Партнерский материал

Партнерский материал. Что это такое?

партнерский материал

Собираюсь на лечение в Южную Корею. Что нужно знать?

12 карточек
11:14, 16 октября 2017
1.Что случилось?
2.С чего начать?
3.Допустим, клинику выбрали. И что, туда можно просто приехать или нужно как-то заранее связаться с врачами?
4.Зачем платить другому за то, что я могу сделать самостоятельно?
5.Но я же буду находиться в клинике, зачем мне искать жилье?
6.Так, и за что еще придется доплачивать?
7.А можно вообще не заморачиваться и купить тур, куда входит все необходимое?
8.Я не против делегировать организационные моменты, но боюсь нарваться на аферистов. Как этого избежать?
9.Хорошо, с клиникой и агентством решили. Какие документы мне нужно собрать?
10.И это все должно быть на корейском? Где мне найти переводчика?
11.А что с визой?
12.Можно как-то еще сэкономить?

Партнерский материал. Что это такое?

1

Что случилось?

Россияне все чаще уезжают на лечение в Южную Корею. В 2016 году клиники этой страны посетили 25,5 тысячи россиян (а это 7% от общего количества зарубежных пациентов). Мы уже рассказывали о том, как обстоят дела с медициной в стране и чем она привлекательна для многих людей. Теперь разбираемся, как спланировать поездку на лечение в Южной Корее — карточка сделана в партнерстве с Национальной организацией туризма Кореи и компанией MedUnion.

2

С чего начать?

Определиться с клиникой, потому что их в стране довольно много. Все зависит от вашего бюджета и от того, какая возникла проблема. Если вам требуется помощь врачей с несколькими специализациями, то стоит присмотреться к медицинским центрам, которые находятся при университетах (например, при Корейском). Такие клиники многопрофильны, а значит, возьмутся лечить самые разные заболевания и состояния (в том числе онкологические). Для тех, кто просто хочет сделать чекап, это тоже отличный вариант: если возникла проблема, ее с большой вероятностью можно решить прямо на месте.

Университетские центры делятся на несколько уровней, от чего зависит и стоимость лечения:

  • Премиум-клиники, такие как медицинские центры Samsung или Asan. Они предоставляют пациенту максимальный комфорт, а также берутся за довольно сложные заболевания (например, проводят разные операции на сердце).
  • Медицинские центры среднего класса. Их выбирают чаще. Тут все понятно: стоит пренебречь роскошными условиями в пользу обычных — и лечение выйдет дешевле (на 15–20%). При этом распространенные проблемы лечат не хуже, но если у вас что-то посложнее, дадут направление в медцентры класса А.
  • Бюджетные клиники. На них стоит обратить внимание, если нужно провести, например, химиотерапию после онкологического заболевания (это вполне отработанная процедура и выполняют ее везде одинаково, так что нет смысла переплачивать в клиниках классом выше).

Другое дело, если ваша проблема более специфична, тогда обратите внимание на профильные клиники (стоматологические, офтальмологические, клиники пластической хирургии и центры репродуктивной медицины и др.). Они, кстати, из этой классификации выпадают, но идеально подойдут, когда нужно подправить внешность или решить проблему с зачатием ребенка.

3

Допустим, клинику выбрали. И что, туда можно просто приехать или нужно как-то заранее связаться с врачами?

На ваш выбор. Можно связаться с клиникой через контактные данные на сайте и записаться на прием. А вообще даже это необязательно: южнокорейские медцентры окажут вам помощь и без предварительной записи, при этом не придется долго ждать (разве что, может быть, в живой очереди).

Чтобы попасть к врачу, достаточно прийти с загранпаспортом в клинику и рассказать о своей проблеме. Но лучше спланировать все заранее: не факт, что при острой необходимости вам тут же сделают все обследования и анализы, а нужный врач не окажется в отпуске. Или — чтобы почти забыть про организационную суету — можно оформить все через посредника.  

4

Зачем платить другому за то, что я могу сделать самостоятельно?

Грубо говоря, задача компании-посредника — работать, пока вы отдыхаете (готовитесь к поездке): найти подходящую клинику, записать вас туда, согласовать предварительный план лечения и его стоимость, купить авиабилеты, забронировать жилье и т. д. Если вы пользуетесь услугами посредника, за вами обязательно закрепят координатора (куратора). К нему можно обратиться по любому вопросу, в том числе когда вы уже приехали в Южную Корею. По словам директора MedUnion Антона Евсеева, вас не бросят в беде даже по возвращении домой: если возникнут какие-то проблемы (например, вам не понравился результат или возникли осложнения после операции), организаторы устроят консультацию с врачами, которые предложат решение (допустим, приехать еще раз в клинику и провести новую операцию). Доплачивать за повторную поездку, утверждает Евсеев, не придется, потому что такие случаи покрываются страховкой, которая активируется, как только вы подписываете договор с компанией. А еще у таких фирм есть свои каталоги клиник, и они помогут сориентироваться, когда не знаете, куда обращаться с вашей проблемой. Жилье тоже подыщут, причем поближе к медцентру (например, недорогие гостевые дома или мини-отели, которые не всегда можно забронировать через интернет). В общем, избавят от мороки и сэкономят ваше время.

