Минэнерго собирается запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт. Такие запреты работают?
1
Что случилось?
Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал, что его ведомство собирается запретить производить и продавать в России лампы накаливания мощнее 50 ватт. Правда, он тут же оговорился, что пока в Минэнерго только обсуждают эту идею, так что вряд ли запрет введут совсем скоро.
2
Лампы накаливания — это что?
Это самые обычные лампочки — старого образца. Такие лампочки, как всем известно, бывают разных размеров и яркости. Чем больше в лампочке ватт, тем ярче она светит. Обычно в быту используют лампочки 40-60 ватт. В России именно лампы накаливания — самые популярные. Их доля на рынке составляла в 2015 году почти 70%.
3
Зачем же их запрещать?
Государство хочет снизить расходы электроэнергии. Дело в том, что лампы накаливания потребляют много энергии. Во многих странах мира власти хотят, чтобы люди перестали пользоваться обычными лампочками, и начали покупать энергосберегающие. По расчетам компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг», если в России все лампы накаливания разом заменить на экономные светодиоидные лампы, расходы электричества сократятся сразу в 8,5 раз, а расходы — на 148 миллиардов рублей ежегодно. С 2011 года российские власти уже запретили производить и продавать лампы накаливания мощностью в 100 ватт и выше.
4
Но ведь энергосберегающие лампы гораздо дороже!
Да, это правда. Лампы накаливания стоят, как правило, до 50 рублей, а энергосберегающие — от ста и выше. Но зато с обычными лампочками приходится больше платить за электричество, а еще они сравнительно часто перегорают. Кроме того, такие лампы довольно часто приводят к пожарам.
5
И что, запреты эффективно работают?
Сложно сказать. С одной стороны, исследования показывают, что доля энергосберегающий ламп на рынке растет. Но доля ламп накаливания снижается совсем не так быстро, как ожидалось. Как объяснил «Медузе» президент «Лайтинг Бизнес Консалтинг» Владимир Габриелян, в России много бедных людей, которые просто не могут себе позволить эту первую инвестицию, даже если понимают, что в результате выйдет дешевле. Он отметил, что запрет на продажу и производство лампочек в 100 ватт не смог сильно повлиять на общую ситуацию. Во-первых, он не задел большинства людей, потому что все-таки в основном все пользуются лампами 40-60 ватт. Кроме того, многие компании перешли на производство ламп 95-97 ватт, которые формально разрешены, но электроэнергии потребляют не меньше. И еще на рынке появилось очень много энергосберегающих ламп крайне низкого качества — они быстро портятся и портят впечатление от покупки.
6
Говорят, энергосберегающие лампы вредят здоровью!
Так все-таки нельзя сказать. Энергосберегающие лампы бывают разные. Светодиодные (они самые популярные в России, если не считать лампы накаливания), компактные люминесцентные и галогенные. Основные страхи связаны с люминесцентными лампами — в частности, из-за того, что они содержат ртуть. Но эксперименты показали, что если такая лампа разбивается, выделяется так мало ртути, что особого вреда здоровью она нанести не может. Еще часто пишут о вредном влиянии ультрафиолетового излучения, но в действительности лампы накаливания излучают не меньше ультрафиолета. Страх, что люминесцентные лампы повышают риск заболеть раком тоже пока не нашли научного подтверждения — во всяком случае, если с лампочкой все в порядке.
7
Так что, запретят лампочки накаливания в 50 ватт?
Да, когда-нибудь запретят. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время. Ведь в 2011 году власти собирались поэтапно запрещать лампы накаливания — начать со 100 ватт, потом запретить 75 и так далее, но до сих пор никаких запретов, кроме первого, нет.