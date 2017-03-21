Профессор сажает аспиранта Учитель из Владивостока получил два года условно за «унижение русских» во время игры в волейбол. Репортаж «Медузы»

28 февраля 2017 года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил школьного учителя к двум годам лишения свободы условно за «совершение преступления экстремистской направленности»: во время игры волейбол он, по версии следствия, позволил себе высказывания, которые можно расценивать как унижение достоинства русских людей. Его дело вели сотрудники ФСБ, а задерживали, по словам учителя, четыре человека с автоматами. По просьбе «Медузы» журналистка Дарья Миколайчук выяснила подробности этой истории.

Высказывания о бороде

На Спортивной набережной Владивостока каждый день после работы собираются волейболисты-любители. Они играют до заката солнца на площадке, окруженной по периметру порванной сеткой. Почти все они давно знакомы, некоторые ходят сюда по тридцать лет.

Семь лет здесь играет Авраам (имя изменено по его просьбе). Ему 28, он родился во Владивостоке, какое-то время жил в поселке Курах в Дагестане. Раньше мечтал стать моряком, потом стал заниматься наукой. Он учится в магистратуре на политолога параллельно с аспирантурой, устроился на работу учителем английского в общеобразовательную школу. Знает три языка.

На этой площадке Авраам познакомился с человеком, которого все называют «профессор». Он бывший сотрудник правоохранительных органов, доктор политических наук. Профессор иногда давал советы аспиранту, помогал ему с учебой, по почте скидывал научные материалы и советовал прочитать книги — «Хаджи-Мурат» Льва Толстого, «Чистый понедельник» Ивана Бунина.

11 июля 2016 года они и еще несколько человек собрались поиграть в волейбол. Все шло как всегда, пока Авраам с другим молодым мужчиной не стали конфликтовать из-за спорного момента в игре. Оба оскорбляли друг друга и постепенно перешли с волейбола на личности.

Авраама разозлили высказывания оппонента о его бороде. В определенный момент он произнес фразы, которые Следственный комитет позже трактовал как «словосочетания и фразеологические обороты, которые унижают человеческое достоинство» по национальному признаку. По словам свидетелей, в тот день он назвал их «быдлом», имея в виду всех русских. Авраам позже объяснял, что высказывался, подразумевая конкретных людей, а не всех жителей страны.

Несмотря на инцидент, игру продолжили. Через 15 минут после того, как все разошлись по домам, Аврааму позвонил профессор. Он пообещал написать на него заявление в полицию и подключить все свои связи, чтобы суд состоялся. Учитель не поверил — тем более что конфликт у него был с другим спортсменом.

Носитель европейских ценностей

Через полгода, декабрьским утром, как вспоминает Авраам, к нему домой пришли около десяти человек. Четверо из них были в масках и вооружены автоматами; также присутствовали несколько человек в штатском с оружием поскромнее, следователь и понятые. У мужчины провели обыск, конфисковали ноутбук; на него надели наручники и повели на допрос.

В Следственном комитете его допрашивали три часа; в частности, задавали вопросы об исламе. Ему позволили позвонить отцу и назначили государственного адвоката. Тот, впрочем, не слишком активно защищал подопечного. «Что за игры у тебя в ислам?» — спрашивал он у подозреваемого. Авраам признал, что 11 июля наговорил много лишнего, однако ему показалось, что в протоколе слова, которыми он ругался во время игры в волейбол, выглядят «слишком торжественно», практически как лозунги против России.

Допрос, вспоминает мужчина, проходил спокойно, на него не оказывали давление и не били. Он подписал явку с повинной, потому что посчитал ситуацию безвыходной из-за показаний свидетелей. Его поместили под домашний арест на два месяца.

