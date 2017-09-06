Минэнерго РФ предложило запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт

Министерство энергетики России предложило запретить производство и продажу ламп накаливания мощнее 50 ватт. Об этом заявил замминистра энергетики Антон Инюцын.

Он заметил, что запрет только прорабатывается и после обсуждения будет представлен в правительство. В частности, по словам Инюцына, надо оценить готовность производителей заместить мощные лампы накаливания.

В бюджетных учреждениях доля ламп накаливания составляет около 20 процентов, добавил замминистра. Инюцын подчеркнул, что надо снизить стоимость энергоэффективных ламп в полтора-два раза — с 3,5 долларов до 1,5-2 долларов. В качестве примера успешного снижения стоимости ламп он привел Индию.

Инюцын отметил, что на российском рынке значительно выросла доля светодиодных ламп: за пять лет она увеличилась с 2 до 28 процентов.