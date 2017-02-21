Стюардессы «Аэрофлота» обвинили авиакомпанию в дискриминации

Несколько стюардесс «Аэрофлота» подали в суд на авиакомпанию и обвинили работодателя в дискриминации сотрудников по внешнему виду и ущемлению их трудовых прав. Об этом стюардессы рассказали изданию «Радио Свобода».

Стюардессы утверждают, что летом 2016 года «Аэрофлот» провел массовое фотографирование и собрал данные о размере одежды стюардесс. По словам сотрудницы авиакомпании Евгении Магуриной, сбор данных проходил под предлогом ребрендинга и заказа новой формы. Она утверждает, что в авиакомпании заявили, будто за границу будут летать «только молодые и худые», и такие рейсы не смогут обслуживать стюардессы с размером одежды больше 46-го.

Еще одна стюардесса рассказала «Радио Свобода», что тех, кто не подошел под новые параметры, лишили международных рейсов и стали ставить на частые и короткие перелеты, которые труднее переносить физически. Другие сотрудники «Аэрофлота» рассказали изданию, что новые стандарты появились после того, как директор Валерий Савельев вернулся из поездки по Азии и решил пересмотреть кадровую политику в отношении стюардесс. В частности, он якобы рекомендовал нанимать моделей азиатской внешность в стюардессы в бизнес-классе, также появились «пожелания» присаживаться перед клиентами класса повышенной комфортности на корточки.

По данным издания, подано как минимум два иска в московские суды — от Евгении Магуриной и еще одной стюардессы, имя которой не называется. У обеих был снижен так называемый коэффициент успешности; как считают женщины, это произошло из-за несоответствия их размера одежды новым правилам. Одна из стюардесс требует компенсации в размере 1 миллиона рублей.