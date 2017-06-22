Европейские мужчины выходят на улицы в юбках. Зачем?

В некоторых странах Европы стоит невыносимо жаркая погода. От нее особенно страдают мужчины, которых офисный дресс-код обязывает ходить на работу в брюках. Некоторые из них в знак протеста против дресс-кода приходят на работу в платьях и юбках, а в соцсетях это постепенно превращается во флешмоб. «Медуза» рассказывает, чего добиваются мужчины, выходя на улицы в женской одежде.

Юбки против жары

Ok but this was me sat in my office in a dress pic.twitter.com/VJ6hipmUWK — joey (@jBarge_) June 20, 2017

19 июня житель британского графства Бакингемшир Джоуи Бардж из-за жары пришел на работу в шортах: так он решил бороться с несправедливостью офисного дресс-кода. Бардж хотел проверить — разрешат ли ему ходить по офису с голыми ногами, как женщинам (шорты для мужчин считаются недопустимыми в рамках делового стиля). Его догадка подтвердилась: не разрешили. Начальство отправило молодого человека домой переодеться, велев возвращаться в брюках, но Джоуи это не остановило. Сгоняв домой, он вернулся на работу в платье выше колена, которое одолжил у своей мамы. А заодно выложил несколько селфи в нем в твиттер.

Поступок Джоуи оценили пользователи соцсетей и его работодатели: спустя несколько часов ему и всем сотрудникам компании пришло письмо о том, что дресс-код в их компании пересмотрели. Теперь мужчинам разрешили носить на работу шорты чуть выше колена — черного, темно-синего или бежевого цвета.

Поступок находчивого британца вдохновил и других европейцев восстать против гендерной дискриминации в дресс-коде. 20 июня в юбках на работу вышли французы — водители автобусов из города Нант. Один из членов профсоюза объяснил, что жара и солнце в сочетании с несправляющимися кондиционерами делают температуру в кабине водителя невыносимой, особенно если ты в штанах. Другой протестующий сказал, что запрет на шорты совершенно необъясним, ведь с пассажирских сидений даже не видно, во что одет водитель.

Это не первый раз, когда мужчины протестуют против дискомфортного дресс-кода. Еще летом 2013 года в юбках на работу вышли шведские водители и машинисты: тогда температура в кабинах автобусов и поездов, не оборудованных кондиционером, поднялась до 35 градусов. После этого транспортная компания пошла навстречу мужчинам и пересмотрела правила униформы. Тогда же в Уэльсе в юбки нарядились 15-летние школьники, которым не разрешали носить на уроки шорты, — но к концу дня всем пришлось переодеться обратно в брюки.

Юбки против насилия

Жара не единственная причина, по которой мужчины выходят на улицы в юбках. Так, в 2013 году индийские мужчины надели юбки, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия над женщинами. Это не было официальной акцией, организаторы призывали участников просто провести свой обычный день в юбке: пойти так на работу, в магазин или кино.

Женщины и мужчины в юбках на акции протеста после убийства Озгеджан Аслан. Стамбул, 21 февраля 2015 года Murad Sezer / Reuters / Scanpix / LETA

В 2015 году турецкие мужчины также вышли в юбках на акцию протеста против насилия над женщинами. Это случилось после гибели 20-летней Озгеджан Аслан: девушку попытался изнасиловать водитель автобуса, она оказала сопротивление, после чего тот ее убил. Тогда же в соцсетях прошел флешмоб под хэштегом #ozgecanicinminietekgiy («надень мини-юбку ради Озгеджан»): мужчины выкладывали свои фотографии в коротких юбках и платьях в знак того, что никакой внешний вид женщины и форма одежды не могут быть поводом для насилия.

После нападения на женщин в Кельне в ночь на 1 января 2016 года к «юбочному протесту» присоединились и жители Амстердама. Поводом для возмущения стало и выступление мэра Кельна Генриетты Рекер, в котором она возложила часть вины за случившееся на самих женщин. На пресс-конференции после атаки Рекер заявила, что женщинам необходимо вести себя и одеваться определенным образом, чтобы избежать нападений. Один из организаторов амстердамского протеста объяснил, что он и его единомышленники «хотели бы изменить подобный образ мысли». «Проблема не в том, какую одежду носят женщины, проблема в том, как ведут себя мужчины», — отметил организатор.