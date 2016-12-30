Российский шахматист Сергей Карякин выиграл чемпионат мира по блицу в Дохе, сообщает «Р-Спорт».

Карякин провел в общей сложности 21 партию и набрал 16,5 очка — столько же, сколько чемпион мира 2016 года по классическим шахматам Магнус Карлсен, но обошел своего соперника по дополнительным показателям.

Ранее Карякин не побеждал на турнирах такого уровня.