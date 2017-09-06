Минэнерго РФ предложило запретить лампы накаливания мощнее 50 ватт

ТАСС
05:38, 6 сентября 2017
Надежный источник

Министерство энергетики России предложило запретить производство и продажу ламп накаливания мощнее 50 ватт. Об этом заявил замминистра энергетики Антон Инюцын.

Он заметил, что запрет только прорабатывается и после обсуждения будет представлен в правительство. В частности, по словам Инюцына, надо оценить готовность производителей заместить мощные лампы накаливания.

В бюджетных учреждениях доля ламп накаливания составляет около 20 процентов, добавил замминистра. Инюцын подчеркнул, что надо снизить стоимость энергоэффективных ламп в полтора-два раза — с 3,5 долларов до 1,5-2 долларов. В качестве примера успешного снижения стоимости ламп он привел Индию.

Инюцын отметил, что на российском рынке значительно выросла доля светодиодных ламп: за пять лет она увеличилась с 2 до 28 процентов.

В России с 2011 года действует запрет на продажу ламп накаливания мощнее 100 ватт. По программе внедрения энергосберегающих ламп правительство планировало и дальше понижать максимальную мощность ламп накаливания, но до сих пор этого не сделало.
По состоянию на 2015 год лампы накаливания занимали почти 62 процента российского рынка. На втором месте находятся светодиодные лампы — почти 15 процентов. Промышленные (двухцокольные) люминесцентные лампы занимают 9 процентов рынка, а бытовые (компактные, они же энергосберегающие) — около 8 процентов.
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