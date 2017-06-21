Британца не пустили на работу в шортах из-за дресс-кода. Он вернулся в платье

В британском графстве Бакингемшир последнюю неделю стоит очень жаркая погода, поэтому местный житель по имени Джоуи пришел на работу в шортах. Однако начальство отправило Джоуи домой, так как шорты запрещены дресс-кодом. Молодого человека попросили переодеться в брюки и вернуться в офис.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) June 19, 2017

Джоуи вернулся на работу в платье, в котором, согласно дресс-коду, можно приходить в офис.

See you soon, twitter. I'll be sent home soon. pic.twitter.com/XfFyxDeBAK — joey (@jBarge_) June 19, 2017

Через несколько часов всем сотрудникам пришли письма о новом дресс-коде. Мужчинам разрешили носить шорты, но не слишком короткие и только черного, темно-синего или бежевого цвета.

Джоуи предложили снова съездить домой и надеть шорты. Он отказался и весь день проработал в платье.