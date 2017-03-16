Фильмы на неделю. Поневоле скандальные «Красавица и чудовище», оптимистичные «Скрытые фигуры» и размножение личности в «Сплите»

По четвергам на «Медузе» выходят обзоры Антона Долина, посвященные главным кинопремьерам недели. 16 марта в российских кинотеатрах начинают показывать «Красавицу и чудовище» с Эммой Уотсон, «Скрытые фигуры» с Кевином Костнером и Октавией Спенсер, а также «Сплит» с Джеймсом Макэвоем.

«Красавица и чудовище»: новые песни о старом

Когда в нашей кинематографической семье взрослые обсуждали «Лунный свет», семилетний Аркадий неожиданно вставил свою реплику: «А, понятно, фильм про гейство». Как выяснилось, о «гействе» он узнал от одноклассников в школе; Аркадий первоклассник. Вероятно, сегодня только депутаты Госдумы в нашей стране настолько наивны, что считают необходимым раскрывать информацию об увлеченных друг другом мужчинах детям лишь по достижении 16 лет. Только в этом причина того, что новая диснеевская «Красавица и чудовище» выходит в России с возрастным рейтингом 16+. Других таких стран на земном шаре пока не обнаружено.

Имейте в виду, этот рейтинг может воспрепятствовать детям и подросткам купить билет на фильм самостоятельно. В сопровождении взрослых — проблем, скорей всего, не будет. Например, Аркадий уже сходил в кино (и ему понравилось). Так что аудитория «Красавицы и чудовища» может не снизиться, а, наоборот, вырасти.

Режиссер Билл Кондон — лауреат «Оскара» за сценарий к «Богам и монстрам», открытый гей и борец с гомофобией. Приглашая его перенести в мир игрового кино сюжет и героев культового мультфильма (Walt Disney уже сделали это с «Золушкой» и «Книгой джунглей», оба раза успешно; впереди «Дамбо» Тима Бертона), продюсеры знали, на что шли. Возможно, зря Кондон объявил во всеуслышание о том, что один из его героев — оруженосец фанфарона Гастона, мягкотелый Лефу — стал геем; не скажи он об этом, ни один Милонов бы не заметил. А может, наоборот, именно это придало ординарному студийному кинопродукту пикантности.

К тому же, если бы не Кондон, на этот проект вряд ли бы подписался великий британский театральный артист (и тоже открытый гей) Иен Маккелен, он же Гэндальф и Магнето. С Кондоном они уже давно дружат и работают вместе. Здесь он сыграл роль Когсворта — говорящих часов. Его лицо вы увидите только в финале (как и лица Юэна Макгрегора и Стэнли Туччи), голосов в дубляже не услышите вовсе. Так что все надежды на Эмму Уотсон (Белль), чей симпатично мохнатый и рогатый партнер (Дэн Стивенс) тоже не слишком узнаваем в компьютерном гриме. А в еще большей степени — на бурлескный дуэт Люка Эванса (он Гастон) и Джоша Гада (Лефу, тот самый), лучшее актерское достижение фильма.

Мифической «гей-пропаганды» в фильме не найти. Единственный гей одинок и несчастлив, к тому же откровенно комичен — хоть и трогателен в своих безнадежных попытках завоевать сердце грубого альфа-самца. Можно себе представить зрителей, узнающих себя в Лефу, но тех, кто осознанно захочет ему подражать и повторить его судьбу, — вряд ли. Великодушный Кондон это понимает и изобретает для Лефу персональный, заметный лишь внимательному глазу, хэппи-энд. Сказка же, пусть всем будет хорошо.

В остальном «Красавица и чудовище» — старательная (местами чересчур) экранизация старого мультфильма: сентиментальная притча о том, что в любви содержание важнее формы. Хотя сегодняшние каноны политкорректности без всяких трансформаций позволяют заметить, что Чудовище мужественнее, трепетнее, да и просто красивее Гастона. Вот бы Кондон пошел еще дальше и обошелся без превращения в финале — Белль ведь и так увлеклась чувствительным Зверем… Но на такой ревизионизм боссы Walt Disney пока не готовы (опять же, можно загреметь за зоофилию). Приходится обходиться скромными инновациями. Здесь Белль — безумная библиофилка не только в первой сцене, но до самого конца, и к Чудовищу ее притягивает именно любовь к книгам: они читают хором Шекспира и понимают, что созданы друг для друга. Мило и уместно, ведь в облике Белль все равно мы видим зубрилу Гермиону Грейнджер.

Прекрасные классические песни Алана Менкена дополнены тремя довольно невыразительными номерами, а еще безнадежно испорчены в дублированной версии. Сами мелодии как были блестящими, так и остались. Некоторые музыкальные сцены удались на славу: в частности, коллективная ода Гастону и фантасмагорический канкан «Вы наш гость». Другие сделаны бледновато, хоть и не криминально. Зато декорации великолепны, и декадентское рококо оформления напоминает о раннем Гринуэе. Когда же пейзане идут с вилами и факелами жечь замок Чудовища, в их погромном гимне отчетливо слышится эхо Французской революции.