5

Но я же буду находиться в клинике, зачем мне искать жилье?

Во-первых, необязательно лежать в стационаре (причем этого не всегда требует даже химиотерапия), вы же можете просто обследоваться, полечить зубы или пройти малоинвазивные косметические процедуры (предполагается, что и после пластической операции врач может сказать: «Встань и иди», хотя может понадобиться время на восстановление в госпитале, да и повторный прием через несколько дней еще никто не отменял).

Во-вторых, ваши близкие наверняка захотят поддержать вас (особенно если что-то серьезное), и нужно будет их где-то разместить. Можно воспользоваться гостиницей, которой владеет медицинский центр, но на самом деле она есть далеко не у каждой клиники. За большинством из них скорее закреплен отдельный отель, куда вы можете заселиться, как и любой другой турист.

6

Так, и за что еще придется доплачивать?

За те обследования, которые не могли учитываться в предварительном плане лечения. Возможно, вам понадобится не одна операция, а несколько, или в процессе обнаружится еще что-то, и тогда расходы тоже увеличатся.

Помимо лечения потратиться придется на жилье, авиабилеты, возможно, трансфер и визу (хотя она вряд ли понадобится — про это будет отдельный пункт ниже). А вот услуги компании-посредника чаще всего бесплатны (тем не менее не забудьте обсудить этот момент с ее представителями; вполне возможно, за услуги такой фирмы придется платить).

7

А можно вообще не заморачиваться и купить тур, куда входит все необходимое?

В целом да, но есть пара нюансов. Такие путешествия подойдут скорее тем, кто хочет просто обследоваться, восстановить силы или решить косметическую проблему. Зато не нужно думать про жилье, питание и трансфер (но не билеты) — это уже включено. Бонусом может стать посещение достопримечательностей, что особенно приятно — и о себе позаботитесь, и страну посмотрите. Но в туры не всегда входит все необходимое: за авиабилеты, например, понадобится платить отдельно, а еще этот вид отдыха не для вас, если любите путешествия в одиночку, потому что действуют туры только при согласии двух участников.

8

Я не против делегировать организационные моменты, но боюсь нарваться на аферистов. Как этого избежать?

Выбирайте надежные агентства, у которых есть специальная регистрация, а если боитесь прогадать с туром, ориентируйтесь на список, составленный Национальной организацией туризма Кореи.

9

Хорошо, с клиникой и агентством решили. Какие документы мне нужно собрать?

Снимки и заключения медицинских обследований вроде компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ), а еще результаты анализов и медицинская выписка. Но что точно войдет в ваш пакет документов, лучше узнать, когда будете согласовывать план лечения.

10

И это все должно быть на корейском? Где мне найти переводчика?

Об этом можете не беспокоиться. У клиник свои переводчики (для оплативших лечение их услуги обычно бесплатны, и все же стоит уточнить, какие правила на этот счет установлены в вашей клинике), и нанимать кого-то со стороны не придется. Но если все они заняты, то переводчика может предоставить компания — организатор вашей медицинской поездки (иногда такую функцию берет на себя координатор) — это тоже будет бесплатно.

Общаться с врачами придется на корейском, поэтому совсем обойтись без переводчика не получится. А вот медицинские заключения и результаты анализов вы получите на английском. Даже если с языком у вас все в порядке, интерпретировать их лучше с помощью специалистов клиники, хорошо набивших руку на таких переводах.

11

А что с визой?

В большинстве случаев она не понадобится. Жители некоторых стран могут находиться в стране без визы до 30 дней (россияне с 2014 года до шестидесяти). Но для более длительного лечения и реабилитации придется оформить краткосрочную (до 90 дней пребывания в Южной Корее) или долгосрочную визу. Вторая действует год и не ограничивает количество въездов в страну. Если не хотите возиться с оформлением, тут-то снова пригодится компания-организатор, которая отправится в консульство вместо вас, остается лишь оплатить визовый сбор.

12

Можно как-то еще сэкономить?

Да, с помощью скидок и акций. Клиники не предоставляют скидки постоянным клиентам, но можно сберечь деньги, если решите проверить здоровье за один раз (программы чекапов обойдутся дешевле, чем отдельные обследования для конкретного случая). А тем, кто делает пластическую операцию, достаточно оформить такс-фри и вернуть 10% от потраченной на лечение суммы. Только помните: это не распространяется на другие виды хирургического вмешательства.

Скрасить ситуацию помогут компании-посредники, которые порой предлагают воспользоваться их кешбэк-программой. Тем, кто уже был на лечении в Южной Корее и пользовался услугами такой фирмы, они зачтут некоторую сумму от затрат на медицину в счет новой поездки (в MedUnion, например, это 3%). Так что маленькие, но все же бонусы отвоевать можно.

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