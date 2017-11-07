Казахстан решил перейти на латиницу. Почему многим эта реформа не нравится?

1 . Что случилось?

2 . Почему в казахском вообще была кириллица? Ведь это не славянский язык

3 . А зачем возвращаться к латинице?

4 . Как выглядит казахская кириллица?

5 . А как будет выглядеть казахская латиница?

6 . Почему многим не нравится проект латинского алфавита?

7 . А что, кириллица была лучше?

8 . Много апострофов — это единственная проблема?

9 . Почему нельзя вернуться к латинице 1929 года?