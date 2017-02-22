«Аэрофлот» отверг обвинения в дискриминации стюардесс

РИА Новости
11:19, 22 февраля 2017
Надежный источник

«Аэрофлот» отвергает обвинения в дискриминации своих бортпроводников по внешним данным и возрасту, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное компанией заявление.

«В своей кадровой работе „Аэрофлот“ неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также, в соответствии с лучшими международными практиками, принципов „работодателя равных возможностей“», — говорится в сообщении перевозчика.

Компания, подчеркивается в заявлении, придерживается политики абсолютного неприятия «дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам».

Ранее стало известно, что стюардесса «Аэрофлота» Евгения Магурина подала иск к компании в московский суд, обвинив авиакомпанию в дискриминации по внешнему виду и ущемлению трудовых прав. По данным «Радио Свобода», в суд обратилась еще как минимум одна стюардесса «Аэрофлота».

«„Аэрофлот“ заявляет, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении перевозчика.

РИА Новости
Иск Евгении Магуриной, заявившей, что «Аэрофлот» снизил ей размер надбавки с заработной плате из-за того, что она носит одежду больше 46-го размера, направлен в Пресненский районный суд Москвы. Магурина просит вернуть ей надбавку и выплатить компенсацию морального ущерба в 100 тысяч рублей. Начало рассмотрения иска назначено на 22 марта.
В интервью «Радио Свобода» Магурина и ее коллеги-стюардессы рассказали, что летом 2016 года «Аэрофлот» в рамках новой политики стал отстранять от международных рейсов бортпроводников старше 40 лет и с размером одежды больше 46-го.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Дело Ильдара Дадина