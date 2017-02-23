Мужской гель называют будущим контрацепции Что придет на смену презервативам и как это изменит отношения полов

В феврале западные СМИ сообщили , что на рынок вскоре может выйти принципиально новый мужской контрацептив. На самом деле разговоры об этом ведутся не первый год, но единственным более-менее эффективным средством предохранения для мужчин по-прежнему остается презерватив. «Медуза» разбирается, почему основная ответственность за беременность до сих пор лежит на женщинах и какие разработки для мужчин существуют.

Как люди предохранялись до появления современной контрацепции?

До середины XX века у женщин не было никакой нормальной возможности контролировать, когда и сколько раз рожать. Все, что имелось в их распоряжении, нельзя было назвать хоть сколько-нибудь удобным и безопасным. Например, предлагалось использовать пессарий — стержень со шляпкой, который женщина должна была самостоятельно вставить в канал шейки матки перед половым актом. Народные средства тоже часто представляли угрозу для жизни и здоровья.

Единственным относительно приемлемым вариантом были диафрагмы, которые вставлялись во влагалище и накрывали шейку матки, препятствуя входу сперматозоидов. Но такой вид контрацепции не очень удобен, не особенно надежен и труднодоступен. Поэтому долгое время основными способами избежать зачатия были прерванный половой акт и многоразовые презервативы из кишок животных (только в XIX веке их стали делать из резины).

We Made Old-Fashioned Condoms From Scratch, and They Were Gross io9

То есть процесс полностью контролировали мужчины, и нельзя сказать, что они ответственно подходили к вопросу: женщины репродуктивного возраста редко имели менструации — большую часть времени они были беременны или кормили грудью.

Почему контрацепция стала «женским делом»?

Все изменилось, когда появились оральные контрацептивы. Впервые такой препарат зарегистрировали в 1957 году, и он стал невероятно популярен у женщин, которые устали от того, что не могут контролировать свою жизнь — учиться, работать и беременеть, когда хочется. С тех пор изобрели множество других форм контрацепции (преимущественно гормональных), и все они ориентировались на женщин: внутриматочные спирали, вагинальные кольца, пластыри, уколы, подкожные импланты, женские презервативы (они также дали женщинам возможность защищаться от инфекций в случае, если мужчина не хочет надевать презерватив) и, в крайнем случае, стерилизация. Календарный метод, когда от секса воздерживаются несколько дней до и после предполагаемой овуляции, также ориентирован на женщин: он работает точнее, хотя и не идеально, когда женщина измеряет базальную температуру, чтобы определить, не произошла ли овуляция.

У мужчин же сейчас опций немного: презервативы, вазэктомия, прерванный половой акт и воздержание. При вазэктомии разрезают семявыносящие протоки, по которым сперматозоиды попадают в эякулят; однако она подходит не всем — только тем, кто больше не планирует иметь детей (хотя операции по восстановлению протоков все же проводятся). Презервативами не все умеют пользоваться правильно, они рвутся и не всегда оказываются под рукой. Ежегодно беременеют 18 женщин из 100 — в парах, использующих презерватив; 2 из 100 — если они правильно пользуются презервативами (вот полезная видеоинструкция для тех, кто сомневается в своих умениях). Прерванный половой акт защищает еще хуже: забеременеют 22 женщины из 100, поэтому врачебные организации вообще его не рекомендуют. Воздержание — также вариант не для всех.

Поэтому если мужчина захочет контролировать момент, когда он станет отцом (или же женщина решит делегировать ему эту ответственность), ему придется непросто. Но почему на рынке до сих пор нет такого же разнообразия обратимых мужских контрацептивов, которые есть у женщин?

Что предлагают мужчинам кроме презервативов?

На самом деле уже давно существует несколько идей, но их разработка идет довольно медленно, преимущественно из-за недостатка финансирования. Негормональные методы чаще всего касаются воздействия на семявыносящие протоки, по которым сперматозоиды попадают в эякулят. Именно так работает гель Vasalgel, о котором в феврале 2017 года писали как о ближайшем будущем мужской контрацепции: в семявыносящие протоки вводится вещество, которое при контакте с живыми тканями становится твердым и блокирует выход сперматозоидов в эякулят. Если ввести другое вещество, оно растворит то, которое блокирует протоки, и мужчина снова сможет зачать ребенка. Считается, что эффект от Vasalgel длится не меньше десяти лет.

