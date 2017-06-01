Основатель «Яндекса» Аркадий Волож очень редко дает интервью, но после мирового соглашения Google и ФАС (разбирательство инициировала российская компания) он согласился поговорить с корреспондентом «Ведомостей» Анастасией Голицыной. В интервью он ответил на вопросы о том, как его компания будет жить после победы над Google, о том, как на Украину повлияет запрет «Яндекса», о «законе Яровой» и качестве «Яндекс.Новостей». «Медуза» выбрала главные цитаты из этого интервью.

О монополии на рынке

Мы неуклонно идем к созданию искусственного интеллекта. Сегодня это нейросети, завтра — другого рода алгоритмы. И все это естественным образом стремится к централизации. Чем больше данных, на которых они обучаются, тем умнее нейросети. Больше данных — лучше алгоритмы — больше данных. И, конечно, вспоминая прочитанные еще в детстве фантастические романы, лично я волнуюсь от мысли, что у такой системы не будет альтернативы. Возможно, мы — одна из таких необходимых альтернатив. Именно поэтому существование такой компании, как «Яндекс», я считаю абсолютным императивом.

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Если бы мы не добились урегулирования через ФАС, не исключено, что в какой-то момент «Яндекса» бы просто не стало. И от этого, как мне кажется, мир стал бы хуже.

О личном общении с и

Разговоры шли на всех уровнях. Прямой диалог, безусловно, помог. У меня всегда было большое профессиональное уважение к ним, но я очень рад, что у нас остались и чисто человеческие отношения, общее понимание каких-то базовых принципов. Я уверен, что нам еще не раз придется разговаривать, потому что похожие ситуации будут возникать все в новых сегментах.

О «Яндекс.Такси»

Количество денег, которое через «Яндекс.Такси» проходит, уже вышло за миллиард долларов в год. И бизнес растет на полпорядка в год.

При этом «Яндекс.Такси» начинался в 2010 году как маленький эксперимент одного молодого менеджера. Менеджера поддержали опытные товарищи, и сервис постепенно пошел. Хотя отнюдь не сразу. В 2012 году его даже чуть не закрыли.

О роботах, которые командуют людьми

Наши речевые технологии умеют проверять водителей [«Яндекс.Такси»] на знание языка — при ожидании очередного пассажира водителя могут попросить прочитать стихотворение. Водителя также могут попросить машину обойти и сфотографировать, и другой автомат будет распознавать, грязная она или нет.

О запрете «Яндекса» на Украине

Мы слышим: мол, не страшно, нам другие таких же сервисов понастроят. Давайте трезво смотреть на ситуацию. Мы видим (измеряем) качество сервисов на неконкурентных рынках. Через три года в отсутствие конкуренции никто не будет заниматься специально Украиной. Качество абсолютно всего интернета на Украине деградирует очень быстро. И простые пользователи начнут ощущать это очень скоро. Не будет не только хорошего поиска, или такси, или карт. Не будет мелочей: не будет расписаний кинотеатров или электричек.

О качестве «Яндекс.Новостей»

Простые цифры: 31 декабря 2016 года у нас в сервисе было около 7000 источников, 1 января 2017-го их примерно 1000. Только те, что имели лицензию на вещание. Как вы думаете, качество сервиса могло остаться прежним? С тех пор источников немного прибавилось. Кроме того, мы стараемся настроить алгоритмы под новую реальность — склеивать сюжеты и так было не всегда просто, сейчас требуются новые прорывы, чтобы уметь работать с сильно уменьшенным набором данных.

О «Яндексе» без Ильи Сегаловича

Заменить Илью некем. И его не надо заменять. Надо строить компанию дальше. Чтобы и после себя оставить живую систему, которую кто-то также будет строить дальше, и она тоже будет другой — но тоже живой. Я думаю, что Илья ответил бы примерно так же.