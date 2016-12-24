Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова

В заявлении говорится, что обвинение Сенцова строится только на показаниях свидетеля, а также упоминается, что режиссер жаловался на пытки, но так и не признал свою вину. Авторы обращения отмечают, что с режиссером, отбывающим 20-летний срок за терроризм в Якутии, прервалась связь, и есть опасения за его моральное и физическое состояние. Авторы обращения присоединяются к недавней просьбе режиссера Александра Сокурова помиловать Сенцова.

60 членов Русского ПЕН-центра, объединяющего писателей, поэтов и журналистов, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Заявление ПЕН-центра публикует Colta.ru.

Присоединяясь к Александру Сокурову и всем, кто просил справедливой милости для Олега Сенцова, мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова.

Олег Сенцов был приговорен к к 20 годам тюрьмы в России за подготовку терактов в Крыму в знак протеста против присоединения полуострова к РФ. Сенцов свою вину отрицает.

Об освобождении Сенцова просили многие знаменитые режиссеры, в том числе Сокуров, Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Аки Каурисмяки и Кшиштоф Занусси.

Русский ПЕН-центр — российское отделение международного ПЕН-клуба, объединяющего многих литераторов и публицистов. В состав Русского ПЕН-центра входят Алина Витухновская, Андрей Макаревич, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн и многие другие.