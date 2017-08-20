Каспаров сыграл на первом официальном турнире после 12 лет без шахмат. Он все еще силен? (Спойлер: нет)

19 августа завершился шахматный турнир в Сент-Луисе по рапиду и блицу. За ним следило намного больше людей, чем обычно, потому что там играл 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, которого иногда называют сильнейшим шахматистом в истории — и который перестал выступать в официальных соревнованиях 12 лет назад. «Медуза» попросила шеф-редактора журнала «64 — Шахматное обозрение» Марка Глуховского рассказать, как сыграл Каспаров, почему он занял только восьмое место и зачем ему вообще понадобилось участвовать в официальном турнире.

Что это за турнир? Чем рапид и блиц отличаются от обычных шахмат?

В рапиде и блице на ходы дают меньше времени, чем в классических партиях. На турнире в Сент-Луисе регламент был такой: сначала все играют несколько партий в рапид (примерно полчаса на партию), а потом в блиц (пять-семь минут).

Турнир в Сент-Луисе проходит регулярно и ничем особенно не примечателен — это интересное, но не выдающееся соревнование серии GrandChessTour, которая объединяет несколько соревнований с разным контролем времени. Обычно в серии играют лучшие шахматисты мира, но в Сент-Луисе не было чемпиона мира Магнуса Карлсена и еще нескольких сильных гроссмейстеров, каждый из которых мог считаться фаворитом. За Сент-Луисом так пристально следили только из-за возвращения Гарри Каспарова.

Каспаров занял только восьмое место. Он так ужасно играл?

Да, ужасно! В течение всего турнира он боролся только за то, чтобы не оказаться на последнем месте. Каспаров относительно неплохо выступил в первый игровой день, и довольно прилично — в последний, когда шансов на достойные результаты уже не осталось. Но он полностью провалил середину турнира. Особенно болезненным было поражение от сильного, но отнюдь не элитного гроссмейстера из Чехии Давида Навары. После этого случилось худшее из возможного — соперники почувствовали в Каспарове слабое звено и пытались выиграть у него любыми средствами. К сожалению, бывший чемпион мира буквально напрашивался на такое отношение.

Каспаров очень неудачно расходовал время, а это первый признак плохой формы шахматиста. В итоге ему не хватило времени, чтобы выиграть довольно простой эндшпиль у армянского гроссмейстера Левона Ароняна, чтобы разобраться в перспективной позиции с россиянином Яном Непомнящим и чтобы логически закончить отлично проведенную партию с Наварой. В целом Каспаров играл как любитель: чередовал отличные решения с ужасными, не управлял ходом борьбы, терял контроль и не сыграл ни одной цельной партии. Бывший чемпион мира совершенно утратил игроцкую практичность и способность поддерживать напряжение, а ведь именно в этом (важнейшем!) компоненте шахмат ему не было равных.

Даже у Каспарова в лучшей форме были все же игроцкие недостатки. В частности, он не очень хорошо умел защищаться, если после начала партии получал позицию хуже, чем у соперника. (Этот пробел легко объяснить: когда Каспаров был на пике своего могущества, он настолько превосходил соперников, что практически не получал худших позиций — ни черными, ни тем более белыми.) Сейчас старая болезнь снова дала себя знать — она проявилась в быстрой партии с гроссмейстером из сборной США Фабиано Каруаной и еще некоторых поединках.

Наверное, годы уже не те. Ведь в шахматах важен возраст?

Большинство экспертов уже не одно десятилетие твердят об омоложении шахмат. Но это спорная идея. На самом деле мало кто добивается серьезных успехов до 25 лет (исключения — общепризнанные гении Михаил Таль, Магнус Карлсен, сам Каспаров). Шахматы — игра очень сложная, учиться нужно долго. Как правило, наиболее продуктивный период шахматиста — между 25 и 40 годами, но и после 40 карьера не заканчивается. Можно вспомнить Виктора Корчного и Василия Смыслова, да и практика последних лет тоже дает массу примеров шахматного долголетия (Ананд, Крамник, Гельфанд, Свидлер и многие другие).

Не вызывает сомнений, что если бы Каспаров не бросил игру в неполные 42 года, он по-прежнему оставался бы одним из сильнейших шахматистов мира.

Зачем Каспарову вообще понадобилось участвовать в турнире? Он собирается вернуться в шахматы?

Никто точно не знает. Сам Каспаров говорит, что возвращаться в шахматы не собирается, а своим участием в официальном турнире хотел помочь в раскрутке GrandChessTour. Однако шахматный мир встречает эти заявления с большим скепсисом. Каспаров способен на широкие жесты, но не за счет собственного самолюбия и репутации. Денежная мотивация тут тоже ни при чем — Каспаров сразу сказал, что гонорар перечислит на развитие шахмат в Африке. Многие считают, что Каспаров собирается снова, как и в 2014-м, побороться за пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и участие в турнире — часть предвыборной кампании. Сам же бывший чемпион говорит, что никуда баллотироваться не намерен.

Про Каспарова понятно. Где смотреть за другими турнирами?

За текущими турнирами удобнее всего смотреть на сайтах Chess24 и ChessBomb. Новости профессиональных шахмат на русском языке можно найти на ChessPro, Chess-News и Ruchess. На ютьюбе есть много каналов, где транслируют партии с шахматных турниров и потом анализируют самые примечательные. Один из самых стабильных и интересных каналов ведет гроссмейстер Сергей Шипов. Если вы хотите сами играть в шахматы, можно зарегистрироваться в популярных игровых онлайн-зонах — Chess.com, Lichess.com «Шахматной планете»