Male Birth Control Injection Motherboard

Этот метод придумали еще в 1970-х в Индии и даже успели исследовать его на людях. С тех пор он несколько изменился, и из-за бюрократических проволочек и отсутствия финансирования только сейчас дошел до испытаний, соответствующих всем требованиям американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Результаты исследования, проведенного на обезьянах, были опубликованы в феврале 2017 года. Выглядят они вполне обнадеживающе: ни один из 16 макак-резусов, получивших инъекцию и ведущих активную половую жизнь, за год не стал отцом.

Остальные негормональные методы тоже пока не дошли до приличных исследований с участием людей. Одна из идей — остановить движение протоков, по которым сперма выходит наружу. Ощущение оргазма при этом сохраняется. Это предлагается делать с помощью таблетки, которая начинает работать через 3–4 часа. Такой метод мог бы быть хорошей защитой от инфекций, передающихся половым путем, поскольку эякулят существенно увеличивает риски заразиться.

Среди других разработок — блокировка белка Eppin, который находится на поверхности сперматозоидов. Специальные вещества «приклеиваются» к нему и затрудняют их движение. Также предлагается останавливать производство белков, необходимых для образования сперматозоидов.

А почему для мужчин нет гормональных таблеток, как для женщин?

Цель мужских гормональных средств — остановить производство сперматозоидов, которые в организме здорового мужчины появляются постоянно под воздействием тестостерона. Во всем остальном тестостерон должен работать так же, как и раньше, то есть искусственно снизить уровень этого гормона не выход. Поэтому в таких препаратах используется синтетический тестостерон с прогестогеном. В результате в яичках больше не вырабатывается тестостерон — и процесс производства сперматозоидов нарушается. Но этот метод, несмотря на успехи в исследованиях, никак не может дойти до рынка.

В 2007 году фармацевтическая компания Bayer остановила работу над методом, поскольку он включал подкожный имплант, который надо менять ежегодно, и уколы раз в три месяца, что, по мнению представителей фирмы, было достаточно неудобно. Осенью 2016-го исследование аналогичного гормонального средства в виде инъекций тоже остановили: специальный комитет посчитал, что метод вызывает неоправданно много побочных эффектов — в частности, депрессию в 2,8% случаев и перепады настроения в 4,7% случаев.

Одна из важных проблем при создании мужских контрацептивов состоит в том, что к таким средствам предъявляются повышенные требования по безопасности. Даже те побочные эффекты, которые приемлемы у средств женской контрацепции, считаются критичными у мужчин. Дело в том, что сама беременность несет определенные риски для здоровья, — таким образом, у женщин немного другой баланс вреда и пользы. Например, в очень редких случаях внутриматочная спираль может проткнуть матку, но этот риск считается оправданным. Ограничения, касающиеся безопасности, отпугивают фармацевтические компании, которые думают о мужской контрацепции, — как и то, что спрос на мужские контрацептивы явно будет меньше, чем на женские.

Как мужская контрацепция изменит отношения полов?

Созданию мужских контрацептивов мешают еще и предубеждения. Есть мнение, что чуть более сложные способы предохранения, чем презервативы, — это «не мужское дело». И хотя репродуктивная функция для мужчин не считается настолько жизнеопределяющей («мужское предназначение», в отличие от «женского», не принято сводить к деторождению), лишение фертильности, пусть и временное, якобы лишает мужчину мужественности.

Есть и еще одна проблема: если метод контрацепции невидим, между партнерами может возникать недоверие. В некоторой степени женщинам пока психологически комфортнее контролировать процесс. Это в первую очередь связано с тем, что сам вопрос планирования семьи, ведения беременности или ее прерывания, лежит именно на женщинах. Поэтому не все готовы доверять вопрос предохранения мужчине, у которого традиционно нет такой зоны ответственности. К примеру, мужчину можно будет заподозрить в том, что он говорит неправду и на самом деле не принимает нужные таблетки — просто он хочет секса, а под рукой нет презерватива.

Но все же потребность в мужских контрацептивах существует: сами мужчины преимущественно хотят иметь разные возможности для того, чтобы предохраняться от нежелательной беременности. Пока же ответственность за грамотный выбор контрацепции ложится в основном на женщин. Среди имеющихся в нашем распоряжении методов долговременной обратимой контрацепции самыми надежными считаются именно женские средства — импланты и внутриматочные спирали. Но, по предварительным данным, мужские контрацептивы будут не менее эффективны, и, вероятно, уже через несколько лет мужчины смогут по-настоящему разделить с женщинами ответственность за планирование беременности.