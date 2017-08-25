Автобус с рабочими упал в Керченский пролив из-за отказавших тормозов. Погибли 16 человек

Автобус с рабочими упал с пирса в море в Краснодарском крае из-за отказавших тормозов. Об этом рассказали в администрации Темрюкского района. В МЧС «Интерфаксу» заявили, что погибли 16 человек.

На спуске к причалу у автобуса отказали тормоза, он проехал 300-400 метров и упал в воду.

Паблик «Мэш» без указания источников уточняет, что водитель пытался тормозить коробкой передач, но автобус развернуло, он ударился об отбойник и упал с пирса.

Следственный комитет, ранее возбудивший дело о нарушении правил дорожного движения, дополнительно начал расследование об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.