«Аэрофлот» отверг обвинения в дискриминации стюардесс

«Аэрофлот» отвергает обвинения в дискриминации своих бортпроводников по внешним данным и возрасту, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное компанией заявление.

«В своей кадровой работе „Аэрофлот“ неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также, в соответствии с лучшими международными практиками, принципов „работодателя равных возможностей“», — говорится в сообщении перевозчика.

Компания, подчеркивается в заявлении, придерживается политики абсолютного неприятия «дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам».

Ранее стало известно, что стюардесса «Аэрофлота» Евгения Магурина подала иск к компании в московский суд, обвинив авиакомпанию в дискриминации по внешнему виду и ущемлению трудовых прав. По данным «Радио Свобода», в суд обратилась еще как минимум одна стюардесса «Аэрофлота».