Почему мы не верим в свои успехи и боимся разоблачения?
1
Все думают, что я хорошо разбираюсь в своем деле, но я-то знаю, что это не так
Похоже, что у вас синдром самозванца. Это точно он, если вам кажется, что все ваши успехи — чистое везение или чужие заслуги, ваша должность досталась вам случайно, а на самом деле вы недостаточно компетентны и просто пускаете всем пыль в глаза. По сути это неадекватная, заниженная оценка своих способностей и успехов. Но вдобавок к этому людей с синдромом самозванца преследует страх, что они всех обманывают, это вот-вот раскроется и их репутация лопнет как мыльный пузырь.
Мы уже рассказывали о синдроме упущенной выгоды — навязчивом ощущении, что ваша жизнь недостаточно хороша по сравнению с бурной деятельностью друзей и знакомых. Синдром самозванца отчасти на это похож: он тоже завязан на ощущении собственной ничтожности и бесконечном сравнении себя с другими (не в свою пользу).
2
Так, может, я и правда самозванец?
Парадокс в том, что, скорее всего, нет (но для верности можно пройти тест из 20 вопросов и оценить, насколько у вас все запущено). Синдром самозванца часто встречается у так называемых high achievers — то есть целеустремленных и по всем признакам вполне успешных людей, в чьих способностях никому не приходит в голову сомневаться (кроме них самих). Этот синдром еще иногда называют проклятием умного человека: от него страдают и люди с учеными степенями, и обладатели «Оскара», и две трети студентов Гарварда. Просто мало кто об этом говорит: во-первых, признаваться в своей слабости стыдно, а во-вторых, «самозванец» боится, что разоблачит себя собственными руками.
3
Это все из-за низкой самооценки?
Скорее из-за неадекватных представлений о мнении окружающих. Ученые утверждают, что такие переживания напрямую связаны с тем, чего от нас (как нам кажется) ждут и насколько строго будут судить. К тому же многие «самозванцы» в глубине души высоко себя ценят — вот только боятся, что больше никто так не думает. Например, исследование, проведенное в США в 2000 году, показало, что «самозванцев» больше пугали задания и тесты, результаты которых станут известны другим. Но если они знали, что результаты их теста останутся анонимными, то были куда более уверены в себе.
4
И что, от этого страдают все успешные люди?
Не все, но многие. Точной статистики нет: психологи и ученые приводят цифры от 30 до 70% профессионалов — то есть чуть ли не половина успешных людей, которые нас окружают, в той или иной степени ощущают себя самозванцами. По мнению некоторых ученых, склонность к синдрому самозванца не какая-то характерная черта, свойственная человеку на протяжении всей жизни: это ощущение может проявляться в отдельных ситуациях, где человек чувствует себя наиболее уязвимым. Кроме того, долго считалось, что это исключительно женская проблема, несвойственная мужчинам.
5
Почему именно женская?
Всему виной гендерные ограничения. Исторически женщины не занимали ответственных постов, да и во многие профессии пришли значительно позже мужчин. Особенно это заметно в академической среде и на руководящих должностях, где женщинам часто приходится работать с удвоенной силой, чтобы преодолеть стереотипы и доказать свою значимость (в том числе самим себе).
Первой на синдром — точнее, его признаки — обратила внимание Полин Роуз Клэнс, клинический психолог из США. В конце 70-х Клэнс заметила, что многие из ее студенток занижали свои успехи в учебе, считали их незаслуженными и боялись отчисления, несмотря на высокие оценки. Им было страшно браться за новое дело, даже если они уже успешно справлялись с чем-то подобным. Исследования Клэнс легли в основу книги «Феномен самозванки: преодолевая страх, сопутствующий успеху» — она вышла в 1985 году.
Авторы другого исследования — социологи Джессика Коллетт и Джейд Эйвелис выяснили, что женщины чаще мужчин отказывались от научной карьеры, опасаясь провала. Это же исследование показало, что многие женщины ставят себе нереалистично высокую планку: например, одна из участниц опроса считала себя ленивой, так как не хотела проводить на работе по 13 часов в день. Многие женщины также воспринимают своих успешных начальниц или преподавательниц как супергероинь, с которыми невозможно тягаться, — и это тоже демотивирует.
В синдроме самозванца признавались и голливудские звезды — Натали Портман, Кейт Уинслет и Эмма Уотсон, и член совета директоров Facebook Шерил Сэндберг, и даже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан.
6
Но мужчин это тоже касается?
Как выясняется, да. В 1990-х стали проводить новые исследования, и стало понятно, что мужчинам синдром самозванца тоже свойственен, просто в меньшей степени. К тому же мужчины стараются об этом не говорить и куда реже обращаются к психологу — но, например, сознаются в своих страхах, участвуя в анонимных опросах. Психолог из Гарварда Эми Кадди вспоминает, что от синдрома страдал писатель Нил Гейман — после выхода нескольких бестселлеров его мучили ночные кошмары о разоблачении.
7
Почему у кого-то есть синдром самозванца, а у кого-то нет?
Все зависит от воспитания. Как и многие психологические проблемы, синдром самозванца формируется в детстве. Именно в детском возрасте мы учимся взаимодействовать с людьми, оценивать их реакции. Если человек не проживает этот опыт самостоятельно (из-за того или иного вмешательства взрослых), то в будущем ему приходится «подстраивать» реальность под усвоенные модели, которые не соответствуют действительности.
Например, если у ребенка не было поддержки родителей, его часто ругали, вечно приводили кого-то в пример, то и во взрослой жизни он будет сомневаться в своих способностях. Может быть и ровно обратное. Допустим, в детстве вас перехваливали: для родителей вы были самым умным, самой талантливой или писали самые гениальные стихи. В то же время вы знали, что родители необъективны, и привыкли считать похвалу незаслуженной. Во всех этих случаях потом очень сложно доказать себе, что вы правда чего-то стоите.
8
Чем все это грозит?
Сложностями в работе — на этот раз уже вполне реальными. Человеку с синдромом самозванца тяжело браться за новое дело: фактически он начинает вести себя как настоящий самозванец. Все сомнения и страхи приводят и к нездоровому перфекционизму, и к прокрастинации — когда «самозванец» подсознательно пытается оттянуть начало дела.
Другим выходом для людей с этим синдромом может стать своего рода дауншифтинг — они стараются ставить себе более легкие цели, боятся проявлять инициативу, отказываются от интересных предложений и не берутся за задачи, которые на самом деле им по силам.
Это очень распространено в научной среде: аспирантам и молодым научным сотрудникам свойственно «укрощать» свои амбиции, столкнувшись с высоким уровнем коллег — даже если они лестно отзываются о «самозванце». Отчасти этим объясняется даже разница в оплате труда между мужчинами и женщинами — из-за заниженной самооценки женщины сами часто просят меньшую зарплату, чем их коллеги-мужчины, и с большим трудом обращаются за повышением.
9
Что с этим делать?
С более легкими формами синдрома можно справиться самостоятельно, учась анализировать и признавать собственные успехи и, наоборот, отучиваясь вечно сравнивать себя с окружающими. В целом, как отмечают психологи, лучший способ побороть этот вечный страх — это обсуждать существующую проблему: вы увидите, что не одиноки в своих страданиях, а среди «самозванцев» полно объективно успешных людей, которыми вы восхищались. С более тяжелыми проявлениями синдрома, которые мешают вам жить, хорошо справляется когнитивно-поведенческая терапия — но и другие виды психотерапии тоже помогут.