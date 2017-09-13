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Ехать лечиться в Южную Корею. Что?!
Когда думают о лечении за рубежом — прежде всего вспоминают Европу, США и Израиль. Но есть и другие варианты: самым популярным направлением медицинского туризма называют Азию. Последние шесть лет количество иностранцев, приезжающих в Южную Корею (а этот материал мы сделали вместе с Национальной организацией туризма Кореи) в качестве пациентов, ежегодно увеличивается примерно на 31%. В 2016 году клиники этой страны посетили 25,5 тысячи россиян (это 7% от общего количества зарубежных пациентов). Разбираемся, что эта страна может предложить тем, кто предпочитает лечиться за рубежом.
Корейцы живут дольше
Южная Корея занимает третье место в Азии по продолжительности жизни: в среднем корейцы доживают до 82 лет. И, кажется, это не предел. Ученые прогнозируют, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране вырастет до 91 года (у женщин), а корейцы станут чемпионами долгожительства. При этом каких-то 60 лет назад этот показатель составлял всего 53 года. Такую впечатляющую динамику эксперты объясняют улучшением условий жизни, совершенствованием системы общественного здравоохранения и прогрессом в области медицинского обслуживания.
Корейцы тщательно следят за подготовкой врачей
За последние 20 лет систему подготовки врачей в Южной Корее серьезно реорганизовали. Сейчас обучение в медицинских вузах занимает в общей сложности 12 лет, в течение которых студенты проходят многоступенчатую подготовку и сдают множество практических и теоретических экзаменов. Качество обучения контролирует Корейский институт медицинского образования и аккредитации (KIMEE) — в 2016 году эта организация первой в Азии подтвердила свой статус во Всемирной федерации медицинского образования. Другими словами, современные корейские врачи лечат пациентов по тем же стандартам, что и немецкие, израильские или американские доктора и опираются на принципы доказательной медицины.
Корейцы используют современные медицинские технологии
Компьютерных и магнитно-резонансных томографов, без которых немыслима качественная диагностика, в Южной Корее в пересчете на миллион жителей примерно в три-четыре раза больше, чем в Израиле, Канаде или Великобритании.
Важно, что качественная медицинская помощь в Южной Корее — привилегия не только иностранцев. Здесь в принципе в три-четыре раза больше мест для пациентов в клиниках (этот показатель называется «коечный фонд»), чем в Израиле, США, Великобритании, Италии и Канаде. И каждый кореец, имеющий страховку, имеет возможность проходить лечение в тех же условиях, что и иностранные пациенты. Неслучайно агентство Bloomberg в 2016 году оценило систему здравоохранения Южной Кореи как 4-ю по эффективности в мире.
Одна из самых известных южнокорейских клиник — медицинский центр Samsung в Сеуле. Еще в прошлом веке здесь внедрили электронные архивы томографических снимков и систему электронного документооборота (подобные технологии пришли в российские клиники около пяти лет назад). Здание онкологического центра Samsung — одного из самых крупных в Азии — состоит из 11 надземных и 8 подземных этажей. Здесь ежедневно проводятся сотни диагностических процедур и операций с использованием томографов, гамма-ножей, роботов-хирургов последнего поколения и методов протонной терапии.
Корейцы успешно борются с раком и пересаживают органы
Корейские эксперты утверждают, что они впереди всех по лечению злокачественных опухолей: у них лучшие в мире показатели пятилетней выживаемости по самым распространенным видам рака (желудка, кишечника, щитовидной, поджелудочной и молочной железы, шейки матки), второе место — по пятилетней выживаемости при раке легкого, четвертое — при раке простаты. По данным корейских экспертов, успешными оказываются 90% хирургических вмешательств и 95% курсов лучевой терапии при злокачественных опухолях головного мозга. Независимые международные исследования оценивают эффективность работы корейских врачей чуть ниже, но и по их информации качество лечения онкологических заболеваний в Южной Корее сопоставимо с лечением в США, Израиле, Германии и других развитых странах. Кроме того, Южная Корея входит в тройку стран OECD с самыми высокими показателями 30-дневной выживаемости пациентов, перенесших инсульт.
