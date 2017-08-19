Гарри Каспаров занял восьмое на турнире в Сент-Луисе. Сергей Карякин стал вторым
Гарри Каспаров занял восьмое место из 10 на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе, который стал для него первым официальным соревнованием после 12 лет перерыва.
Каспаров набрал за 36 партий 16 очков.
Выиграл турнир армянский шахматист Левон Аранян. Сергей Карякин, занявший первое место в блице, в итоговой таблице поделил второе место с Хикару Накамурой. Еще один российский участник турнира Ян Непомнящий стал четвертым.
.@LevAronian won the #STLRapidBlitz with 2 rounds to spare. Read @Tatev__A's recap for more. https://t.co/4bM2hPxcbn pic.twitter.com/cbrHrBa6AR— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) August 19, 2017
Гарри Каспаров, который был чемпионом мира с 1985-го по 1993 год, впервые за 12 лет принимает участие в официальном шахматном турнире. По его словам, он не собирается возвращаться в шахматы (с 2005 года он занимается политической деятельностью), а намерен сыграть в одном турнире, пожертвовав доходы от участия на продвижение шахмат в Африке.
Сергей Карякин в ноябре 2016 года боролся за звание чемпиона мира по классическим шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, но проиграл. В декабре он стал чемпионом мира по блицу.