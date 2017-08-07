«Это вызов парламентской системе Петербурга» Интервью депутата Максима Резника, отсидевшего 10 суток в спецприемнике

Вечером 7 августа после десяти суток заключения в спецприемнике на свободу вышел Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. 28 июля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его за участие в несогласованной антикоррупционной акции 12 июня на Марсовом поле. На Резника был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга и два протокола за неповиновение полицейскому — в одном из них говорится, что Резник хватал полковника Росгвардии за шею. Сам депутат уверен, что арест связан с его требованиями провести расследование действий питерской полиции на акции 12 июня. «Медуза» созвонилась с Резником сразу после освобождения.

— Зачем вы пошли на акцию 12 июня?

— Я пришел, чтобы не допустить нарушения прав граждан. Я понимал, что может этого не получится — даже скорее не получится, — но это не значит [что не надо идти]. «Делай что должен, и будь что будет».

Например, 26 марта я не собирался идти [на антикоррупционный митинг, объявленный политиком Алексеем Навальным]. Но 24 марта ко мне обратились мои ученики — я бывший учитель истории — сказали, что собираются идти, спрашивали подробности. Я им стал говорить, что непонятно, что за акция, о чем она, а потом подумал — ты учишь их с 5-го до 11-й класс, потом они становятся взрослыми ребятами, которым не все равно, у которых чувство несправедливости обострено — и это хорошо. Раз они там будут, я тоже должен пойти. Они были и 26-го [марта], и 12-го [июня], слава богу, никого из них не задержали. На митинге я увидел, что делают [сотрудники полиции], я не мог действовать по-другому.

— В какой момент вас задержали? Вы пытались пресечь действия полиции?

— Задержали сразу, я ничего не пытался пресечь. Потом отпустили, поняв, что я депутат. Потом я попытался достучаться до господина [Владимира] Голубева — это полковник, руководитель ОМОНа Санкт-Петербурга, который и сам — как и его сотрудники — хватал людей без разбора, независимо от того, кричали они что-то, держали ли плакаты или нет. Пытался на него повлиять, он мне нахамил, я ему ответил, и ко мне была применена физическая сила, что есть на видео. Через полтора месяца выяснилось, что я хватал его за шею — чему нет никаких доказательств, кроме слов самого полковника. Ему скорее всего рекомендовали дать такие показания — и это понятно. Видимо, нет желания вести дискуссию или нет аргументов, их дискуссия — это насилие.

— Вы предполагали, что вас задержат, несмотря на то, что вы депутат?

— Не предполагал, потому что таких случаев не было. Если бы это касалось только меня, то не было бы так значимо. Но это вызов парламентской системе Петербурга, это унижение законодательного собрания, а главное, людей, которые выбирали своих представителей. Вот это я прощать не намерен, поэтому буду оспаривать всеми возможными способами, мой адвокат уже принимает [меры]. Если мы не найдем справедливости здесь, пойдем в Европейский суд.

— С кем вы сидели в спецприемнике?

— Я сидел с умным человеком, то есть один.

— Какие были условия?

— Нормальные, никаких жалоб, все было вежливо, по-человечески и в рамках закона. Претензии у меня только к голубям, которые все время пытались попасть ко мне в камеру через окно, либо сесть на подоконник. И у меня уже стали возникать ассоциации: «Полковник Голубев — голуби».

— Ваши коллеги выразили вам солидарность?

— Конечно — из фракций «Партии роста», «Яблока», «Справедливой России» спикер парламента Вячеслав Макаров. Сами найдите, что они говорили, я не готов рассказывать подробности — я сейчас с мамой и женой, которых не видел некоторое время.

— Ваши дальнейшие действия?

— Работать. [У меня было] десять дней вынужденного отдыха, надо работать. В частности, собираюсь инициировать рассмотрение концепции развития Российской национальной библиотеки, которая должна обсуждаться в рамках Международного культурного форума в Петербурге [в ноябре 2017 года]. Также собираюсь дальше настаивать на проведении парламентского расследования по событиям 12 июня. Соответствующий проект постановления был подготовлен еще в конце июня — думаю, это была одна из причин моего ареста.