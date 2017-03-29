Почему мы не верим в свои успехи и боимся разоблачения?

1 . Все думают, что я хорошо разбираюсь в своем деле, но я-то знаю, что это не так

2 . Так, может, я и правда самозванец?

3 . Это все из-за низкой самооценки?

4 . И что, от этого страдают все успешные люди?

5 . Почему именно женская?

6 . Но мужчин это тоже касается?

7 . Почему у кого-то есть синдром самозванца, а у кого-то нет?

8 . Чем все это грозит?