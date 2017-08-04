За пост директора заповедника в Сочи борются «племянница Рогозина» и друг полпреда Устинова. Действующий глава уходить не хочет

1 августа стало известно, что на должность директора заповедника назначена журналистка и декоратор Дарья Филиппова. Ее опыт работы в природоохранной сфере исчерпывался ровно одним месяцем — до назначения она была заместителем министра природы Крыма. Несколько экологов рассказали «Коммерсанту», что Филиппова якобы является племянницей вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина. Источник в аппарате правительства сказал изданию, что назначение было необходимо, «чтобы показать местным силовикам решимость Минприроды при смене руководства заповедника». В Минприроды подтвердили, что Филиппова действительно сейчас руководит национальным парком в Сочи, но занимает эту должность лишь на время подбора кандидатуры нового директора.

По сведениям «Коммерсанта», выпускница журфака МГУ Дарья Филиппова (до развода с мужем Кожанова) — дочь старшей сестры Дмитрия Рогозина Татьяны Филипповой. Как минимум в 1994–2013 годах Дарья Филиппова с небольшими перерывами работала в коммерческих организациях, связанных с сестрой вице-премьера.

Назначение Филипповой осудил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Бывший генеральный прокурор России направил письмо главе Минприроды Сергею Донскому, в котором отметил, что [Дарья Филиппова] за последние пять лет сменила больше чем пять мест работы. «В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений», — говорится в письме. Кроме того, Устинов обратил внимание, что Филиппова получила образование по специальности «журналистика» и работала в организациях, не имеющих отношения к охране природы.

4 августа вместо «племянницы Рогозина» Устинов предложил на пост директора нацпарка министра природных ресурсов Кубани Сергея Еремина. По информации «Коммерсанта», Устинов и Еремин дружат: оба выросли в Краснодаре, окончили Харьковский юридический институт, оба занимали высокие должности в надзорных органах. Впрочем, шансы кубанского чиновника занять должность директора заповедника невысоки: якобы вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в правительстве природоохранную деятельность, с недоверием относится к местным кадрам, а в Минприроды рассчитывают доверить руководство заповедником своему сотруднику.

Вечером 4 августа помощница Устинова Наталья Вишнякова заявила РБК, что он никаких кандидатур на должность главы парка не предлагал.

Действующий директор заповедника Николай Пеньковский PhotoXPress

За право возглавить заповедник борется и его формально действующий директор — Николай Пеньковский. 4 августа он не был доступен для оперативных комментариев; ранее он говорил, что сейчас находится на «больничном», и 7 августа намерен выйти на работу. Пеньковский возглавляет сочинский заповедник с 2002 года, но 8 июня 2017 года он был освобожден от занимаемой должности, причем приказ об увольнении он получил по факсу без дополнительных объяснений. В Минприроды решили уволить его на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса - эта норма дает работодателю право уволить работника без объяснений. Пеньковский подал в суд на ведомство; 29 июня Центральный районный суд Сочи восстановил его в должности; Дарья Филиппова стала, таким образом, исполняющей обязанности директора.

Вечером 4 августа Пеньковский сообщил РИА Новости, что временное руководство уволило из парка несколько ведущих сотрудников, в том числе заместителя директора по экономике, главного лесничего, замначальника управления по парковой системе. Из слов Пеньковского следует, что основания для увольнений были надуманными. «Теперь парк остался без руководящего состава», — сказал он.

Больше трехсот сотрудников заповедника написали Владимиру Путину письмо с просьбой «объективно разобраться». Владимир Остапчук — председатель экологического совета Сочи, который сам «всю жизнь проработал в заповеднике» — объяснил «Медузе», что даже если и стоило менять директора, то «делать это нужно было по-человечески». «Пеньковский за годы своей работы был награжден 41 раз! Он по крохам собирал заповедник, вывел его на международный уровень и с ним так поступили», — возмущается Остапчук. По его словам, в Сочи «хватает своих специалистов и приезжие вообще не нужны». «Но мы ведь все понимаем, что для них заповедник — это коммерческий проект, вот он так всех и интересует», — говорит Остапчук.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 4 августа сказал, что в Кремле за ситуацией вокруг заповедника не следят и вмешиваться в нее не планируют.