Профессор (он согласился разговаривать с «Медузой» только при условии, что его имя не будет фигурировать в материале) объясняет свое заявление тем, что поведение Авраама стало возмущать всех игроков. «Он часто высказывался. Говорил, что русские девушки гуляют, пьют и курят и поэтому он не может найти себе жену. Что не все православные люди соблюдают посты. Что слово „славяне“ происходит от греческого слова „рабы“», — вспоминает он. 11 июля женщины с площадки попросили профессора «отдубасить» Авраама, но он выбрал, по его словам, «более цивилизованный способ».

Профессор считает, что его коллега по игре изменился после поездки к родственникам в Дагестан, где тот провел два месяца в горном селе. После этого учитель заинтересовался религией и стал соблюдать предписания ислама. Он совершал намаз пять раз в день — нередко стелил ковер прямо на краю волейбольной площадки и проводил вечернюю молитву там. Другие игроки просили его отходить подальше, чтобы не мешать игре.

На этой площадке случился конфликт между Авраамом и другими волейболистами Фото: Алексей Зайцев для «Медузы»

Постепенно учителя стали считать странным. С каждым месяцем отношения усложнялись из-за многочисленных конфликтов. «Авраам успел подраться со многими, раза три [дрался] точно, — рассказывает еще один волейболист Анатолий Бородай. — Однажды была ссора из-за девушки, которой он сказал что-то вроде „молчи, женщина“, а за нее заступился муж».

Виктория Левченко, тоже регулярно играющая на площадке, — одна из тех, кто считает, что Авраама преследуют зря. «Это обычные частные конфликты в волейболе. То, что происходит на волейбольной площадке, необязательно отражение реальной жизни», — говорит она. По ее словам, во время игры часто доходит до драки, а выяснения отношений матом в порядке вещей. Даже ей как-то пришлось драться — причем с мужчиной.

Сам Авраам думает, что проблема в том, что он стал играть лучше всех, а также в мелких обидах. Однажды он подрался с парнем своей бывшей девушки — когда учитель случайно попал мячом ей в лицо, мужчина стал кричать матом. В другой раз он не пожал при встрече руку профессору — потому что тот не поддержал его в споре об игре.

«Я являюсь носителем классической европейской культуры и ценностей, совершенно чуждых большинству современных людей, — объясняет Авраам. — Не ругаюсь матом и не позволяю это делать по отношению к себе. Это уже само по себе являлось причиной многих конфликтов».

Теннис вместо волейбола

28 февраля 2017 года суд рассмотрел дело Авраама в особом порядке (из-за того, что обвиняемый написал явку с повинной). К делу прилагалось заключение Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы — ведомство усмотрело в высказываниях учителя лингвистические признаки унижения представителей русской национальности. Авраама признали виновным в совершении преступления, предусмотренного первой частью Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще в два года.

Это первый такой случай в Приморском крае — однако в России уже выносились приговоры за разжигание ненависти к русским. Так, в Саратове 19-летнего Александра Гозенко приговорили к 160 часам общественных работ за комментарии во «ВКонтакте», где он предлагал «устроить холокост ватникам». В Туве Кайгал-оола Куулар получил 300 часов обязательных работ за свои ответы на негативные комментарии к своей фотографии — ответы, по версии следствия, были написаны «на почве личной неприязни к представителям русской национальности». На те же два года условно был осужден в Чувашии 62-летний Николай Егоров за репост текста Бориса Стомахина, признанного экстремистским за возбуждение ненависти к русским.

Информационно-аналитический центр «Сова» назвал уголовное преследование преподавателя неправомерным. «Из сообщения СК не следует, что обвиняемый призывал к каким-либо агрессивным действиям по отношению к русским или угрожал им насилием, а унижение достоинства, с нашей точки зрения, должно быть выведено из состава статьи 282 УК, так как не представляет серьезной общественной опасности», — говорится в сообщении центра.

После всего произошедшего профессор теперь играет в волейбол на другой площадке, а Авраам по-прежнему приходит на набережную почти каждый день. Сейчас он подыскивает себе инструктора по большому теннису. Из школы, где он преподавал английский, ему пришлось уволиться.