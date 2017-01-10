Сергея Пархоменко исключили из «ПЕН-центра». Что это за организация и что в ней происходит?

В конце 2016 года из «Русского ПЕН-центра» исключили писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Как говорится в заявлении организации, Пархоменко исключили «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами». После этого «ПЕН-центр» покинули Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский. «Медуза» рассказывает о конфликте между руководством «ПЕН-центра» и Сергеем Пархоменко.

Что такое «Русский ПЕН-центр»?

«Русский ПЕН-центр» был образован в 1989 году. Прообразом послужил «ПЕН-клуб» (PEN International) — международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей и созданная в 1921 году в Лондоне. С года основания «Русский ПЕН-центр» был принят в международный «ПЕН-клуб» в качестве национального центра. Президентом «Русского ПЕН-центра» в 1991 году избрали писателя Андрея Битова. Официальная задача «ПЕН-центра» — наблюдение за тем, как обеспечивается право на свободу слова; защита прав писателей, журналистов и деятелей культуры; творческий обмен с зарубежными писателями.

Чем «ПЕН-центр» прославился в последнее время?

Ничем, кроме скандалов. В последние три года в организации регулярно происходят конфликты. Раскол в «ПЕН-центре» начался в 2014-м, когда многие члены клуба критиковали закрытие российских СМИ и НКО и обвиняли правительство России в нарушении Конституции. В августе Андрей Битов обвинил в «рейдерском захвате» организации вице-президента «ПЕН-центра» Людмилу Улицкую. Она представляла как раз ту часть организации, которая выступала за более активную общественную деятельность. Летом 2015 года появились сообщения, что Улицкая вышла из «ПЕН-центра».

В октябре 2015 года больше ста членов «ПЕН-центра» подписали открытое письмо против разгрома московской Библиотеки украинской литературы, директора которой обвинили в экстремизме. После этого возник новый конфликт: из «ПЕН-центра» попытались исключить членов, принятых в период вице-президентства Улицкой. Руководство «ПЕН-центра» начало сворачивать общественную деятельность. В результате в декабре 2015 года организацию в знак протеста покинули Лев Тимофеев и Игорь Иртеньев, многие другие писатели просто не продлили свое членство. Вице-президент «ПЕН-центра» Евгений Попов в специальном письме объявил их «неофитами, мало знакомыми с историей организации», которые «снова принялись скандалить и интриговать, публично обвиняя и Президента, и Исполком, и Дирекцию во всех смертных грехах».

По предположению литературоведа Николая Подосокорского, заявления руководителей «ПЕН-центра» могли быть вызваны давлением со стороны властей. «Возможно, все шло к закрытию российского отделения недовольными властями, и письмо Битова — это отчаянная попытка сохранить хотя бы что-то, сделав Русский ПЕН более лояльным в нынешних условиях авторитаризма», — писал Подосокорский в августе 2014 года.

В чем суть конфликта с Сергеем Пархоменко?

24 декабря 2016 года несколько десятков членов «ПЕН-центра», в том числе Сергей Пархоменко, обратились к Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова — украинского режиссера, осужденного на 20 лет за экстремизм. Как подчеркивал Пархоменко, подписи под документом они поставили не от имени организации. Пресс-служба «ПЕН-центра» выпустила заявление, в котором говорилось, что обращение к президенту написала «группа либеральных оппозиционеров», а руководство организации не имеет к нему отношения.

Через несколько дней на сайте «ПЕН-центра» появилось официальное заявление организации об Олеге Сенцове. В нем утверждалось, что «Русский ПЕН-центр» обеспокоен его судьбой, но отмечалось, что помилование режиссера невозможно по российским законам. Текст также содержал обращение к украинским властям смягчить условия содержания для российских граждан, оказавшихся в украинских тюрьмах во время конфликта на юго-востоке Украины.

Пархоменко раскритиковал это заявление, предположив: «Русский ПЕН-Центр очень опасается неприятностей с двух сторон одновременно: в отношениях не только с разными Их Превосходительствами в России, но и с Международным ПЕН-Клубом». Он также заявил, что новое руководство «ПЕН-центра» сфальсифицировало протокол заседания от 15 декабря, по итогам которого оно было выбрано.

За что исключили Сергея Пархоменко?

28 декабря состоялось заседание исполкома «ПЕН-центра», на котором решено было исключить из организации Сергея Пархоменко. В приложении к протоколу говорилось следующее:

«Кажется, что блогер Сергей Пархоменко, воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию „провокатора с Болотной площади“, вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию. <…> Сейчас он живет в Америке, но и оттуда продолжает лгать по радио, опираясь на сфальсифицированные „документы“. Распространяет в интернете клеветнические сведения о нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове, используя хамскую лексику советского барина, раздает указания дирекции Русского ПЕН-центра».

В протоколе указано, что собравшиеся приняли решение исключить Сергея Пархоменко из «ПЕН-центра» за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами организации.

После публикации протокола о выходе из «ПЕН-центра» объявил поэт и писатель Лев Рубинштейн, вскоре организацию покинули Борис Акунин и Александр Иличевский.

Обновление. Вечером 10 января группа участников «ПЕН-Центра» опубликовала требование к исполкому организации отменить решения об исключении Сергея Пархоменко (а также о приостановке членства Григория Петухова и предупреждении Марине Вишневецкой).

«Именно Сергей Пархоменко и его коллеги, выступая инициаторами правозащитных писем, честно выполняли прописанные в уставы нормы и идеалы», — говорится в заявлении.

Обращение, которое также было направлено в международный «ПЕН-клуб», подписал 31 человек, в том числе Александр Архангельский, Денис Драгунский, Катерина Гордеева и Тимур Кибиров. По словам Архангельского, под заявлением после публикации подписались и другие члены организации, в том числе Владимир Сорокин, Михаил Яснов и Алиса Ганиева.