Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе, сообщает «Р-Спорт».
Карякин провел в общей сложности 21 партию и набрал 16,5 очка — столько же, сколько чемпион мира 2016 года по классическим шахматам Магнус Карлсен, но обошел своего соперника по дополнительным показателям.
Ранее Карякин не побеждал на турнирах такого уровня.
В ноябре 2016 года Сергей Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по классическим шахматам норвежцу Магнусу Карлсену.