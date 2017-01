Зимой одной из самых обсуждаемых тем становятся витамины — их хроническая нехватка и способы ее восполнить. Многие даже жалуются на особое заболевание — авитаминоз. Словом, витамины вызывают множество вопросов, и мы решили кратко ответить на основные. Спойлер: Витамин C не помогает при простуде.

Что делать зимой с авитаминозом?

Ничего. Ни зимой, ни весной нет никакого авитаминоза, это еще один «российский диагноз», о котором нигде в мире не знают. Вернее, знают, но под этим подразумевается почти полное отсутствие витамина (или витаминов) с очень яркими симптомами. То есть это тяжелая болезнь — например, цинга, при которой выпадают зубы, кровоточат десны, появляется необычная слабость, боль в суставах. В современном мире такое тоже встречается, но, как правило, в очень бедных странах. Проявления «российского авитаминоза» куда более призрачны и включают в себя бледность, усталость и плохое настроение.

Как я узнаю, что мне не хватает какого-то витамина?

Если вам не хватает какого-то витамина настолько, что требуется помощь врача, это станет ясно по заметным симптомам. Если же вы просто сделали анализ и вам написали, что у вас дефицит того-то или того-то — не спешите паниковать. Если вы в целом чувствуете себя хорошо, едва ли вам нужно какое-то лечение. Дело в том, что границы нормы сильно размыты и зависят от конкретного человека, поэтому «дефицит» в анализах совсем не всегда говорит о какой-то патологии. И не надо спешить восполнять этот дефицит соответствующими витаминами — пока нет исследований, показывающих, что это помогает.

Откуда лучше всего получать витамины?

Конечно, из еды. В овощах и фруктах много чего полезного — не только витамины. Гоняться за вывесками «органические продукты» или «не содержат ГМО» не надо — можно обойтись обычным супермаркетом.

Зимой надо как-то специально думать о витаминах?

Если вы живете в России или в других странах, где осенью и зимой мало солнца, хорошо бы помнить про витамин D. Британские врачи рекомендуют принимать его (в виде колекальциферола) где-то с октября по март. Людям из группы риска (например, пожилым) это может уберечься от переломов костей. Но строгих научных данных о том, что дополнительный прием этого витамина как-то помогает спастись от разных других заболеваний, пока нет.

Может быть, летом тоже надо принимать витамины? Например, мультивитамины

Мультивитамины — это лекарства. Так что принимать их нужно в том случае, если есть соответствующие показания и совет врача. Это, например, тяжелая алкогольная зависимость, врожденные нарушения метаболизма и бариатрические операции (операции по уменьшению объема желудка) — когда человек не может получать достаточно витаминов из еды. Очень много хороших исследований показали, что прием мультивитаминов «на всякий случай» не приносит никакой пользы — они не предотвращают развитие заболеваний и не увеличивают продолжительность жизни. Ни одна западная врачебная организация не рекомендует принимать мультивитамины без показаний. Тем более что они могут плохо сочетаться с другими лекарствами, которые вы, возможно, принимаете.

Может быть, стоит ходить в солярий, чтобы получать достаточно витамина D?

Нет. Солярий вреден — например, потому что из-за воздействия ультрафиолета чаще развивается рак кожи, раньше появляются морщины. Есть гораздо более безопасные способы получить витамин D. Например, съесть что-нибудь богатое витамином D (например, семгу, сыр, говяжью печень), принять препарат из аптеки или провести 10–15 минут на улице в полдень. Между прочим, солнцезащитный крем не препятствует образованию витамина D в коже.

Есть ли какая-то польза от больших доз витаминов?

Нет. А вред есть. Если беременная женщина будет употреблять слишком много витамина A в день, то это очень плохо отразится на развитии плода и вызовет различные дефекты. Те люди, которые в исследованиях принимали витамин E и бета-каротин в больших дозах, чаще заболевали раком. Обычно избыток водорастворимых витаминов (витамина С, витаминов группы B) спокойно выводится вместе с мочой. Но если принимать в 10–25 раз больше витамина C, чем положено, то это повысит риск образования камней в почках. С жирорастворимыми витаминами (A, D, E, K) еще хуже: они накапливаются, и поэтому проще заработать отравление ими.

Я активно занимаюсь спортом. Мне нужны какие-то дополнительные витамины?

Скорее всего, нет. Спортсмены обычно получают все необходимое из еды, если следят за своим рационом. Но если человек не ест целые группы продуктов или в принципе плохо питается, тогда могут понадобиться какие-то отдельные витамины или мультивитамины в виде таблеток.

Что принимать беременным?

Женщинам, которые собираются зачать ребенка, лучше заранее начать пить фолиевую кислоту. Если начать принимать этот препарат по меньшей мере за месяц до начала беременности и не бросать в первые месяцы, снижается риск возникновения некоторых серьезных дефектов развития у ребенка.

Что касается остальных витаминов и микроэлементов, то в целом при продуманном рационе все можно получать из еды даже с учетом возросших потребностей в некоторых веществах. Но если диетолог не оценивал то, чем вы питаетесь, возможно, стоит принимать мультивитамины, которые содержат железо, кальций, фолиевую кислоту, йод и витамин D. На самом деле это очень спорный вопрос, и небольшая польза от приема мультивитаминов установлена только для жительниц развивающихся стран.

Витамин C при простуде надо принимать?

Нет. Люди, которые регулярно принимают витамин C, болеют не реже, чем все остальные, но болезнь длится немного меньше (если считать, что вы могли бы болеть неделю, то после предварительного ежедневного употребления витамина C вы будете болеть 6,5 дней). Если принимать витамин C при уже случившейся ОРВИ, то это не поможет перенести болезнь проще или быстрее выздороветь — никаких данных об этом нет.