Собираюсь на лечение в Южную Корею. Что нужно знать?

1 . Что случилось?

2 . С чего начать?

3 . Допустим, клинику выбрали. И что, туда можно просто приехать или нужно как-то заранее связаться с врачами?

4 . Зачем платить другому за то, что я могу сделать самостоятельно?

5 . Но я же буду находиться в клинике, зачем мне искать жилье?

6 . Так, и за что еще придется доплачивать?

7 . А можно вообще не заморачиваться и купить тур, куда входит все необходимое?

8 . Я не против делегировать организационные моменты, но боюсь нарваться на аферистов. Как этого избежать?

9 . Хорошо, с клиникой и агентством решили. Какие документы мне нужно собрать?

10 . И это все должно быть на корейском? Где мне найти переводчика?

11 . А что с визой?