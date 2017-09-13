Ехать лечиться в Южную Корею. Что?!

В последние десятилетия в Корее, как и во всей Азии, стремительно росла заболеваемость раком желудка. Бороться с проблемой решили на государственном уровне — с помощью популяризации здорового образа и регулярных чекапов. В итоге теперь опухоли этого типа диагностируются в Южной Корее все реже, а средняя пятилетняя выживаемость у больных превышает 75% (в 1995 году этот показатель составлял 43%).