Автобус с рабочими упал в Керченский пролив из-за отказа тормозов. Погибли 19 человек

Утром 25 августа в Керченский пролив упал автобус с рабочими, которые строили пирс для компании «Таманьнефтегаз». Около 8 утра автобус с рабочими-вахтовиками ехал по территории — в районе поселка Волна Краснодарского края. Автобус выехал на строящийся пирс и, не тормозя, упал в воду. Очевидец — рабочий, который ехал в автобусе, следовавшем за упавшим — рассказал, что автомобиль набрал скорость перед тем, как упасть в воду: «Мы еще думаем, что ж он так мчится, а потом видим, что вся дорога в масле, оно прямо шлейфом льется. Видимо, у автобуса полетели тормоза и водитель пытался тормозить ручником. Было видно, что остановиться он не может, люди стали выпрыгивать прямо на ходу. Мы видели, как люди вылезали через люки наверху. Один приземлился удачно, второй руку поранил, ребра переломал. А автобус все несется, доехал до пирса и упал в воду». Телеграм-канал «Мэш» без указания источников уточнял, что водитель пытался тормозить коробкой передач, но автобус развернуло, он ударился об отбойник и упал с пирса с четырехметровой высоты. Большинство выживши — те, кто на ходу успел выпрыгнуть из автобуса через окна и двери, сообщил начальник Темрюкского поисково-спасательного поста Алексей Дружков.

В происшествии погибли 19 человек. По данным на 28 августа, еще 32 человека пострадали, 19 из них все еще остаются в больницах Краснодарского края. В краевом МЧС «Медузе» рассказали, что последние поисковые работы проходили 26 августа. Вечером того же дня был объявлен день траура по рабочим.

В пресс-службе холдинга ОТЭКО (в него входит «Таманьнефтегаз») «Медузе» сказали, что в автобусе ехали работники компании «Интерстрой», которая возводит пирс для нужд «Таманьнефтегаза» и является генеральным подрядчиком строительства. «Интерстрой» также входит в холдинг ОТЭКО.

По официальной версии, автобус с рабочими упал в Керченский пролив из-за отказавших тормозов Meduza

Версия о неисправных тормозах автобуса уже подтверждена официально. «Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», — заявили в Ространснадзоре. Также об отказавших тормозах рассказали в администрации Темрюкского района. По факту аварии СК РФ возбудил два уголовных дела — по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемыми стали водитель автобуса Карапет Микаэлян, который выжил в аварии, но получил травмы, а также индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который владел транспортным средством. 26 августа Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал их на два месяца. Следователи также изъяли документы в «Таманьнефтегазе» и в «Интерстрое». Уже установлено, что «Таманьнефтегаз» заключила договор с Вечерадзе на пять автобусов, но автобус, попавший в аварию, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у предпринимателя не было заключено договора. «МК» со ссылкой на рабочих «Интерстроя» сообщал, что компания регулярно экономила на транспорте и пользовалась старыми автобусами.

Пострадавшие и семьи погибших получат материальную помощь. Родственникам местных жителей, погибших во время аварии из краевого бюджета выплатят по миллиону рублей. Компенсации пообещали выплатить и в ОТЭКО. Их размер пока не установлен, уточнили «Медузе» в компании. Также материальную помощь пострадавшим и семьям погибших пообещал банк ВТБ, обслуживавший рабочих.