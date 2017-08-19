Гарри Каспаров занял восьмое на турнире в Сент-Луисе. Сергей Карякин стал вторым

Grand Chess Tour
08:16, 19 августа 2017
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Гарри Каспаров занял восьмое место из 10 на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе, который стал для него первым официальным соревнованием после 12 лет перерыва.

Каспаров набрал за 36 партий 16 очков. 

Выиграл турнир армянский шахматист Левон Аранян. Сергей Карякин, занявший первое место в блице, в итоговой таблице поделил второе место с Хикару Накамурой. Еще один российский участник турнира Ян Непомнящий стал четвертым.

Гарри Каспаров, который был чемпионом мира с 1985-го по 1993 год, впервые за 12 лет принимает участие в официальном шахматном турнире. По его словам, он не собирается возвращаться в шахматы (с 2005 года он занимается политической деятельностью), а намерен сыграть в одном турнире, пожертвовав доходы от участия на продвижение шахмат в Африке.
Сергей Карякин в ноябре 2016 года боролся за звание чемпиона мира по классическим шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, но проиграл. В декабре он стал чемпионом мира по блицу.

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