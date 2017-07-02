Что мы слушали в июне. Плейлист «Медузы»

«Медуза» ежемесячно выбирает самые интересные песни с новых зарубежных и русскоязычных альбомов и коротко рассказывает, почему их стоит слушать. В этом плейлисте — треки, вышедшие в июне 2017 года .

Герои плейлиста

👏🏻🎭 Lorde. Второй альбом новозеландской певицы Лорд, ответственной за грандиозный хит «Royals», — это дневник девушки в формате большой поп-музыки. Пластинка «Melodrama» вполне отражает название — чувствительно, но не настолько, чтобы крепко загрустить. На новом альбоме больше поп-лоска, против которого Лорд протестовала в «Royals» — но хуже от этого он не становится.

Lorde — Green Light LordeVEVO

🎸🎻 Fleet Foxes. Бывшая группа Джоша Тиллмана (он же Father John Misty) доказывает свою состоятельность — после того, как их бывший барабанщик вполне убедительно доказал свою. Фолк-музыканты Fleet Foxes ничего не выпускали в последние шесть лет и вообще толком не существовали, однако «Crack-Up» не просто продолжает дело предыдущего альбома «Hopelessness Blues» — он даже начинается с тех самых нот, которыми заканчивается пластинка 2011 года. На новом альбоме фолк приобретает симфонический размах: кажется, что если переложить все аранжировки и подпевки на струнные, получится законченная композиция для камерного оркестра.

Fleet Foxes — Foolʼs Errand (Official Video) Fleet Foxes

💃🏾🎤SZA. Солана Роуи поет нео-соул, местами смахивающий на творчество некой инди-группы. Именно так начинается ее дебютный альбом «Ctrl» — с диссонантного риффа, под который певица рассказывает о своих страхах. Впрочем, это интересная музыка; без больших хитов, зато с Кендриком Ламаром и Трэвисом Скоттом в качестве приглашенных гостей — и Дрю Берримор в клипе на песню, названную в ее честь.

https://www.youtube.com/watch?v=dp45V_M4Akw SZAVEVO

📻👨🏼 Radiohead. Мы обычно рассказываем о новой музыке, и переиздание великого альбома «Ok Computer» в обзор не попало бы, если бы не три ранее не выпускавшиеся песни. «I Promise», «Man of War» и «Lift» пролежали на полке 20 лет, хотя все равно звучат лучше, чем большинство новых композиций с последних альбомов Radiohead. Группа, по-видимому, это понимала — и даже сняла на две песни клипы. Впрочем, и без этих раритетов переслушать один из лучших альбомов 1990-х не помешает.

Radiohead — Man Of War Radiohead

😯🎸Big Thief. Первый альбом фолк-квартета Big Thief назывался «Masterpiece», хотя шедевром не был — хороший дебют очередной гитарной инди-группы с женским вокалом на влиятельном лейбле Saddle Creek, но не более того. Новая пластинка «Capacity» — другая история. Big Thief больше не пытаются стать похожими на Кортни Барнетт или на своих коллег по лейблу Hop Along. «Capacity» построен вокруг одной-двух гитар и голоса (плюс выдающаяся лирика): ни одной лишней ноты и звука — и ни одного лишнего придыхания вокалистки Адрианны Ленкер. В этом оформлении сами песни Big Thief получили больше внимания — и вполне заслуженно.

Big Thief — Mythological Beauty Saddle Creek

🚶🏾🎤 Vince Staples. Винс Стейплс на «Big Fish Theory» конструирует рэп будущего — и по звуку, и по способу чтения и рифмовки. Он вообще ни о чем конкретном не читает — скорее, просто выхватывает яркие моменты из жизни и рассказывает о них; похожее ощущение ярких всполохов памяти создает и музыка. Воспоминания Стейпла в основном посвящены отношениям, преимущественно неудачным; он словно рассказывает о них другу, находясь в клубе, где грохочет какая-нибудь новомодная лондонская электроника.

Vince Staples — Big Fish VinceStaplesVEVO

🎸👍Norska. Сложно записать метал-альбом, который одновременно соответствовал всем традициям жанра, пробуждал желание трясти головой во время соло-партий и не казался бы при всем этом глупым. Тем не менее портлендской сладж-группе Norska это удалось: «Too Many Winters» звучит узнаваемо и одновременно свежо, а под первые звуки альбома хочется превратиться в сурового одинокого байкера и сесть на мотоцикл, чтобы уехать куда подальше. При этом музыка Norska свободна от метал-штампов — и в ней есть особенный мрачный грув.

NORSKA — «Samhain» (Official Track Video) Brutal Panda Records

Бонус-трек: 🎤👫 Jay-Z. Новый альбом Джея Зи легально в России послушать сейчас нельзя — он распространяется только через стриминг Tidal, который принадлежит рэперу-мультимиллионеру. Семейная драма Джей Зи в итоге была успешно переплавлена в два продукта. Сначала он спродюсировал великолепный «Lemonade» своей жены Бейонсе, в котором она рассказала об измене с точки зрения обманутой возлюбленной; сейчас Джей Зи объясняет, что чувствует сам (на одной из песен поет и сама Бейонсе). По слухам, через неделю пластинка «4:44» появится в Apple Music и, возможно, других стримингах. Нет ни одной причины с ней не ознакомиться.

И еще один бонус-трек. Проект ❄️😮Lovozero — это холодная, протяжная электронная музыка — такая же, как долгая сибирская зима. Анастасия Толчнева экспериментирует с русской этникой и современным саунд-дизайном — примерно так же, как и американка русского происхождения Ольга Белл. Но если у Белл выдающийся альбом «Krai» был все-таки про людей и народные песни (иногда выдуманные самой Ольгой), то Lovozero — о природе, безграничной и непостижимой. Альбома нет в Apple Music, но он доступен на Soundcloud и Bandcamp.