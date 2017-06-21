Специально для проекта «Мы вышли из Кино» Найк Борзов записал кавер на песню Виктора Цоя «Это не любовь» и выпустил клип. «Медуза» публикует видео, снятое режиссером Романом Крутяковым, и его комментарий.

Найк Борзов — Это не любовь Naik Borzov

Роман Крутяков

Найк Борзов исполнил песню жизнерадостно, тем самым добавив ее смыслу двойственности. В нашем видео мы решили пойти от атмосферы трека, от ощущений поиска, где же все-таки любовь, а где не любовь. Определенные острые стадии чувств мы переживаем и чувствуем одинаково, даже если потом оказывается, что это была не любовь. Спасибо всем участникам съемки: [актрисе] Анастасии Цой, которая первая откликнулась на наше предложение, а также Василию Аккерману, который согласился на эту авантюру.