было» Монолог дочери шахтера, погибшего на руднике «Мир»

Вторник, 29 августа, в Якутии объявили днем траура по погибшим шахтерам на алмазном руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса». В результате аварии на руднике, которая произошла 4 августа, удалось эвакуировать 143 человека; еще восемь числились пропавшими без вести. 15 августа прекратились поиски четырех пропавших шахтеров, 26 августа поисковая операция прекратилась полностью; в «Алросе» заявили , что продолжать работы невозможно. О том, что происходит в городе Мирном, где расположен рудник, «Медуза» поговорила с Алиной Мисник — дочерью погибшего мастера участка Валентина Мисника.

Алина Мисник

Дочь погибшего мастера участка Валентина Мисника

В субботу [26 августа] нам объявили, что поиски официально окончены и продолжаться дальше не будут. В этот день на собрании присутствовали юристы «Алросы» и кто-то из управления города Мирный — этих людей мы видели в первый раз; из руководства компании никого не было. Нам сказали, что из Китая были заказаны мощные насосы, которыми будут откачивать воду из карьера и восстанавливать рудник. Пусть через полгода, пусть через год, но мы надеемся, что тела, останки наших близких найдут и передадут нам.

К прекращению поисков все медленно подводилось, поэтому новостью это ни для кого не стало. После аварии прошло три недели, и мы уже понимали, что в таких условиях шансов выжить у наших родных не было.

27 августа мы решили возложить фотографии, свечи и цветы у камня, установленного около рудника. К вечеру туда пришло большинство жителей Мирного, они тоже возложили цветы в память о пропавших. Эта акция была неофициальной.

A post shared by 💖 yak.family💖mirny (@amina_sayana) on Aug 27, 2017 at 6:46am PDT

Сегодня на карьер приехал батюшка с певчими и провел службу о погибших. Мы говорили с представителями компании «Алроса» о том, чтобы как-то увековечить память наших близких, возможно, поставить какой-то памятник или стелу на карьере. На эту идею уже дали добро — и попросили у нас фотографии наших близких.

Мы встречались с юристами «Алросы» и страховыми компаниями, с которыми говорили о компенсациях. Частично выплаты уже были произведены: миллион рублей заплатила нам «Алроса», еще миллион мы получили от правительства Якутии, миллион — от правительства Белгородской области.

Идет следствие, мы встречались с представителями Следственного комитета и договорились, что они будут держать нас в курсе. Гибель наших родственников не должна пройти незамеченной, деньги деньгами, но виновные должны быть наказаны. Просто пока длится следствие, какие-то действия предпринимать бессмысленно.

Также провели инспекцию в компаниях-подрядчиках, в которых работали наши близкие. Нам пришел ответ о том, что там были выявлены нарушения. Мы написали в прокуратуру и также будем разбираться с этим в судебном порядке.

Больше половины психологов и сотрудников МЧС, которые все это время были здесь, с нами, разъехались несколько дней назад. Когда уже начинаешь осознавать случившееся, воспринимаешь это не так остро. Мы держимся вместе, и это помогает. Многих женщин дома ждут дети, если сейчас не собраться, то с чем ты домой приедешь?