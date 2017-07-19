На канале HBO вышел выпуск программы «Real Sports» , посвященный развитию боевых единоборств в Чечне. Автор передачи, американский журналист Дэвид Скотт, отправился в Грозный, где, в частности, взял интервью у главы Чечни Рамзана Кадырова. Перед выходом программы в эфир HBO публиковал отрывки из интервью Кадырова — в частности, тот грозился «поставить раком весь мир» и просил забрать чеченских геев в Канаду. Накануне телепремьеры Дэвид Скотт рассказал о своей поездке в Чечню — и о встрече с Рамзаном Кадыровым — в подкасте спортивного журналиста Люка Томаса. «Медуза» пересказывает самое интересное из подкаста с участием Скотта.

Elena Milashina broke a story on human rights in Chechnya: that the regime was allegedly kidnapping, torturing, and even killing gay men. pic.twitter.com/mnrRLOSd2L — Real Sports (@RealSportsHBO) July 19, 2017

Внимание журналистов к смешанным единоборствам в Чечне привлек скандал, связанный с турниром по MMA, который прошел в Грозном осенью 2016 года. Центральным событием турнира стали бои с участием детей — в том числе трех сыновей Рамзана Кадырова. По словам Дэвида Скотта, именно эта история заставила его присмотреться к фигуре Кадырова. Ознакомившись с имиджем главы Чечни и ролью ММА в республике, журналист пришел к выводу, что в регионе сложилась уникальная ситуация сращивания спорта и политики. Большинство чеченских бойцов MMA не сделают карьеры в спорте, уверен Скотт, — вместо этого они устроятся в силовые структуры Чечни, которые контролирует Кадыров.

«Это военный диктатор, который придумал, как присвоить спорт, причем не только в пропагандистских целях, — рассуждает американский журналист. — Ему это нужно не только для укрепления собственного имиджа. Для его режима это новый источник солдат».

Для работы над выпуском «Real Sports» Скотту и съемочной группе HBO пришлось съездить в Чечню дважды. Первая командировка состоялась в мае 2017 года — журналисты надеялись снять проходившие в Грозном бои Fight Nights (вероятно, Дэвид Скотт имеет в виду другой MMA-промоушн — World Fighting Championship Akhmat, связанный с Кадыровым; турниров Fight Nights на территории Чечни в 2017 году не проводилось). Турнир проводился под личным покровительством Кадырова, и представители главы Чечни согласились на интервью с американцами. Однако в течение девяти дней интервью переносилось. В результате съемочной группе пришлось уехать — у них заканчивалась российская виза. «Нарушение российских законов — это не та ситуация, в которой мы хотели оказаться», — рассказывает Дэвид Скотт. В июне руководство HBO согласилось снова отправить журналистов в Чечню, и в ходе этой поездки Скотту и его коллегам удалось побеседовать с Рамзаном Кадыровым.

Кадыров произвел на Дэвида Скотта сильное впечатление. Скотт считает, что представление, сложившееся о Кадырове на Западе, — ошибочное. Журналист отметил, что в США главу Чечни принято считать «марионеткой [Кремля]» или «клоуном» — это представление сложилось под влиянием сатирических передач, высмеивающих Кадырова, а также в результате собственных выступлений чеченского лидера (в частности, Дэвид Скотт упоминает инстаграм Кадырова). Настоящий Кадыров произвел на журналиста совсем другое впечатление — в частности, журналист утверждает, что многие чеченцы вполне могут воспринимать Кадырова как милостивого и великодушного диктатора.

«Пообщавшись с ним в его логове, я увидел, что этот человек совершенно точно знает, что он делает, чего он хочет, — делится своими впечатлениями Дэвид Скотт. — Он готов платить дань дьяволу, если это необходимо. Тем временем он практически заново выстроил Грозный, который еще 15 лет назад лежал в руинах, и смог прогнать из него мятежников».

Kudos to our friend David Scott @RealSportsHBO. Calls out #Kadyrov for persecution of Chechnya's #gays. Airs Tuesday pic.twitter.com/tAJLG8GVss — Jon Williams (@WilliamsJon) July 16, 2017

Встречу с Кадыровым Дэвид Скотт назвал «одновременно леденящей и потрясающей», а Чечню — самым устрашающим местом из тех, где ему доводилось бывать. Скотт признается, что находиться в обществе Кадырова было очень непросто и во время интервью он сильно нервничал: руководство Чечни очень серьезно относится к тому, что пишут о регионе, а сам Кадыров «умеет расправляться со своими критиками» как в России, так и за ее пределами.

«Это полицейское государство, так что стать жертвой уличного преступника ты не боишься, однако воздух там буквально наэлектризован, — вспоминает журналист. — К тому же всегда есть вероятность теракта, которые в Чечне случаются. Но главный страх — это рассердить хозяина этой земли».

Чеченцы мирятся с Кадыровым, потому что у них «заниженные ожидания» — для них он стал человеком, закончившим войну. По мнению Дэвида Скотта, сейчас Чечня только переходит к мирной жизни, и люди, еще недавно вынужденные укрываться от бомбежек, впервые получили возможность пойти работать или учиться. Сегодня улицы Грозного не свободны, но безопасны, впервые в истории этого общества; в таких условиях, отмечает американский журналист, вы не будете задавать лишних вопросов о свободе слова и правах человека.

«За безопасность чеченцы дорого платят. Это общество бойцов, которое держится исключительно на силе диктатора, и в таком обществе нет места инакомыслию, — заключает Скотт. — Не важно, идет ли речь о политических оппонентах, диссидентах, журналистах или гомосексуалах — никому из них нет места в республике Рамзана Кадырова».