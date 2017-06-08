«Будто смотришь какой-то странный фильм, и он не заканчивается» Сотрудники украинских офисов «Яндекс» и Mail.ru о том, что они будут делать после запрета их сервисов

31 мая компания Mail.Ru объявила о закрытии своих сервисов на Украине. 1 июня закрыть все представительства на Украине решили и в «Яндексе». Это произошло через два дня после того, как 29 мая в киевском и одесском офисах компании прошли обыски — Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает компанию в передаче персональных данных граждан страны в Россию. Еще раньше президент Украины Петр Порошенко издал указ о блокировке популярных сервисов этих и других российских компаний, включая крупнейшую русскоязычную социальную сеть «ВКонтакте». Сотрудники украинских офисов «Яндекса» и Mail.Ru рассказали «Медузе», что происходит сейчас в компаниях и что они намерены делать дальше.

Павел

сотрудник одного из офисов Яндекса (имя изменено по его просьбе)

Я пришел в «Яндекс» где-то в 2011 году. Нашел объявление и подал заявку. У «Яндекса» своя система: ты не просто отправляешь резюме — ты выполняешь какую-то минимальную задачу, которую тебе дают. Я долго думал — писать или нет, где-то неделю вакансия висела у меня в закладках, я подумал, и решил отправить, а потом меня позвали работать.

Никаких трудностей за время работы в «Яндексе» у меня не было. Много наших сотрудников выходили [в 2013 и 2014 году] на Майдан и поддерживали его. Никогда не возникало трудностей и в общении с российскими коллегами. Мы как работали, так работали. Правда, добавилось чуть-чуть — как говорил [директор украинского «Яндекса» до 2014 года] Сергей Петренко, шизофрении. Компания работает в правовом поле двух государств и должна показывать актуальную информацию для двух стран. Например, после аннексии Крыма электрички там перешли на московское время. И по какому времени нам показывать электрички? Вот такие технические проблемы возникали.

[После запрета «Яндекса»] руководство думало, как сделать, чтобы сотрудникам было комфортно. Нам предложили переехать в Минск, если кто-то был не согласен — тогда уже увольнялись. В связи с указом Порошенко выбрали такой вариант, выхода не было — Яндекс «белая» компания и по-другому быть не могло. Уволиться решил и я — переезд подразумевает работу на глобальный «Яндекс», а мне все же хотелось улучшать сервисы для Украины. Но больше нет такой возможности.

Олег

сотрудник украинского офиса «ВКонтакте» (имя изменено по его просьбе)

Я работаю в ВК далеко не первый год. При мне набрали сотрудников, коллектив рос и расширялся.

[Работалось мне] здорово. Я люблю «ВКонтакте» — и как сервис, и как команду. Никогда не приходилось думать, что ты ходишь на работу — занимался тем, чем нравится, поэтому от такого сложно отказаться, конечно.

События 2014 года на нас никак не влияли. У нас нет запрета на гражданскую позицию и нет какой-то обязательной позиции. Как человек ты можешь поддержать любое политическое движение, но в работе важно оставаться максимально нейтральным и аполитичным. Мы не блокировали сообщества ни одной, ни другой стороны. Хотя даже и блокировать никто не требовал. На территории России были ограничения — от Роскомнадзора, но они и действовали только в России. В каждой из стран мы работаем согласно местным законам.

Я до сих пор не верю в запрет. Это какая-то параллельная вселенная. Интернет должен быть максимально свободным. Будто смотришь какой-то странный фильм, и он не заканчивается.

После запрета нам много писали. Рабочая почта переполнена такими сообщениями. Многие писали что-нибудь вроде: «Ура! Я знаю, как заходить, научился пользоваться VPN». Много слов благодарности, мы все-таки сделали немало полезных проектов. Потом мы рассылали пользователям инструкцию по обходу блокировки. Согласитесь, достаточно обидно потерять связь с родными из разных городов и стран, контакты друзей, важные сообщения и фотографии. Но, конечно, в одиночку украинский штаб подобное бы реализовать не смог.

Решение о закрытии офиса было ожидаемым после указа президента. Руководство Mail.Ru Group с первых дней поддержало киевскую команду. Сразу сообщили, что будут рады видеть нас в любой из компаний холдинга. Коллеги по «ВКонтакте» из Петербурга и Москвы очень переживали, все время держали с нами связь. Мои киевские коллеги сейчас обдумывают предложение. Сам вот уже готовлюсь продолжить работу — за новым столом, в новой стране. Я продолжу быть частью команды «ВКонтакте». И я продолжу быть украинцем.

В ходе обыска в украинском офисе «Яндекса», Киев, 29 мая 2017 года Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA

Анастасия Стукалова

специалист по обработке информации и программного обеспечения в украинском «Яндексе»

Я пришла в Яндекс в августе 2013 года. По-простому, моя должность — оператор, на их языке — «специалист по обработке информации и программного обеспечения». Я работала по России, поэтому рабочий день начинался с пяти утра — в некоторых российских регионах в это время уже был глубокий вечер. Я звонила в компании, узнавала у них сферу деятельности, график работы и остальное. Потом эти карточки появлялись в «Яндексе». Работа была несложная — я могла начать утром и уже к 12:00 закончить.

В 2014 году я ушла в декрет, поэтому меня [отношения между Россией и Украиной] не касались. Но я знаю, что [проводилась мобилизация], забирали парней в армию. И это было проблемой. Помню, заходила в офис — ни одного парня, только девушки. Даже когда набирали новых сотрудников, приоритет был больше у девушек — чтобы потом не было проблем.

В прошлый понедельник [пятого июня] я была в офисе, и мы подписывали договор на увольнение. Мне сказали, что в истории такого случая еще не было, поэтому, что будет дальше — сложно сказать. Мне не предлагали перевестись в другую страну. Я не считаю себя особо ценным сотрудником, да и даже теоретически, по семейным обстоятельствам, я бы не смогла куда-то переезжать.

Конечно, я очень расстроилась. Я очень сомневаюсь, что я найду работу с такими условиями. Даже в плане общения — там все равны. Нет такого: «я шеф, и я выше всех». Мы всем говорили «привет, пока», со всеми на «ты». За тобой никто не смотрит и не бегает за тобой. Я планировала выйти на работу и сейчас не знаю, что делать.

Это политика, и я не знаю, чего они [украинские власти] добились этим. Закрыли все русские сайты — но это никак не решит конфликт. Наша страна, к сожалению, не может предложить работать в компании такого уровня. Очень много людей остались без работы и что им делать? Куда идти?

Я переживаю еще и по другому поводу — а не будет ли у меня потом проблем с устройством на работу? Не скажут ли мне: «А, вы вот работали в „Яндексе“, мы вас не берем, потому, что это политическая измена». Я не знаю, как все сложится. У меня была даже гордость, что я там работаю, неважно кем — оператором или нет. Я до последнего надеялась, что ничего закрывать не станут.