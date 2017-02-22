80-летний мужчина, трансгендер и другие: какими бывают стюардессы, если их набирает не «Аэрофлот»

21 февраля несколько стюардесс «Аэрофлота» обвинили компанию в дискриминации сотрудниц по внешнему виду. Бортпроводницы утверждают, что «Аэрофлот» планирует отправлять в международные рейсы «молодых и худых», а тех, кто не подошел под новые параметры, будут ставить на короткие и частые перелеты. «Медуза» собрала истории пяти стюардесс и стюардов, которые стали героями и героинями мировых СМИ, несмотря на то что не слишком соответствуют стандартам.

Lessons from 60 years as a flight attendant CNN

Бетт Нэш работает стюардессой на протяжении последних шестидесяти лет — сейчас ей 80 лет, и она по-прежнему регулярно летает на рейсах American Airlines из Вашингтона в Бостон и обратно. По словам Нэш, она захотела быть бортпроводницей в 16 лет — после того как впервые попала в самолет. Мечту свою девушка осуществила, выпустившись из колледжа, — и за следующие десятилетия имела возможность наблюдать, как меняются стандарты профессии. Как рассказывает Нэш, в 1950–1960-е годы у авиакомпаний были жесткие требования к стюардессам — им не разрешалось краситься, а рост и вес были строго регламентированы. Если кто-то из персонала отходил от стандартов, ему сокращали зарплату или давали неделю на то, чтобы похудеть. Со временем эти правила изменились.

How Shelia Fedrick, a flight attendant with Alaska Airlines, saved a young girl from human trafficking. https://t.co/K0ZsdBPAc6 pic.twitter.com/XQiTqcV6Wm — Gabe Ortíz (@TUSK81) February 4, 2017

В начале февраля 49-летняя стюардесса Alaska Airlines Шелиа Федрик спасла подростка от сексуального рабства во время полета из Сиэтла в Сан-Франциско. Федрик заметила, что девочка, одетая в потрепанную одежду, летит вместе с солидным взрослым мужчиной. «Она выглядела так, как будто прошла через настоящий ад», — рассказала Федрик. Мужчина не давал стюардессе заговорить с девочкой, и Федрик решила оставить записку в туалете — и незаметно сообщила об этом девочке. Та сообщила, что ей нужна помощь. Федрик рассказала об этом пилотам, которые предупредили полицейских в аэропорте Сан-Франциско. Сотрудники полиции арестовали мужчину, подозреваемого в торговле людьми, и освободили девочку.

Рон Акана со своей дочерью Джин Акана-Льюис (тоже стюардессой) в 1991 году. Тогда мужчине было 62 года Фото: Jean Akana-Lewis / AP / Scanpix / LETA

Рон Акана — самый пожилой бортпроводник в мире; в 2012 году он ушел на пенсию в возрасте 83 лет. Мужчина начал летать в 1949 году, когда ему исполнился 21 год. Акана вспоминал, что во времена его молодости перелет в самолете был роскошью: пассажиры надевали свои лучшие костюмы и заказывали на борту деликатесы. Акана всю жизнь проработал в United Airlines и даже женился на своей коллеге. Его дочь также стала стюардессой.

#newcastle #hometurf #goingout #drinks #startingearly A post shared by Samantha Dixon (@samd_xx) on Feb 8, 2017 at 4:08am PST

Саманта Диксон, наоборот, — одна из самых юных стюардесс в мире. Она начала работать бортпроводницей в 18 лет. Компания British Airways выбрала ее из 17 тысяч претендентов. Диксон приняли на работу с одним условием: девушка должна была пройти шестинедельную интенсивную подготовку в British Airways. «Я всегда любила путешествовать и знала, что в один день мне захочется посмотреть мир. Что может быть лучше работы в авиакомпании, когда ты путешествуешь по миру и получаешь за это деньги?», — говорит Диксон.

Feeling really really lucky 😍#varzaneh_desert #varzaneh #sandhills #esfahan #iran #happyiniran A post shared by Johanna E. Hackl (@johanna.e.hackl) on Jan 15, 2017 at 12:01pm PST

Йоханна Хакл — стюардесса-трансгендер из Австрии. Хакл 34 года, и работать стюардессой она начала, еще будучи мужчиной. «Я вернулась из Брюсселя мужчиной, а на следующий день полетела в Дубай уже женщиной», — рассказывает Хакл. По словам девушки, смена пола не стала проблемой для работодателя — компании Austrian Airlines нужно было уточнить лишь несколько правовых моментов.