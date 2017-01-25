Москва не хочет публиковать данные о своих закупках на федеральном портале. Почему это сомнительная инициатива?

25 января 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить регионам не публиковать данные о госзакупках на федеральном портале zakupki.gov.ru . Это произошло менее чем через неделю после того, как «Медуза» опубликовала материал о гирляндах на Тверской улице, закупленных правительством Москвы по цене в пять раз выше рыночной. Спецкор «Медузы» Иван Голунов, занимающийся экономическими расследованиями, объясняет, в чем проблема с предложением Собянина.

Предложение Москвы разрушает единые правила госзакупок

На данный момент в России существует один сайт, на котором выкладываются все закупки. К нему можно предъявлять претензии: например, там сложно зарегистрироваться частному лицу; часто в ночное время и по выходным сайт закрыт на профилактические работы. Но он работает и выполняет свою функцию.

Это единая система с независимым администратором — группой компаний «Ланит». У нее есть свои модераторы, которые следят за тем, чтобы все было вовремя выложено, и, если возникает задержка по срокам выкладки, предъявляют претензии к заказчику, то есть госучреждениям, бюджетным организациям и госкомпаниям. До того как в 2011 году появился единый сайт, система была устроена хаотично. Разные компании выкладывали свои закупки — иногда не в полном объеме — на собственных сайтах на специальных страницах, куда мало кто заходил. Не было регламента и процедур. Сейчас они есть.

Единая система нужна и поставщикам, и контролерам

Существование единой системы идет на пользу поставщикам. Все они видят закупку и все могут принять участие в тендере — в результате повышается конкуренция. Даже если ты никогда не участвовал в торгах, объявленных, к примеру, правительством Москвы, не нужно тратить время на регистрацию в системе, получение сертификатов и так далее — ты просто можешь подать заявку. Не нужно ходить на 85 разных сайтов и искать там закупки.

В нынешней системе трудно спрятать махинации

Действующая система защищает от махинаций и ошибок исполнителей. Например, та же Москва изначально собиралась закупать деревья для Тверской улицы за 1 миллиард 725 миллионов. Когда журналисты направили запрос о том, с чем связана такая сумма тендера, власти резко уменьшили ее («Медуза» подробно писала об этом деле). Однако в системе остались следы этих действий.

Менять данные в системе, существующей на федеральном уровне, — очень долгая процедура. В некоторые документы (например, протоколы общественных обсуждений) невозможно внести изменения после публикации на сайте госзакупок. Если Москва будет сама себя контролировать, очевидно, что возможностей для махинаций открывается гораздо больше.

Правительство Москвы само использует федеральную систему для повышения прозрачности

Закон не обязывает проводить торги по имуществу через единый сайт torgi.gov.ru. Поэтому у многих регионов имеются на этот счет собственные процедуры: скажем, Москва определяла, кто будет торговать в уличных киосках, через инвестиционный портал Москвы. Но резонансные торги на торговлю в подземных переходах шли именно через федеральный сайт госзакупок, с такой инициативой выступил департамент транспорта.

Закупки, происходящие вне системы, сложнее контролировать

Свои торговые площадки есть у «Газпрома» и «РЖД» — и там совершенно непрозрачная система. Невозможно найти торги, даже если ты знаешь, что они состоялись; в федеральную систему эти данные передаются не в полном объеме. Таким образом, торги, не проходящие через единую систему, контролировать куда сложнее.