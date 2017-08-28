Число погибших при падении автобуса в Керченский пролив достигло 19 человек. Водитель арестован

В больнице умер пострадавший при падении автобуса в Керченский пролив 25 августа. Общее число жертв катастрофы достигло 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в краевой администрации.

Всего в лечебных учреждениях остаются еще 19 человек, госпитализированных после катастрофы.

26 августа, на следующий день после случившегося, Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, с которым был заключен договор на перевозку.

Оба они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.