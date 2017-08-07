Драконы Дейенерис: как они летают и можно ли их убить? (Внимание, спойлеры)

У одного из ключевых героев «Игры престолов» Дейенерис Таргариен есть три дракона. Драконы — невероятная для Вестероса боевая единица и главный козырь в претензиях Матери драконов на Железный трон. Правда, у противников Дейенерис в седьмом сезоне появилось оружие против огнедышащих чудовищ. В связи с событиями четвертой серии седьмого сезона «Медуза» рассказывает, на что способны драконы в «Игре престолов» (и других произведениях, где они встречаются) — и как их можно победить.

Внимание! В этом тексте содержатся важные сюжетные спойлеры четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов». Если вы еще ее не посмотрели, то порадуйтесь евражке (это такой дальневосточный суслик).

Откуда у Дейенерис появились драконы?

Дейенерис Таргариен получила три драконьих яйца в подарок на свадьбу с кхалом Дрого. Когда Дрого умер, яйца были положены в погребальный костер, в который вошла и сама Дейенерис — и выжила. В огне родились три дракона, которых Дейенерис назвала Дрогоном, Рейгалем и Визерионом.

В «Игре престолов» до этого момента драконы считались вымершими: значительная их часть погибла в битвах, а новые стали рождаться слабыми и не выживали; их вымирание совпало с закатом правления Таргариенов. Сперва Дейенерис не могла понять, насколько может контролировать драконов, но потом она научилась управлять ими и даже летать на спине своих «детей».

Как следует из сериала, драконы питаются животными, например овцами, и не брезгуют людьми. Перед тем, как приступить к еде, они изжаривают жертву огненным дыханием.

Dragonʼs Birth — Game of Thrones Pedro Zepeda Pozo

Кто придумал драконов?

Никакой единой версии происхождения мифических животных нет. Они встречаются в фольклоре множества народов по всему миру, в особенности европейских. Например, дракон есть и в «Беовульфе», и в русских народных сказках. Исследователи сходятся на том, что драконы вобрали в себя те качества животных и естественные угрозы, которые вызывали у человека первобытный страх.

Драконы в «Игре престолов», как рассказал NBC автор книги «The Science of Monsters» Мэтт Каплан, наиболее похожи на существ, придуманных Джоном Рональдом Руэлом Толкиным. Как отмечает Каплан, в «Хоббите» английский писатель создал классическую усредненную версию дракона из европейских сказок, и огнедышащие существа «Игры престолов» почти ничем от нее не отличаются.

The Hobbit: The Desolation of Smaug — How Do You Choose to Die? Scene (6/10) | Movieclips Movieclips

Драконы могут существовать в действительности?

Огнедышащих животных в природе не существует, зато есть жуки-бомбардиры, которые способны плеваться горячей химической жидкостью. Две железы в теле жуков выбрасывают гидрохиноны и пероксид водорода в специальную реакционную камеру, где под воздействием кислорода начинается химическая реакция, а затем прицельно выстреливают горячую токсичную жидкость в цель. Жидкость нагревается примерно до 100 градусов по Цельсию, но толстые стенки реакционной камеры защищают жука-бомбардира от повреждений. Огонь, изрыгаемый драконами, имеет в разы более высокую температуру, но механизм работы огнедышащих чудовищ может быть схожим с устройством организма жуков-бомбардиров.

Даже если бы драконы из «Игры престолов» и существовали в реальности, они не смогли бы взлететь. Крылья драконов схожи с крыльями летучих мышей и обладают большей подъемной силой, чем птичьи, но вес животных все равно был бы слишком велик. Как говорится в материале научного издания N+1, примерные размеры крупнейшего из драконов Дейенерис Дрогона — 10 метров в длину, размах крыльев 10,2 метра, а площадь крыльев составляет 17,5 квадратного метра (данные рассчитаны на основе девятой серии пятого сезона, где Дрогон спасает хозяйку от Сынов Гарпии). При таких параметрах Дрогон должен весить одну-две тонны — примерно как вымерший аллозавр, который по строению скелета похож на дракона Дейенерис.

Как видно в сериале, Дрогон способен взлетать с земли с разбега, помогая себе крыльями. В N+1 посчитали и пришли к выбору, что таким образом он сможет набрать только 19% от необходимой подъемной силы. Взлететь он сможет только если в Вестеросе действует куда более низкая гравитация, чем на Земле — а никаких указаний, что в мире «Игры престолов» она как-то отличается от земной, нет.

Game Of Thrones S05E09 — DROGON SAVES DAENERYS [Complete] zadark

Дракона можно убить?

Да, и в «Игре престолов» их неоднократно убивали: как люди, так и сами драконы. В серии книг Мартина упоминается война между двумя ветвями клана Таргариенов под названием «Танец драконов», которая продолжалась почти 200 лет. В ходе этой войны драконы были у обеих воюющих сторон, и почти все они погибли в схватках друг с другом. Упоминаются в произведениях Мартина и случаи, когда дракона убивал человек: для этого был необходимо точный удар копья в глаз. Копьями или массивными стрелами убивали драконов и в других произведениях. Смауга из «Хоббита», например, удалось победить метким выстрелом в единственное незащищенное место в его чешуе.

Помимо этого, известно, что драконы плохо переносят неволю. Оставшиеся после «Танца драконов» огнедышащие существа были закованы в кандалы и помещены в темницы — и вскоре зачахли и погибли.

Death Smaug Matt Stark

Что будет с Дрогоном?

Внимание, сейчас будет еще один — и крайне важный спойлер о последней на данный момент серии «Игры престолов».

В четвертой серии седьмого сезона Дейенерис садится на повзрослевшего и окрепшего Дрогона и отправляет его на поле боя против армии Джейме Ланнистера. Дракон сжигает войска и не оставляет армии Ланнистеров ни одного шанса на победу, а выживших добивают на земле дотракийцы.

Но в битву Ланнистеры захватили свое последнее изобретение — огромный арбалет, способный пробивать черепа драконов. Лояльный Джейме рыцарь Бронн несколько раз стреляет в Дрогона с Дейенерис на спине и все-таки попадает в дракона, и тот медленно летит к земле. Дрогон, очевидно, пострадал, но не слишком сильно — после того, как Дейенерис вытаскивает стрелу, он подает признаки жизни и изрыгает огонь.

Дрогона ранили и раньше: в девятой серии пятого сезона, когда он спасал Дейенерис в Миерине; тогда в его тело воткнули несколько копий, но дракон выжил. Судя по новому эпизоду, ранения он получил не очень серьезные, а заодно и уничтожил оружие Ланнистеров, способное убить его. Более того, Дрогон появляется и в трейлере пятой серии, так что с ним, должно быть, все в порядке.