Еще одна специализация южнокорейских врачей — трансплантация органов. После того как у человека находят злокачественную опухоль печени, в некоторых случаях могут провести пересадку органа от живого донора. В Корее после такой операции около 80% пациентов живут больше пяти лет. А в прошлом году корейский ASAN Medical Center стал первым в мире медицинским учреждением, в стенах которого прошли 5000 успешных пересадок печени.
Корейцы делают все возможные пластические операции
Пластические операции в Южной Корее давно стали обыденностью. Она занимает 3-е место в рейтинге стран, в которых проводится наибольшее число эстетических операций, и 1-е место по количеству операций на душу населения. Каждая пятая жительница Сеула хотя бы раз в жизни пользовалась услугами пластических хирургов. Чаще всего здесь делают блефаропластику (коррекцию формы век), ринопластику (коррекцию формы носа), липофилинг (пересадку жировой ткани), липосакцию и маммопластику. Для иностранных пациентов есть льготы: возвращаясь из Южной Кореи, граждане других стран могут получить 10%-ный налоговый вычет с суммы, потраченной на эстетические процедуры.
Корейцы проводят чекапы в обязательном порядке
В последние десятилетия в Корее, как и во всей Азии, стремительно росла заболеваемость раком желудка. Бороться с проблемой решили на государственном уровне — с помощью популяризации здорового образа и регулярных чекапов. В итоге теперь опухоли этого типа диагностируются в Южной Корее все реже, а средняя пятилетняя выживаемость у больных превышает 75% (в 1995 году этот показатель составлял 43%).
Помимо рака желудка, корейцы с 1999 года в рамках национальной программы проводят среди населения бесплатный скрининг рака толстой кишки, печени, молочной железы и шейки матки. Накопленный клинический опыт и статистические данные об эффективности проекта говорят о том, что врачей из Южной Кореи можно считать мировыми экспертами по профилактическим осмотрам.
Корейцы следят за удобством пациентов
Во многих клиниках иностранцам, приехавшим на лечение, выдают личного ассистента, переводчика и оборудованную квартиру для реабилитации после операции — это стандартная часть сервиса. Также можно рассчитывать на то, что в палате найдется место для отдыха сопровождающего, а здания корейских больниц оснащены пандусами и всем необходимым для людей, которым трудно передвигаться.
Все клиники для иностранных пациентов должны получить лицензию местного Минздрава. В 2017-м министерство выдало такие лицензии 1560 медицинским учреждениям (обновлять их нужно раз в три года). Кроме того, больницы, где принимают иностранцев, проходят аккредитацию Joint Commission International (JCI) — по авторитетному стандарту в области глобального здравоохранения. Сертификаты JCI (требования к стационарам изложены в 250 пунктах!) гарантируют, что с момента поступления в больницу до момента выписки пациент будет окружен максимальной заботой со стороны персонала. Еще учтите, что в Южной Корее можно находиться без визы максимум 60 дней. Если лечение займет больше времени, нужно будет сделать визу.
И стоит это все в Корее дешевле, чем в Европе и США
Цены на медицинские услуги в Южной Корее ниже, чем в других странах, принимающих большое количество иностранных пациентов. Так, стоимость операций по трансплантации примерно на треть ниже, чем, например, в Германии, на пластическую хирургию — в 1,5–2 раза ниже, чем в США, и на 20–30% ниже, чем в Европе и Израиле. Например, замена тазобедренного сустава в корейской клинике обойдется в 21 тысячу долларов, аортокоронарное шунтирование — 26 тысяч долларов, лазерная коррекция зрения (на оба глаза) — 1700 долларов, а ринопластика — 3980 долларов.