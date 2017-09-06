Минэнерго собирается запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт. Такие запреты работают?

Сложно сказать. С одной стороны, исследования показывают, что доля энергосберегающий ламп на рынке растет. Но доля ламп накаливания снижается совсем не так быстро, как ожидалось. Как объяснил «Медузе» президент «Лайтинг Бизнес Консалтинг» Владимир Габриелян, в России много бедных людей, которые просто не могут себе позволить эту первую инвестицию, даже если понимают, что в результате выйдет дешевле. Он отметил, что запрет на продажу и производство лампочек в 100 ватт не смог сильно повлиять на общую ситуацию. Во-первых, он не задел большинства людей, потому что все-таки в основном все пользуются лампами 40-60 ватт. Кроме того, многие компании перешли на производство ламп 95-97 ватт, которые формально разрешены, но электроэнергии потребляют не меньше. И еще на рынке появилось очень много энергосберегающих ламп крайне низкого качества — они быстро портятся и портят впечатление от покупки.