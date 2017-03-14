Преподаватель из Владивостока получил условный срок за унижение русских

Во Владивостоке преподавателя английского языка приговорили к двум годам лишения свободы условно по статье об экстремизме. Его признали виновным в унижении достоинства русских.

Имени осужденного прокуратура и Следственный комитет не называют. Уголовное дело против него было возбуждено в конце 2016 года.

СК сообщал, что в июле 2016 года преподаватель, играя в волейбол на спортивной площадке, «употребил словосочетания и фразеологические обороты, которые расцениваются как унижение человеческого достоинства» русских.

Что именно говорил преподаватель, СК не уточнил. В программе «Вести. Приморье» рассказывалось со ссылкой на потерпевших, что он называл русских быдлом. «О русских девушках говорил, что они все гулящие», — цитировали в программе одного из потерпевших.

Как говорилось в сообщении СК, преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю.

Информационно-аналитический центр «Сова» называл уголовное преследование преподавателя неправомерным. «Из сообщения СК не следует, что обвиняемый призывал к каким-либо агрессивным действиям по отношению к русским или угрожал им насилием, а унижение достоинства, с нашей точки зрения, должно быть выведено из состава статьи 282 УК, так как не представляет серьезной общественной опасности», — говорилось в сообщении центра.