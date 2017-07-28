Петербургского депутата арестовали на десять суток за акцию 12 июня

В Санкт-Петербурге суд арестовал депутата городского заксобрания Максима Резника на 10 суток за нарушения во время несогласованной акции 12 июня.

Кроме того, его оштрафовали на 11 тысяч рублей.

На Резника был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга и два протокола за неповиновении полицейскому. По данным «Росбалта», депутата обвинили, в частности, в том, что он хватал полковника Росгвардии за шею.

Как сообщает «Росбалт», на суде Резник утверждал, что пришел на митинг с целью проконтролировать соблюдения закона участниками акции и полицейскими и исполнял, таким образом, свои обязанности депутата. Суд не нашел этому доказательств и счел депутата участником акции.