Ретрограды скажут: мультфильм лучше. Конечно, как могло быть иначе. Зато недавняя французская «Красавица и чудовище» с Леа Сейду была в сто раз хуже. С другой стороны, фильм Жана Кокто 1946 года лучше их всех, и кому это мешало наслаждаться анимационной диснеевской версией сказки? Пусть у каждого поколения будет своя «Красавица и чудовище». Или даже несколько.

Для кого: для детей и взрослых, но больше все-таки для детей.

«Скрытые фигуры»: космос для всех

Рассказанная в «Скрытых фигурах» история — о решающей роли афроамериканок в освоении США космоса — правдива. Талантливая математик Кэтрин Джонсон (Тараджи П. Хенсон) стала человеком, без которого полет Джона Гленна — первого астронавта, облетевшего вокруг Земли, — наверняка закончился бы катастрофой. Мэри Джексон (Жанелль Монэ, известная певица и красавица Тереза из «Лунного света») действительно была первой чернокожей женщиной-инженером в NASA. А Дороти Вон (неизменно колоритная Октавия Спенсер) впервые возглавила отдел — и разобралась в допотопном компьютере, к которому другие даже боялись подступиться. Хотя, уверяет нас фильм, решающим во все времена был человеческий фактор.

Описание «Скрытых фигур» может звучать скучновато, но эта картина — бодрое мейнстримное кино, нечто среднее между мелодрамой, комедией и историей успеха. Актерский состав очень хорош (Кевин Костнер в роли одержимого руководителя NASA и скромная доброжелательная расистка в исполнении Кирстен Данст особенно), сценарий написан ловко и умело. За это и заслужил номинацию на «Оскара». Вообще, троекратное номинирование этой скромнейшей, пусть и милой, ленты на главную американскую премию — из числа исторических курьезов. С другой стороны, тема и сюжет действительно любопытны, а академики всегда любили честное кино без чрезмерных претензий. Год назад именно такая картина была признана ими лучшей.

Кроме того, за традиционностью киноязыка напрасно не замечают новаторского ракурса. Скажем, в России скоро выйдут два фильма о покорении космоса — «Время первых» и «Салют-7». Оба очень достойные, в обоих речь о будничном подвиге советских космонавтов. Но можно ли себе представить картину, в которой они будут на третьих ролях, а в центре окажется рядовой, но талантливый сотрудник ЦУПа, подвергнутый дискриминации по национальному признаку? Можно ли вообразить российскую картину о деле Ершова или трагической судьбе Израиля Гельфанда? Фантазии не хватает. Для Штатов это в порядке вещей: фильм не о героях, а о маленьких людях, о скрытых фигурах.

Для кого: для борцов с любыми проявлениями расизма и поклонников жизнеутверждающего голливудского кино об осуществлении американской мечты.

«Сплит»: он пугает, а нам не страшно

Новый фильм М. Найта Шьямалана — один из самых успешных в его карьере: четверть миллиарда долларов в мировом прокате (и ведь кое-где он еще не вышел) при бюджете в 9 миллионов. Многие шутят, что режиссеру нельзя давать много денег — чем скромнее затраты, тем внушительнее сборы. И наоборот. После кассового провала амбициозных «Повелителя стихий» и «После нашей эры» он вновь переключился на малобюджетные триллеры и опять завоевал, казалось бы, утраченное зрительское доверие.

Главная ставка в «Сплите» сделана на актерское мастерство шотландца Джеймса Макэвоя — в самом деле, недюжинное. Здесь он играет Кевина, человека с множественным диссоциативным расстройством личности. В нем живет 23 личности и вот-вот проснется 24-я, самая опасная, которую Кевин называет попросту — Зверь. Чтобы задобрить пробуждающееся чудовище, он решает накормить его несколькими девственницами и похищает их, давая старт криминальной интриге.

«Сплит» — солидный качественный триллер, восходящий к хичкоковскому «Психозу», и даже протесты психологов против демонизации шизофреников никак не повредили его успеху. 20-летняя Аня Тейлор-Джой (восходящая звезда, открытая в нашумевшей «Ведьме») идеально подходит на роль предприимчивой жертвы маньяка, Макэвой творит чудеса раздвоения — правда, русский дубляж убивает немалую их часть. Слегка мешают и воспоминания о значительно более изобретательном «Трансе» Дэнни Бойла, где Макэвой уже играл подобную роль. Другая проблема — по-настоящему страшным «Сплит» так и не становится. Но основной изъян фильма, пожалуй, в предсказуемости и линейности фабулы, в чем раньше Шьямалан замечен не был. Все, что он преподносит зрителю в финале, — явление одного персонажа из своего старого, многими забытого фильма, анонсирующее даже не сиквел, а целую «вселенную Шьямалана». Трудно сказать, хорошая это новость или скверная.

Для кого: для любителей маньяков и триллеров о них, а также для психиатров и фанатов Шьямалана.