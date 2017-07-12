В Великобритании гей-мусульманин вышел замуж. До этого семья пыталась его «вылечить» и довела до попытки самоубийства

В графстве Стаффордшир состоялась гей-свадьба, которую называют первой подобной в Великобритании: один из молодоженов — мусульманин. Джахед Чудхури родом из консервативной бангладешской семьи; родственники категорически не приняли его сексуальную ориентацию, а одноклассники и соседи — травили.

24-летний Джахед Чудхури и 19-летний Шон Роген расписались на скромной церемонии в Уолсолле; оба были в традиционных бангладешских свадебных нарядах. Свадьба стала редким событием как для мусульманского сообщества, так и для представителей ЛГБТ в Великобритании. «Мы хотим показать всему миру, что можно быть геем и мусульманином одновременно», — сказал Джахед Чудхури региональному британскому изданию Express & Star после бракосочетания.

Однополые браки официально разрешены в Великобритании с 2013 года, но еще несколько лет назад Чудхури не верил, что сможет открыто рассказать о своей ориентации и расписаться с партнером. Он рос в традиционной мусульманской семье родом из Бангладеш и с детства чувствовал себя изгоем. Чудхури признавался, что никогда не любил развлечения, типичные для его ровесников; одноклассники травили его и писали на дверях его дома «Педик». «Вся школа была против меня, люди плевали мне в лицо, высыпали на голову мусорные корзины и называли свиньей», — вспоминает Чудхури.

Родители тоже не приняли его идентичность и пытались «исправить». Чудхури рассказывает, что он даже принимал медикаменты, чтобы «вылечиться» от гомосексуальности, пытался встречаться с девушкой и — по настоянию семьи — отправился в религиозное паломничество на историческую родину. Он также сказал, что его перестали пускать в мечеть. Все это только вызывало у молодого человека все больший внутренний разлад, ощущение безнадежности, оторванности от семьи и родной культуры. По его словам, он пытался покончить с собой, но это закончилось передозировкой; ему также диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

После неудавшейся попытки самоубийства он и встретил своего будущего мужа: «Я просто сидел на скамейке и плакал. Он подошел узнать, все ли у меня в порядке». После этого пара встречалась два года, а затем решила узаконить свои отношения. Чудхури рассказывает, что сделал предложение своему бойфренду в день его рождения.

Репортаж со свадьбы Джахеда Чудхури и Шона Рогена Caters TV

Пара решила не скрывать свою свадьбу, а, наоборот, открыто говорить о ней с прессой, чтобы показать: в мусульманской среде тоже есть геи — и они так же заслуживают свободы быть собой, как и все остальные люди. По словам Джахеда Чудхури, открытая свадьба — это его способ показать, что мнение окружающих неважно: «Моя семья думает, что это болезнь и ее можно вылечить, часть моих родственников до сих пор считает, что у меня такой „период“ и это пройдет». Его полностью поддержал супруг, добавив, что сам осознавал свою ориентацию с шести лет и что для гомосексуала это не выбор, а данность. «Людям в мечети пора признать, что быть геем — нормально», — сказал Шон Роген. По словам Чудхури, они надеются, что их пример воодушевит всех, кто также столкнулся с неприятием близких и окружающих.