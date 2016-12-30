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Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу

Р-Спорт
16:26, 30 декабря 2016
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Российский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе, сообщает «Р-Спорт».

Карякин провел в общей сложности 21 партию и набрал 16,5 очка — столько же, сколько чемпион мира 2016 года по классическим шахматам Магнус Карлсен, но обошел своего соперника по дополнительным показателям.

Ранее Карякин не побеждал на турнирах такого уровня.

В ноябре 2016 года Сергей Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по классическим шахматам норвежцу Магнусу Карлсену.

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