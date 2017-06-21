шапито

Британца не пустили на работу в шортах из-за дресс-кода. Он вернулся в платье

Meduza
11:22, 21 июня 2017

В британском графстве Бакингемшир последнюю неделю стоит очень жаркая погода, поэтому местный житель по имени Джоуи пришел на работу в шортах. Однако начальство отправило Джоуи домой, так как шорты запрещены дресс-кодом. Молодого человека попросили переодеться в брюки и вернуться в офис.

Джоуи вернулся на работу в платье, в котором, согласно дресс-коду, можно приходить в офис.

Через несколько часов всем сотрудникам пришли письма о новом дресс-коде. Мужчинам разрешили носить шорты, но не слишком короткие и только черного, темно-синего или бежевого цвета.

Джоуи предложили снова съездить домой и надеть шорты. Он отказался и весь день проработал в платье.

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