Автобус с рабочими упал в Керченский пролив из-за отказавших тормозов. Погибли 16 человек
Автобус с рабочими упал с пирса в море в Краснодарском крае из-за отказавших тормозов. Об этом рассказали в администрации Темрюкского района. В МЧС «Интерфаксу» заявили, что погибли 16 человек.
На спуске к причалу у автобуса отказали тормоза, он проехал 300-400 метров и упал в воду.
Паблик «Мэш» без указания источников уточняет, что водитель пытался тормозить коробкой передач, но автобус развернуло, он ударился об отбойник и упал с пирса.
Следственный комитет, ранее возбудивший дело о нарушении правил дорожного движения, дополнительно начал расследование об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автобус упал с пирса в Керченский пролив утром 25 августа. 24 пассажирам удалось спастись. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Рабочие ехали на вахту по строительству пирса около поселка Волна.