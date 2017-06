Июнь (не) покончит с Мэй Что нужно знать о досрочных парламентских выборах в Великобритании

Что это за выборы?

Несмотря на то, что выборы — парламентские, в действительности на кону стоит кресло премьер-министра. Формально, премьера назначает королева, но по давно заведенной традиции она лишь утверждает в этой должности лидера партии, у которой есть большинство в парламенте. Сейчас это Консервативная партия (330 депутатов из 650) и ее лидер Тереза Мэй. При этом за саму Мэй как за лидера тори британцы на всеобщих выборах не голосовали — она возглавила Консервативную партию по итогам внутрипартийных выборов чуть менее года назад после отставки Дэвида Кэмерона.

Тереза Мэй в конце апреля 2017-го, вскоре после подачи заявления о выходе Великобритании из ЕС, объявила о досрочных выборах, Консервативная партия своего лидера поддержала даже несмотря на то, что в прошлом Мэй не раз выступала против досрочного голосования. Она объяснила свое решение необходимостью объединить страну и сформировать парламент, лучше отражающий политический ландшафт в королевстве в условиях «Брекзита».

Как дела у тори?

Главной задачей Консервативной партии на выборах было укрепить свои позиции и избавить Терезу Мэй от обвинений в том, что за нее подданные не голосовали. Поначалу казалось, что так все и выйдет: опросы говорили о более чем 13-процентном превосходстве тори над лейбористами и отдавали им почти на двести мест в парламенте больше. Череда событий, ошибок и не слишком удачная предвыборная кампания серьезно пошатнули позиции консерваторов, но они по-прежнему фавориты выборов.

Одна из главных проблем предвыборной кампании партии Мэй — обещание взимать специальный налог на уход с тех пенсионеров, у кого есть активы на сумму от 100 тысяч фунтов. Похожий налог действовал и раньше: смысл его в том, что обеспеченные британцы в случае, если им требовался уход в доме престарелых, должны были оплачивать его сами.

Минимальный порог накоплений, после которого нужно было платить за уход, составлял около 25 тысяч фунтов, эта сумма включала в себя стоимость жилья — и в итоге складывалась ситуация, когда многие британцы, особенно одинокие, продавали жилье после переезда в дом престарелых. Тех же, кому требовался только уход на дому, это касалось лишь отчасти — они платили за уход лишь в том случае, если на их банковских счетах было больше 25 тысяч фунтов, а стоимость жилья не учитывалась. Новое предложение Консервативной партии момент с домашним уходом не учитывало и, фактически, обязывало вообще всех пенсионеров вне зависимости от их финансового состояния платить за уход, если у них есть хоть какая-то квартира: в Великобритании средняя стоимость жилья больше чем в два раза превышает эти сто тысяч из манифеста тори.

Предложение консерваторов получило в прессе название «налог на деменцию», его громили либеральные газеты и, как выяснилось, пожилой электорат тоже оказался резко недоволен. Начав общаться с избирателями лично, Мэй выяснила, что вопрос «налога на деменцию» поднимается гораздо чаще, чем ей хотелось бы, у консерваторов поползли вниз рейтинги, и отрыв от лейбористов сократился более чем вдвое. Мэй пошла на беспрецедентное решение и изменила программу предвыборного манифеста, чего в британской политике делать не принято. Теперь там говорится, что условия этого самого налога пересмотрят, но конкретных цифр больше не приводится.

Помимо этого, у Мэй не задалась «работа на местах». Многие ее выступления собирали большое количество протестующих с лозунгом «Июнь покончит с Мэй» (Letʼs Make June The End Of May), она скрывалась от журналистов во время общения с избирателями, а однажды в Шотландии, когда премьер решила сконцентрироваться на визитах в дома местных жителей, ей никто не открыл дверь.

Что с лейбористами?

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин считается «неизбираемым» на пост премьера политиком. Он зачастую слишком «левый» даже для собственной партии; он, вопреки мнению многих однопартийцев, в целом поддерживает «Брекзит» и не настаивает на неукоснительном соблюдении права на свободное передвижение со странами ЕС; в конце концов, Корбин не справился с антисемитским скандалом в партии, когда сразу нескольких крайне влиятельных лейбористов уличили в крайне оскорбительных для евреев высказываниях.

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин Andrew Yates / Reuters / Scanpix / LETA

Тем не менее, лейбористы на опросах показывают куда более весомые результаты, чем предполагалось ранее. The Telegraph, поддерживающая консерваторов, пишет, что за два дня до голосования отрыв тори от партии Джереми Корбина — лишь около четырех процентов, лейбористы вплотную, по данным приводимого газетой опроса, приблизились к отметке в 40 процентов голосов, и наверняка улучшат свои позиции в парламенте, а не проиграют более 50 мест консерваторам, как предполагалось раньше.

В манифесте Корбина — много крайне левых идей и предложений о национализации, в том числе он предлагает вернуть государству почту и железные дороги, ввести бесплатные завтраки в школах и предоставить всем детям возможность бесплатно ходить в детские сады. Взамен он предлагает повысить налоги для тех, кто хорошо зарабатывает и отказаться от повышения пенсий.

А остальные партии?

Фактически, Великобритания после «Брекзита» вернулась к двухпартийной модели, в которой либерал-демократам, популистам из UKIP и другим политическим движениям отводится незначительная роль. Лидер либерал-демократов Тим Фэррон уже не раз заявлял, что его партия не будет вступать ни с кем в коалиции, и, как следствие, никакой значительной роли в выборе будущего правительства не сыграет. UKIP, ставшая третьей по общему числу голосов (из-за мажоритарной системы в парламент от партии за независимость прошел только один человек) на прошлых выборах, и вовсе свою миссию выполнила — главной задачей партии был выход из ЕС.

Либерал-демократы, у которых сейчас в парламенте 8 мест, настаивают на проведении второго референдума о выходе из ЕС, но эта идея не пользуется популярностью даже среди противников «Брекзита». Очевидно, третье место займет Шотландская национальная партия, которая недовольна «Брекзитом» и ведет подготовку ко второму референдуму о независимости Шотландии; в этой партии уже заявили, что в принципе готовы к коалиции с любой прогрессивной политической силой.

Как на выборы повлияли теракты?

Великобритания пережила за время предвыборной кампании два террористических акта: в Манчестере 22 мая после концерта Арианы Гранде и в районе Боро-маркета в Лондоне 3 июня. Погибли в общей сложности 29 человек. Из-за обоих терактов политики приостанавливали предвыборную кампанию, но выборы переносить не стали.

Понесли потери от терактов и лейбористы, и тори. Терезе Мэй припомнили, что пока она была министром внутренних дел, штат полиции неуклонно сокращался, правительство консерваторов сокращало и сотрудников спецслужб; это, согласно распространенному мнению, могло быть причиной того, что все террористы были известны полиции или контрразведке, но теракты предотвратить не удалось.

Джереми Корбину припомнили его отказ поддержать правило стрельбы на поражение при терактах, которым воспользовались полицейские во время нападений у Боро-маркета; он заявил, что поддерживает применение адекватной силы ради безопасности публики, и считает, что полицейские поступили правильно.

