Гарри Каспаров занял восьмое на турнире в Сент-Луисе. Сергей Карякин стал вторым

Гарри Каспаров занял восьмое место из 10 на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе, который стал для него первым официальным соревнованием после 12 лет перерыва.

Каспаров набрал за 36 партий 16 очков.

Выиграл турнир армянский шахматист Левон Аранян. Сергей Карякин, занявший первое место в блице, в итоговой таблице поделил второе место с Хикару Накамурой. Еще один российский участник турнира Ян Непомнящий стал четвертым.