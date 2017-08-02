«Коммерсант»: «племянницу Рогозина» назначили директором заповедника в противовес силовикам

Коммерсант
05:39, 2 августа 2017
Требует подтверждения

Назначение директором Сочинского национального парка Дарьи Филипповой, которую называют племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина, было необходимо, чтобы показать местным силовикам решимость Минприроды при смене руководства заповедника. Об этом со ссылкой на неназванный источник в аппарате правительства пишет «Коммерсант».

Поддержкой силовиков, продолжает издание, заручился действующий директор парка Николай Пеньковский, работой которого в Минприроды были недовольны. Собеседники газеты утверждают, что Филиппова должна была стать только временным руководителем, чтобы подготовить проверку деятельности Пеньковского.

Сам Рогозин, как утверждает источник в его аппарате, потребовал от Минприроды объяснений в связи с назначением племянницы. Как заявили в ведомстве, утверждения, что она была назначена из-за родственных связей, «не соответствуют действительности».

Вскоре на место Филипповой будет назначен высокопоставленный чиновник Минприроды, пишет «Коммерсант». Сама Филиппова, как утверждается, уйдет в декрет.

Пеньковского сняли с поста директора Сочинского национального парка в июне 2017 года, но он успешно оспорил увольнение в суде и сейчас находится на больничном. На его место назначили Дарью Филиппову, которая, как заявляет сам Пеньковский, является дочерью старшей сестры Рогозина Татьяны Филипповой.
Официально в Минприроды не комментировали связь Филипповой с Рогозиным и заявляли, что она назначена только как временный управляющий. Ранее Филиппова не занималась природными заповедниками и только месяц проработала в крымском управлении Минприроды.
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