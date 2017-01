Сергей Миллиан, которого называют источником «досье Трампа»: кто он такой?

Публикация «досье Трампа» стала одним из самых громких скандалов, связанных с президентом США. В документе, который отказались публиковать многие авторитетные СМИ («Медуза» подробно рассказывала как о самом досье, так и о его предполагаемых авторах) утверждалось, что избранного президента может шантажировать ФСБ: в распоряжении спецслужбы якобы есть видеозапись из московского отеля «Ритц-Карлтон», где Трамп останавливался в 2013 году и куда он якобы приводил проституток.

Как говорилось в докладе, эти сведения были получены авторами от «источников D и E» в ходе «доверительной беседы».

Как утверждает The Wall Street Journal, источником D или E был Сергей Миллиан — гражданин США, приехавший из Белоруссии и занимающий должность президента Российско-американской торговой палаты. Издание пишет, что Миллиан не общался с авторами «досье» напрямую — информация попала к авторам через третьи руки.

* * *

О Сергее Миллиане известно относительно немного. Он родился в Витебской области Белорусской ССР в 1978 году (имя при рождении — Сергей Кукуть). Учился в Минском университете на филолога, затем на факультете менеджмента Академии Управления при президенте Республики Беларусь. Окончив два курса академии, уехал на стажировку в Америку. Вероятно, после стажировки он остался в США: по информации The Wall Street Journal, он живет там уже около 15 лет. Издание The Daily Beast, которое связывалось с Миллианом для собственного расследования в сентябре 2016 года, утверждает, что новую фамилию он взял после переезда. Издание опубликовало письмо от Миллиана, в котором он сообщил: «Я гражданин США, гражданства России у меня нет и никогда не было. Когда иммигранты приезжают в США, они часто меняют фамилию».

Как именно Миллиану удалось стать гражданином США, западные издания (кроме The Wall Street Journal и The Daily Beast им интересовались The Financial Times и Mother Jones) выяснить не смогли.

В России Сергей Миллиан известен в основном как «политолог и эксперт по российско-американским отношениям» — именно в таком качестве он часто упоминается в материалах государственных СМИ. На основании этих комментариев на западе его называют «спин-доктором Трампа» (spin doctor — что-то вроде политического консультанта и специалиста по связям со СМИ).

Между тем, политические прогнозы Сергея Миллиана в российских СМИ не отличались точностью. Так, в июне 2016 года он предсказал, что Дональд Трамп выберет в качестве кандидата в вице-президенты либо бизнесмена, либо военного — потому что именно с этими людьми он общается ближе всего. В июле было объявлено, что кандидатом станет Майк Пенс — политик из Индианы, не являющийся ни военным, ни предпринимателем. Это не помешало РИА Новости снова обратиться за комментарием к Миллиану (тот назвал Пенса отличным кандидатом).

В апреле 2016 года РИА Новости опубликовало интервью с Миллианом, почти целиком посвященное Дональду Трампу. В этом интервью (информация оттуда легла в основу всех англоязычных текстов о нем) Миллиан рассказывает, что познакомился с будущим президентом США в 2007 году на «Ярмарке миллионеров», ежегодной выставке предметов роскоши, и вскоре стал его «эксклюзивным брокером» — помогал россиянам покупать недвижимость в девелоперских проектах Трампа.

«Со мной был подписан со контракт на продвижение в России и СНГ одного из проектов недвижимости, — рассказывал Сергей Миллиан. — Можно сказать, я был их эксклюзивным брокером. Тогда, в 2007–2008 годах, россияне десятками покупали квартиры в домах Трампа в США. Но я бы не хотел разглашать конкретные суммы и имена».

По словам Миллиана, он был представлен Трампу в качестве руководителя Российско-Американской торговой палаты. Организация была основана в 2006 году в Атланте (штат Джорджия) — всего за год до знакомства Миллиана с Трампом. На сайте утверждается, что это крупнейшая в США организация, которая помогает американским компаниям выйти на рынки России и стран СНГ. Там же указан адрес — на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Однако Financial Times по этому адресу никаких следов Российско-Американской торговой палаты обнаружить не удалось. В налоговой декларации РАТП за 2011 году указано, что она расположена в бруклинском районе Астория — как пишет Mother Jones, это домашний адрес самого Сергея Миллиана. Доход компании за год составил чуть больше 38 тысяч долларов, большая часть — это поступления от грантов (более свежих данных о компании «Медузе» обнаружить не удалось).

О деятельности РАТП известно немного (чаще всего о ней рассказывает сам Миллиан, например — в интервью агентству «Спутник»). В 2014 году палата была «единственным в США» спонсором российского Национального нефтегазового форума, проходившего в Москве. В 2015-м Миллиан стал лауреатом премии «Серебряный лучник» — награды, которую представители российского PR-сообщества вручают своим коллегам (организаторы оценили его заслуги по увеличению американских инвестиций в РФ в 500 миллионов долларов).

Вторая компания, руководителем которой называют Миллиана, — Russian-American Foundation (Российско-американский фонд). Упоминаний о ней в интернете почти нет. По данным сервиса FindTheCompany, она зарегистрирована в Атланте как «небольшой домашний бизнес» с годовым доходом чуть больше 50 тысяч долларов.

Миллиан охотно рассказывает о своем знакомстве с Трампом — не только русскоязычными СМИ, но и в фейсбуке, и на сайте РАТП. Как утверждает The Daily Beast, в своей онлайн-биографии он «открыто хвастался», что получил брокерскую лицензию от компании Трампа. После запроса издания страница из интернета пропала — The Daily Beast объясняет это тем, что после скандала с «досье» афишировать связь с Дональдом Трампом уже не так выгодно, как раньше.

«Когда связями Трампа с Россией заинтересовались СМИ, Миллиан перестал акцентировать внимание на их совместных проектах, — пишет издание. — В своем письме он охарактеризовал их как что-то вроде халтуры: „Над такими проектами работают несколько брокеров. Да, я помню, что где-то в 2008 году было письменное соглашение, которое давало мне право заниматься одним из проектов, где использовалось его имя“».

* * *

В комментарии The Wall Street Journal Сергей Миллиан назвал доклад о Дональде Трампе «попыткой отвлечь будущего президента от настоящей работы». На вопрос, является ли он источником информации, он не ответил.