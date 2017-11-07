Казахстан решил перейти на латиницу. Почему многим эта реформа не нравится?
1
Что случилось?
26 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Эта идея обсуждается уже не один год. Поэтапный план перехода Назарбаев предложил в апреле в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Реформу планируется завершить к 2025 году. Проект нового алфавита вызвал в Казахстане споры — латинский вариант многим не нравится. Мы попросили дизайнера и сооснователя магазина шрифтов type.today Илью Рудермана объяснить, в чем проблема с латинизацией казахского.
2
Почему в казахском вообще была кириллица? Ведь это не славянский язык
Да, это тюркский язык. До 1929 года казахи преимущественно пользовались арабской письменностью. При советской власти графика казахского алфавита менялась дважды: в 1929-м его перевели на латиницу, а в 1940-м — на кириллицу. Помимо политических причин, у перевода языков советских народов на кириллицу был и практический смысл: так было проще издавать книги, вести документооборот и преподавать в школах параллельно два языка — русский и национальный.
3
А зачем возвращаться к латинице?
Всех причин мы не знаем, но можем рассказать, как идею перехода объясняет Назарбаев. Он говорит, что главная цель — модернизация и развитие казахского языка, культуры и экономики. Назарбаев отмечает, что в современном мире государству с латинским алфавитом будет проще. Многие эксперты предположили, что переходом на латиницу Назарбаев хочет подчеркнуть свою независимость от России, но глава Казахстана такие объяснения отвергает.
4
Как выглядит казахская кириллица?
5
А как будет выглядеть казахская латиница?
6
Почему многим не нравится проект латинского алфавита?
Дело в том, что латиница не позволяет отразить значительной части звуков казахского языка — приходится использовать разные дополнительные диакритические знаки. Разработчики новой казахской латиницы предпочли пойти по простому пути и маркировать все нужные звуки буквами с апострофами. И в новом алфавите целых девять таких букв. Когда апострофов в слове много, его неудобно читать: Pyʼsʼkiʼn, Dmiʼtriʼiʼ Medvedev, Vladiʼmiʼr Pyʼtiʼn, Alekseiʼ Navalnyiʼ, Medyʼza. Некоторые слова станут длиннее: например, слово медведь — аю будет писаться aiʼyʼ. В некоторых случаях апостроф, стоящий после знака, заставляет читателя как бы возвращаться, чтобы понять: а, так это был звук ш, а не c! Непонятно, зачем в алфавите понадобился апостроф у буквы Сʼ, учитывая, что С без апострофа там нет. Вот тут есть конвертер — можно поэкспериментировать.
Сильно досталось вариантам буквы У, которых в казахском целых три — они обозначают немного разные звуки. В кириллице они достаточно сильно отличались друг от друга, а в нынешнем варианте латиницы все три буквы (да еще и вместе с Ы) будут основаны на двух латинских графемах: Y и U.
У → Yʼ
Ү → Uʼ
Ұ → U
Ы → Y
7
А что, кириллица была лучше?
Да. Во всяком случае, в кириллице удавалось разными способами избегать большого количества диакритики, если не считать букв Й и Ё, которые есть и в русском. В обсуждаемом сейчас варианте латиницы 32 буквы, а в кириллице 42, и отчасти именно это позволяет казахскому читателю без проблем различать, к примеру, разные У и не путаться со всеми остальными звуками.
8
Много апострофов — это единственная проблема?
Нет. Любая подобная реформа системы письменности содержит несколько опасностей. И вот две основные:
Разрыв поколений. Крайне тяжело научить новому поколения, которые привыкли к старому. Многим людям старшего возраста будет трудно привыкнуть к латинице.
Доступ к знаниям. За время использования кириллицы Казахстан накопил множество знаний, зафиксированных именно в этой графике. Со временем людям станет сложно обращаться к этому наследию.
9
Почему нельзя вернуться к латинице 1929 года?
Потому что тогда, в 30-е, для казахского были придуманы несколько символов, которых нет во многих современных шрифтах (например, Ƣ ƣ).
10
Раз переход на латиницу критикуют, его могут отменить?
Едва ли. Но, возможно, предложенный проект латиницы будут корректировать — его еще не утвердили окончательно. Директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев говорит, что это решение будут принимать после апробации.