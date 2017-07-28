Петербургского депутата арестовали на десять суток за акцию 12 июня

Росбалт
15:51, 28 июля 2017
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В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата городского заксобрания Максима Резника на 10 суток за нарушения во время несогласованной акции 12 июня.

Кроме того, его оштрафовали на 11 тысяч рублей.

На Резника был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга и два протокола за неповиновении полицейскому. По данным «Росбалта», депутата обвинили, в частности, в том, что он хватал полковника Росгвардии за шею.

Как сообщает «Росбалт», на суде Резник утверждал, что пришел на митинг с целью проконтролировать соблюдения закона участниками акции и полицейскими и исполнял, таким образом, свои обязанности депутата. Суд не нашел этому доказательств и счел депутата участником акции.

Максим Резник был задержан на антикоррупционной акции 12 июня на Марсовом поле. Тогда его отпустили без составления протокола, поскольку для привлечения депутата к административной ответственности нужна санкция прокурора. 25 июля его вызвали в полицию составления протоколов.
Задержание депутата Максима Резника 12-06-17
maks yarygin
На акции в Петербурге 12 июня были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», более 650 человек.
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